Abu Dhabi GP: Sergio Perez lobt Max Verstappen für „großartigen Job“ im Qualifying, während Red Bull den Doppelsieg besiegelt

Max Verstappen führte Sergio Perez an, als Red Bull im Qualifying einen Doppelsieg besiegelte; Verstappen versorgte Perez im Q3 mit einem Schlepptau, um seinem Teamkollegen zu helfen, Charles Leclerc auf den zweiten Platz zu schlagen; Sehen Sie sich den Abu Dhabi GP am Sonntag um 13:00 Uhr live auf Sky Sports F1 an, mit Aufbau ab 11:30 Uhr

Es ist ein Doppelsieg für Red Bull, als Max Verstappen beim Grand Prix von Abu Dhabi die Pole holt, Sergio Perez auf dem zweiten Platz

Sergio Perez lobte seinen Teamkollegen Max Verstappen dafür, dass er „großartige Arbeit“ geleistet habe, indem er ihm beim Qualifying zum Grand Prix von Abu Dhabi geholfen habe, nachdem sie eine turbulente Woche hinter sich hatten, um einen Red Bull-Doppelsieg zu besiegeln.

Perez kritisierte Weltmeister Verstappen am vergangenen Wochenende in Brasilien, nachdem sein Teamkollege sich geweigert hatte, ihn in der letzten Runde des Grand Prix von Sao Paulo auf den sechsten Platz durchzulassen, um dem Mexikaner in seinem Kampf mit Ferraris Charles Leclerc um den zweiten Platz zu helfen Fahrer Meisterschaft.

Verstappen bestand darauf, dass er seine „Gründe“ für die Ablehnung der Anfrage des Teams habe, weigerte sich jedoch, sie öffentlich zu teilen, und bestand nach dem Rennen darauf, dass das Problem gelöst sei und er alles tun werde, um Perez beim Saisonfinale zu helfen Yas Marina Circuit.

Der Niederländer hielt am Samstag sein Wort, als er in den letzten Läufen des Qualifyings auf der Hauptgeraden abschleppte, was es Perez ermöglichte, Leclerc entscheidend auf den zweiten Platz zu überholen und sich neben Verstappen in die erste Startreihe einzureihen.

„Max hat auch für mich einen tollen Job gemacht, wir haben bei diesem letzten Lauf als Team sehr stark zusammengearbeitet“, sagte Perez, der punktgleich mit Leclerc in das Rennen am Sonntag geht.

Perez hatte so ausgesehen, als würde er selbst die Pole-Position einnehmen, nachdem er Verstappen im letzten Training und in jedem der ersten beiden Teile des Qualifyings überholt hatte, aber es war der Weltmeister, der in Q3 überzeugen konnte, wenn es darauf ankam.

„Es ist ein guter Ausgangspunkt“, fügte Perez hinzu. „Ich habe diesen letzten Schritt in Q3 nicht gemacht, vor allem der erste Lauf war nicht so gut, also waren wir etwas zurück. Es ist gut, diese erste Reihe für morgen zu sperren.

„Ich freue mich auf morgen, das ist der Tag, der wirklich zählt. Ich denke, es wird ein sehr interessanter Tag, wenn man bedenkt, wie stark Ferrari sein wird.“

Verstappen „glücklich“, Perez zu helfen

Verstappen wies in seinem Interview unmittelbar nach der Sitzung schnell darauf hin, dass er froh war, seinem Teamkollegen geholfen zu haben.

„Ich bin sehr glücklich, dass beide Autos in der ersten Reihe stehen“, sagte er. „Denn natürlich wollen wir das Rennen gewinnen, aber wir wollen auch mit Checo Zweiter in der Meisterschaft werden, also ist das definitiv ein toller Start vor morgen.

„Wir sind alle auf derselben Seite. Wir wollen alle das Gleiche, wir wollen das Rennen natürlich gewinnen, aber wir wollen sicherstellen, dass Checo morgen vor Charles liegt.“

Verstappen, der im Sonntagsrennen einen rekordverlängernden 15. Saisonsieg anstrebt, zeigte eine dominante Q3-Leistung, obwohl er zu Beginn der letzten 12 Minuten ein schlechtes Q2 und einen technischen Schrecken erlitten hatte.

„Es war ein ziemliches Auf und Ab im Qualifying“, sagte er. „Es hat ganz gut angefangen

„Q2 war ein bisschen chaotisch. Ich weiß nicht warum, aber auf diesen Reifen konnte ich den Grip nicht zusammenbekommen.

„Aber in Q3 fühlte sich alles ein bisschen normaler an. Wir hatten ein bisschen Angst, das Auto ging vor dem ersten Lauf aus, also mussten wir alles neu starten. Dann sind wir rausgefahren und beide Runden waren gut genug. „

Red Bull-Teamchef Christian Horner hatte vor dem Qualifying darauf bestanden, dass sie nicht zulassen würden, dass eine „Panne“ eine äußerst erfolgreiche Saison trübt.

„Wir werden weder in Brasilien noch bei diesem Event eine Panne zulassen“, sagte Horner.

„Diese Paarung hat mehr erreicht als wir je hatten, es ist die Paarung, die für die nächsten paar Jahre da sein wird, und sie haben es geklärt, sie sind cool damit, wir sind damit einverstanden, Unterricht gelernt, machen wir weiter.“

Leclerc: Ich kann mit Sainz zusammenarbeiten

Leclerc blieb nach dem Qualifying optimistisch, dass er am Sonntag mit Perez mithalten kann, da Ferrari bei den kühleren Abendbedingungen einige dringend benötigte Verbesserungen gefunden hatte, nachdem er zuvor im letzten Training Probleme hatte.

„Es war (das Beste, worauf wir hoffen konnten)“, sagte Leclerc. „Im zweiten Sektor haben wir, glaube ich, ein bisschen den Preis bezahlt, komplett alleine auf der Strecke zu sein. Wir hatten niemanden vor uns, also kein Abschleppen, also ein bisschen langsam auf den Geraden.

„Aber ehrlich gesagt ist der dritte Platz morgen ein ganz guter Start, und hoffentlich können wir Checo auf den ersten Metern überholen und dann diese Position halten.

„Wir werden versuchen, auf den Sieg zu drängen, wir wollen dieses Jahr hoch hinaus, aber die Roten Bullen sind sonntags sehr, sehr stark.“

Leclerc wurde in Brasilien unter weit weniger kontroversen Umständen die Hilfe seines Teamkollegen Carlos Sainz verweigert, hofft aber auch am Sonntag auf Hilfe.

„Ich bin mir sicher, dass wir auch mit Carlos zusammenarbeiten können, daran habe ich keinen Zweifel“, fügte er hinzu.

„Wir werden versuchen, das Mannschaftsergebnis zu maximieren.“