Joshua Kimmich wird wohl seine geliebte Position im Mittelfeld aufgeben müssen. In der Fußball-Nationalmannschaft wird ihn Bundestrainer Hansi Flick am Samstag im Test gegen Japan als Rechtsverteidiger einsetzen. Dies sollte jedoch nicht als Verschlechterung verstanden werden.

Bundestrainer Hansi Flick hat im ersten Länderspiel der EM-Saison mit der Versetzung von Bayern-Profi Joshua Kimmich auf die rechte Abwehrseite eine entscheidende Veränderung in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bewirkt. Darüber hinaus fällt Dortmunds Niklas Süle am Samstag aus, da er in den ersten fünf Spielen dieses Jahres nicht dabei war (20.45 Uhr/RTL und im ntv.de-Liveticker) gegen Japan in Wolfsburg direkt in die Startelf zurückkehren. Das gab Flick vor dem Abschlusstraining bekannt.

Flick bestätigte Kimmichs Einsatz auf der rechten Seite bei der DFB-Pressekonferenz in Wolfsburg nicht explizit. Aber alle Aussagen zeigten es deutlich. Er habe Kimmich als Rechtsverteidiger im Geheimtest gegen die eigene U20 nicht ohne Hintergedanken getestet, sagte Flick. Sollten die Münchner dann im Ballbesitz in die Mitte vordringen, würde Gündoğan auf die Acht vorrücken – und die Angriffe inszenieren.

Der 28 Jahre alte Münchner sei „ein sehr wichtiger Spieler“ für die DFB-Auswahl, der auf mehreren Positionen für die Mannschaft wertvoll sein könne, sagte Flick über Kimmich. Mit Ausnahme des letzten WM-Spiels in Katar gegen Costa Rica hatte er unter Flick immer im Mittelfeld gespielt. Natürlich würde er Kimmichs Abzug von der Sechs nie als Erniedrigung bezeichnen. „Jo ist ein absoluter Profi und Teamplayer. Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft“, sagte Flick über Kimmichs Akzeptanz des Rechtswechsels. „Unsere Aufgabe als Trainer ist es, ihn dorthin zu bringen, wo er der Mannschaft mehr geben kann.“

„Viel von der WM mitgenommen“

Im Abwehrzentrum erhält Süle den Vorzug vor dem jungen Malick Thiaw vom AC Mailand, der als Neuzugang bei den Juni-Länderspielen ein Lichtblick war. „Wir sind mit der Entwicklung bei Malick zufrieden“, sagte der Bundestrainer. Aber Süle wird gegen die Japaner in der Innenverteidigung spielen.

Nach vier sieglosen Länderspielen in Folge braucht der neue Kapitän Gündoğan dringend einen gelungenen Start in die EM-Saison gegen Japan und drei Tage später gegen Frankreich in Dortmund. „Das sind zwei unangenehme Spiele“, sagte Gündoğan. Doch „zu Beginn der heißen Phase des EM-Jahres“ sei es nun elementar, gute Spiele zu machen und positive Ergebnisse zu erzielen. Das Wolfsburger Stadion ist ausverkauft.

Bei der verpatzten Weltmeisterschaft in Katar verlor die deutsche Mannschaft mit 1:2 gegen Japan. Flick behauptete, seine Lehren aus dem WM-Schock gezogen zu haben: „Im Leben geht es immer darum, aus der Vergangenheit zu lernen“, sagte er: „Wir haben viel aus der WM mitgenommen. Jetzt haben wir uns auf eine Spielphilosophie geeinigt.“ Flick beschrieb es so: „Wir wollen die Mannschaft aktiv sehen, die Intensität hoch halten – und am Ende wieder Vertrauen gewinnen.“