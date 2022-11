Absturz im Viktoriasee: Verkehrsflugzeug stürzt in Tansania in einen See

CNN

—



Nach Angaben der Fluggesellschaft war am Sonntag eine Rettungsaktion im Gange, nachdem ein von Precision Air betriebenes kommerzielles Flugzeug in den Viktoriasee in Tansania gestürzt war.

Ein Sprecher von Precision Air sagte CNN, das Flugzeug sei in Afrikas größten See in der Nähe des Flughafens Bukoba abgestürzt.

Es war zunächst nicht klar, wie viele Passagiere an Bord waren oder ob es bei dem Absturz Todesopfer gab.

Tansanias Präsident rief in den sozialen Medien zur Ruhe auf, während Retter am Ort eines abgestürzten Flugzeugs arbeiteten.

„Ich habe die Nachricht über den Absturz des Precision-Air-Fluges am Viktoriasee in der Region Kagera mit Trauer erhalten“, schrieb Präsident Samoa Suluhu am Sonntag auf Twitter.

„Ich sende allen, die von diesem Vorfall betroffen sind, mein Beileid. Lassen Sie uns weiterhin ruhig bleiben, während die Rettungsaktion weitergeht, und wir beten zu Gott, uns zu helfen.“

Precision Air ist eine tansanische Fluggesellschaft mit Sitz in Dar es Salaam.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte – mehr wird folgen