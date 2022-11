Abzug – eben nicht gleich (nd-aktuell.de)

Bundeswehrsoldaten verlassen einen Platz im Camp Castor in der malischen Stadt Gao. Foto: Foto: dpa/Kay Nietfeld

Bundeskanzler Olaf Scholz musste erneut einen Streit in der Koalition schlichten. Während seine Verteidigungsministerin und SPD-Genosse Christine Lambrecht – unterstützt von den Generälen – die derzeit in Mali stationierten 1.200 Soldaten in Ordnung bringen, aber auch so schnell wie möglich nach Hause bringen wollte, pochte Außenministerin Annalena Baerbock darauf, dass der Einsatz innerhalb der Rahmen der UN-Mission Minusma wird fortgesetzt. Der Grünen-Politiker verwies auf „Deutschlands internationale Verantwortung“. Sie argumentierte auch, dass das Chaos und die Ausbreitung des Terrorismus in der Sahelzone direkte Auswirkungen auf Europa haben würden, beispielsweise eine zunehmende Migration und die Gefahr von Anschlägen.

Als Kompromiss sei nun gefunden worden, dass dem Parlament vorgeschlagen werde, „das Mandat letztmalig im Mai 2023 um ein Jahr zu verlängern, um diesen Einsatz strukturiert nach zehn Jahren auslaufen zu lassen“, sagte der Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Dienstag. Damit soll insbesondere den für Februar 2024 geplanten Wahlen in dem westafrikanischen Krisenland Rechnung getragen werden. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist ungewiss. Das 20-Millionen-Einwohner-Land hat seit 2012 nicht weniger als drei Militärputsche erlebt. Seit dem letzten Putsch im Mai 2021 wird Mali von einer Militärinterimsregierung geführt.

Kritik am Abzugsplan kam von der Opposition. Die Entscheidung sei politisch völlig unkoordiniert und militärisch unvorbereitet gewesen, sagte der CDU-Militärpolitiker Henning Otte. „Dieses Ampelverfahren gefährdet die Sicherheit unserer Soldaten in diesem schwierigen Einsatz“, sagte Otte. Sevim Dağdelen, Vorsitzende der Linken im Auswärtigen Ausschuss, teilt diese Ansicht. Dass sich der vollständige Rückzug bis weit ins Jahr 2024 hinauszögere, sei „inakzeptabel und der Situation völlig unangemessen“. Die Mission sei gescheitert, betonte Dağdelen.

Die Operation war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Nachdem der Westen mit dem Sturz des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi einen Bürgerkrieg entfesselt, die Terrororganisation Al-Qaida gestärkt und afrikanische Nachbarstaaten ins Chaos gestürzt hatte, versuchten französische Truppen mit der „Operation Serval“ die Aufstände im Norden Malis einzudämmen. 2013 hat der UN-Sicherheitsrat den Kampf gegen den Terrorismus in der Region zur Angelegenheit der internationalen Gemeinschaft gemacht. Mittlerweile sind fast 18.000 Militärs, Polizisten und Beamte im Einsatz. Mit starken Kontingenten ist die Bundeswehr seit 2016 Teil der Blauhelm-Mission. Sie alle haben es nicht geschafft, den Frieden ins Land zu bringen.

Zudem hat sich das Klima gegenüber den Westalliierten radikal verschlechtert, seit die Militärjunta russische Söldner der sogenannten Wagner-Gruppe ins Land holte. Sie führen eine brutale Anti-Terror-Kampagne ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Dennoch habe die malische Führung nach Einschätzung der Bundesregierung seit Jahresbeginn „keine nachhaltigen Erfolge gegen terroristische Gruppen“ im Land erzielen können.

Unter Berufung auf die UN gab die Bundesregierung im Oktober bekannt, dass zwischen 2013 und Juni dieses Jahres 174 Mitglieder der Minusma-Operation im Dienst getötet und 426 schwer verletzt worden seien. Zudem hat das Bundesverteidigungsministerium bestätigt, dass die Schikanen gegen Minusma zugenommen haben. Eine Fortsetzung insbesondere der Aufklärungseinsätze der Bundeswehr ist daher kaum möglich.

„Wegen fehlender malischer Fluggenehmigungen“, so die Bundesregierung, wird die Heron-1-Drohne seit dem 11. Oktober nicht mehr eingesetzt. Ihre Flüge sind für alle Minusma-Teilnehmer enorm wichtig. Auch personelle Veränderungen wurden mehrfach behindert. Kürzlich hat Malis Regierung sogar die geplante Einreise des deutschen Generalinspekteurs durch verschärfte Visabestimmungen praktisch unmöglich gemacht.

Es geht um viel mehr als nur um Mali. Vor allem die französische Regierung versuchte – mit Unterstützung Deutschlands – in den ehemaligen französischen Kolonien Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien und Niger einen „großen Wurf“ zu landen. Im Rahmen von „G5 Sahel“ wollte Paris die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich verbessern. Die Idee ist so gut wie gescheitert. Die letzten französischen Soldaten verließen Mali im Sommer und ließen sich in Niger nieder. Dort sichern sie vor allem die Uranversorgung der französischen Atomkraftwerke. Der Abzug hat schwerwiegende Folgen, denn Frankreichs Kampfhubschrauber hatten zuvor wichtige Minusma-Operationen gesichert. Nun strich Paris die Entwicklungshilfe für Mali.

Auch die Elfenbeinküste hat sich zurückgezogen. Es wurde kein offizieller Grund angegeben, aber die Spannungen zwischen Abidjan und Bamako waren gestiegen, nachdem 49 ivorische Soldaten als „Söldner“ gebrandmarkt und bei ihrer Ankunft im Gastland im Sommer inhaftiert worden waren.

Auch Großbritannien stieg bei Minusma aus. Verteidigungsminister James Heappey betonte, Malis Militärherrscher seien „nicht bereit, mit uns zusammenzuarbeiten, um dauerhafte Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten“. Vor allem die Zusammenarbeit der malischen Militärjunta mit Russland und den Söldnern der „Wagner-Gruppe“ sei „kontraproduktiv für eine dauerhafte Stabilität und Sicherheit in der Region“, sagte Heappey.