Paar wird in wenigen Wochen ein Kind komkomen – und sie zijn mitansehen müssen, wie is roerbt

Abtreibungsverbot in de VS

Vaak en vielen wurde over de politieke dimensies van Abtreibungsverboten in de VS. Welche Auswirkungen sie auf Einzelschicksale haben, zegt non ein Fall aus Florida: Een paar wartet auf die Geburt ihres Kindes, nur um mitanzusehen, wie es stirbt.

Wie kan er anders eten, als je van je eigen handen houdt? Deze vragen werden beantwoord door Deborah en Lee Dorbert aus dem US-Bundesstaat Florida kaal. In enkele Wochen waren beide ihr zweites Kind komkom. Und sie zijn sich nur kurz nach der Entbindung von ihm verabschieden müssen. De Unborne is ziek, en dat is niet het geval met de Geburt sterben. Und trotzdem muss Dorbert es austragen. Het is nu een Beispiel dafür, welches Schicksal vallen Menschen droht, seit die Bundesstaaten in den VS Abtreibungen einschränken of verbieten können.

Abtreibungsverbot: Een paar uit Florida heeft sterke voorkeuren



Seit der mehrheitlich konservativ besetzte Oberste Gerichtshof in den USA een algemene Recht auf Abtreibung kipp hat, konnen de Bundesstaten zelf beslissen over Abtreibungsrecht entscheid. Insbesondere in den von Republikanern regerten States hat dies zu großen Einschränkungen für Schwangere geführt. Wie zum Beispiel binnenkomt Florida.

Onder de andere die “Washington Post” rapporteert van Fall der Dorberts, de symptomen van de Gesetzesänderung in de VS: het paar oorlog met hun tweeën soort schwanger, als de bekende “Potter-Syndrom”-diagnose. Die Krankheit beschrijft een anbornes Fehlen of een starke Unterentwicklung zowel Nieren als der Lunge en wird dadurch ausgelöst, dass das Unborne von zu wenig Fruchtwasser im Mutterleib umgeben ist.

Het “Potter-Syndrom” schreeuwt als een dubbele tödliche Diagnose für das Kind. Zum einen, weilen of unterentwickelte Nieren keine Giftstoffe aus dem Körper filtern können. Zum anderen, weil sich die Lungen nicht normal entwickeln können and das Kind ohne die Fähigkeit zu atmen auf die Welt kommt.

Als een Mediziner den Dorberts sterven Diagnose im vergangenen November mitteilte, erklärte er, dass es Eltern gäbe, sterven de Schwangerschaft dennoch bis zur Geburt durchzögen, andere dagegen würden in einer oplossing Situation lieber auf eine Abtreibung zurückgreifen.

Het paar zal de Schwangerschaft zo schnell wie möglich beenden, da Kinder, die ben “Potter-Syndrom”, noch voor de Geburt sterben of binnenste halve minuten of stunden nach der Entbindung-sticks.

Abtreibungsverbot ab der 15. Schwangerschaftswoche – en nur seltene Ausnahmen



Wie Deborah Dorbert van “Washington Post” was, heeft een Arzt en erklärt, heeft een grote schorsing van de 28e en 32e schorsing. Maar sinds juli 2022 in Florida Abtreibungen nach der 15. Schwangerschaftswoche generell verboten. Ausnahmen es in nur seltenen Fallen en auch nur dann, wenn twee keer een onaantrekkelijke vonneinandere schriftelijke bestätigen, dat de Fötus een van de meest voorkomende fotale anomalieën aufweist en de Lebensfähigkeit noch nicht erreicht hat – wie twee den Dorberts.

Wochen zuigt Land binnen, een van de volgende Rückmeldung zal niet verdwijnen. Immer wieder meldete sich dat versuft Mompelen im Büro für mütterliche foetale Medizin, in der Hoffnung, bis Weihnachten die Erlaubnis für die Abtreibung zu erhalten.

Als een Spezialistin sich endlich melding, traute Dorbert ihren Ohren nicht. Man sei zu dem Entschluss komkomen, dass sie bis zur 37. Schwangerschaftswoche, en damit de facto bis zum Ende der Schwangerschaft warten müsse, voor sie die Schwangerschaft zijn geweest.

Auf Anfrage van “Washington Post” maakte melding van de Betreibergesellschaft der Klinik, in de Dorberts Patients waren, man stopte als een geltende Recht van de Bundesstaates Florida.

Gouverneur Ron DeSantis würde Abtreibungsverbot am liebsten noch verschärfen



Hoewel de meeste Gesetze, die Republikaner in Florida hebben geleefd, hebben ze Abtreibungen onder hoge Strafe. Of, die “leichtfertig” een Schwangerschaftsabbruch, müssen sogar mit jarelanger Haft rechnen. En gouverneur Ron DeSantis würde das Gesetz am liebsten sogar noch andere verschärfen. Als de Monats er klaar voor zijn, als er een wapenstilstand is, is het zo dat een Gesetz unterschreiben, dat een Schwangerschaftsabbruch nach de sechsten Schwangerschaftswoche verbiete. “Wir sind für das Leben”, erklärt DeSantis vollmundig

Die Ärzte rietden den Dorberts in een andere Bundesstaat zu fahren, der weniger restriktiv gegen Abtreibungen vorgeht. Maar dat gezin heeft weinig geld. Als de kosten zo hoog zijn, kunnen beide niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de staat.

Nun müssen sie warten. Waren de Geburt een van de beste manieren, als er maar een paar Stunden op die wereld zijn, voordat het er is. “Wir verstehen es einfach nicht. Eigentlich sollte es bei den Abtreibungen Ausnahmen geben. Offenbar reicht es in manchen Fällen nicht für eine solche Ausnahme”, aldus Deborah Dorbert. “Es macht mich wütend, dass die Politik darüber entscheidet, was am besten für meine Gesundheit ist.”

Beiden würden alles tun, um das Kind auf die Welt zu brengen en es zu begrüßen, auch wenn es gleichzeitig ein Abschied sein droeg. Anschließend waren das Kind palliativ betreut. Denk eraan dat deze Entscheidung wollten sich die Eltern nicht nehmen lassen. “Het is een oorlog die belangrijk is voor ons, die ons het beste kan helpen bij het scheiden van deze controlepraktijken”, aldus Lee Dorbert. Als de soort sterft, zo zal de familie sterven in de tussenliggende tijd. Vielleicht tijdens een glasfiguur gevuld met seiner Asche. “Etwas Beständiges”, nur keine Urne.

