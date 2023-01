„Absolute, absolute Dummheit“ – Andy Carroll wurde nach Reading vom Platz gestellt, nachdem er in Casemiro von Manchester United geflogen war

Andy Carroll sah bei seiner Rückkehr in die große Zeit rot, mit einem Flying Slide Tackle, das seine Nacht gegen Manchester United beendete.

Der Stürmer von Reading erhielt seinen Marschbefehl in der 65. Minute, als sein Team im Old Trafford mit 0: 2 zurücklag und aus dem FA Cup ausschied.

Itv-Fußball Carroll flog herein

Itv-Fußball In Casemiro geknirscht

Itv-Fußball Und konnte sich über das zweite Gelb nicht beschweren

Reading verlor das Unentschieden mit 1:3, während Carroll in der Schlussphase in der Umkleidekabine saß.

Der ehemalige englische Stürmer hat anscheinend bei den Royals ein neues Zuhause gefunden und sich von einer verletzungsgeplagten Karriere erholt, um Stammspieler für die Mannschaft von Paul Ince zu werden.

Diese Zuverlässigkeit zeigte sich jedoch nicht im Pokal, da Carroll eine schreckliche Nacht hinter sich hatte, als er gegen einen Gegner aus der Premier League spielte.

Früher in Liverpool, West Ham und Newcastle, ist es noch nicht lange her, dass Reisen zu so großen Teams für den 34-Jährigen regelmäßig vorkamen.

Aber damals in Manchester sah er aus wie ein Fisch ohne Wasser.

Nachdem er bei der Stundenmarke ein unnötiges Gelb an der Eckfahne aufgenommen hatte, flog Carroll dann auf Casemiro zu.

AFP Carroll war bei seiner Rückkehr in die große Zeit den Tunnel hinunter

Der Brasilianer wusste, was kommen würde, schob den Ball weg und bereitete sich auf den Aufprall vor, sodass Schiedsrichter Darren England keine andere Wahl hatte.

„Völlige Dummheit von Andy Carroll und eine wohlverdiente zweite Gelbe Karte“, sagte TalkSPORT-Kommentator Adam Bridge.

Sunderland-Legende Micky Gray fügte hinzu: „Er hat kein Recht, zu Boden zu gehen, der Ball war weg.

„Drei dumme Herausforderungen und er läuft den Tunnel von Old Trafford hinunter.“

