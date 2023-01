AC Mailand vs. Inter Mailand Live-Stream, Spielvorschau, Team-News und Anstoßzeit für dieses Spiel des italienischen Superpokals

AC Mailand vs. Inter Mailand Live-Stream und Spielvorschau, Mittwoch, 18. Januar, 19 Uhr GMT

AC Mailand vs Inter Mailand Live-Stream und Spielvorschau

Auf der Suche nach einem AC Mailand (öffnet in neuem Tab) gegen Inter Mailand (öffnet in neuem Tab) Liveübertragung? Wir geben dir Deckung. AC Mailand gegen Inter Mailand ist auf Viaplay (öffnet in neuem Tab) im Vereinigten Königreich. Brite im Ausland? Verwenden Sie ein VPN, um den italienischen Supercup mit Ihrem Abonnement zu sehen (öffnet in neuem Tab) von überall.

Das zweite Mailand-Derby der Saison findet rund 4.000 Kilometer von der Stadt entfernt statt, wenn die erbitterten Rivalen AC Mailand und Inter Mailand im italienischen Supercup in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad aufeinandertreffen.

In diesem jährlichen Spiel trifft der Titelverteidiger der Serie A (Mailand) auf den Coppa Italia-Sieger der vergangenen Saison (Inter).

Milan gewann das erste Derby 2022/23 und setzte sich im September im San Siro in einem Thriller mit 3:2 durch.

Anstoß ist um 19:00 Uhr GMT.

Team-Neuigkeiten

Milan von Stefano Pioli hat vor diesem Duell eine ziemlich lange Verletztenliste: Alessandro Florenzi, Fode Ballo, Ante Rebic und der langzeitverletzte Zlatan Ibrahimovic fallen alle aus, während es Zweifel an der Fitness von Mike Maignan und Rade Krunic gibt.

Inter-Trainer Simone Inzaghi hat diesbezüglich weniger Sorgen, obwohl ihm mit Samir Handanovic, Marcelo Brozovic und Romelu Lukaku drei große Spieler fehlen werden.

Bilden

Milan geht in diese Begegnung, nachdem er seit der Weltmeisterschaft nur eines seiner vier Spiele in allen Wettbewerben gewonnen hat (2:1 auswärts gegen das angeschlagene Salernitana in der Serie A); Die Rossoneri verloren zuletzt mit 0:1 zu Hause gegen Turin.

Inter hingegen hat seit der Wiederaufnahme der Vereinssaison drei Siege und vier Unentschieden geholt; Die Nerazzurri besiegten Hellas Verona bei ihrem letzten Heimspiel mit 1:0.

Schiedsrichter

Fabio Maresca wird der Schiedsrichter beim AC Mailand gegen Inter Mailand sein.

Stadion

AC Mailand gegen Inter Mailand wird im King Fahd International Stadium mit 68.752 Plätzen in Riad, Saudi-Arabien, ausgetragen.

Anstoß und Kanal

Anpfiff AC Mailand gegen Inter Mailand 19 Uhr GMT an Mittwoch, 18. Januar im Vereinigten Königreich. Das Spiel wird auf Viaplay Sports 1 gezeigt (öffnet in neuem Tab).

In den USA ist Anstoßzeit 14 Uhr ET / 11 Uhr PT. Das Match wird in den USA auf Paramount+ und CBS Sports gezeigt.

VPN-Leitfaden

Wenn Sie sich außerhalb des Landes befinden, können Sie nicht wie gewohnt auf Ihrem heimischen Streaming-Dienst zuschauen. Der Sender weiß aufgrund Ihrer IP-Adresse, wo Sie sich befinden (buh!) und blockiert Sie am Ansehen. Sie können jedoch ein VPN verwenden, um dies zu umgehen, ohne auf illegale Feeds zurückzugreifen, die Sie auf Reddit gefunden haben.

Ein Virtual Private Network (VPN) stellt, vorausgesetzt, es entspricht den AGB Ihres Senders, eine private Verbindung zwischen Ihrem Gerät und t’internet her, was bedeutet, dass der Dienst nicht herausfinden kann, wo Sie sich befinden, und Sie zusehen lässt. Und alle Informationen, die dazwischen gehen, sind vollständig verschlüsselt, anonym und sicher – und das ist ein Ergebnis.

Es gibt viele preiswerte Optionen da draußen. VierVierZwei derzeit empfiehlt: