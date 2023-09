Der Hamburger SV gilt als Favorit auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga – und hat große Probleme mit Neuzugängen. Nach der zweiten Niederlage in Folge gegen einen Liga-Neuling ist die Stimmung beim HSV bereits äußerst angespannt. Torwart Daniel Heuer Fernandes und Trainer Tim Walter machen ihrem Ärger Luft.

Der Hamburger SV gibt wieder einmal Rätsel auf. Nach zwei Niederlagen gegen zwei Aufsteiger haben die Norddeutschen die gerade entfachte Euphorie um den Verein selbst zerstört. Statt an die Tabellenspitze zu springen, droht nun der Sturz aus den Aufstiegsrängen. Die Saison ist noch jung, doch die jüngsten beiden Einsätze geben Anlass zur Sorge, weshalb auch Torwart Daniel Heuer Fernandes nach der erschreckenden Leistung beim 1:2 in Osnabrück Alarm schlug.

„Wir haben einen Anspruch an uns selbst und dem sind wir heute nicht gerecht geworden. Das muss man ganz klar sagen“, sagte der Torwart nach der leblosen Leistung beim bislang sieglosen Aufsteiger. Eine Woche zuvor hatte der HSV bereits einen Patzer gegen den anderen Liga-Neuling SV Elversberg begangen. „Vielleicht war das sogar noch schlimmer als letzte Woche“, sagte der Keeper verbittert. Erik Engelhardt, Osnabrücks Ausgleichstreffer, brachte die Arroganz von Sky auf den Punkt: „Der HSV dachte, es wäre einfacher.“

Doch die Norddeutschen scheinen aus ihren Fehlern nichts gelernt zu haben. „Was in Osnabrück passiert ist, lässt sich nicht erklären. Nach letzter Woche hätte uns klar sein müssen, worum es geht“, sagte Heuer Fernandes, neben Ludovit Reis und Moritz Heyer einer von drei Ex-Osnabrücker Spielern im HSV-Dress. Dass der Torwart im stimmungsvollen und ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke dennoch der beste Hamburger war, sagte alles über die leblose Leistung des Aufstiegsfavoriten. Nach vier Siegen und einem Unentschieden aus den ersten fünf Spielen sah sich der HSV bereits auf dem Weg zurück in die erste Liga.

Dem tief enttäuschten HSV-Trainer Tim Walter platzte sogar der sprichwörtliche Kragen. „Bei allem, was wir gemacht haben, fehlte es an Intensität.“ Denn: „Es geht darum, Qualität auf den Platz zu bringen, das Herz auf dem Platz zu lassen. Wenn ich das nicht mache, ist das Ergebnis so eine schlechte Leistung“, sagte der 47-Jährige: „Wir haben nicht stattgefunden.“ „Wir haben uns in den Zweikämpfen täuschen lassen. Wir waren einfach furchtbar schlecht.“

„Das reicht einfach nicht“

Walter wirkte nach dem peinlichen Auftritt seiner Mannschaft ratlos: „Man muss sich selbst hinterfragen. Das machen wir im Trainerstab und das erwarte ich auch von den Spielern.“ Auch in seiner dritten Saison im Volkspark hat er es noch immer nicht geschafft, die Launen seiner Mannschaft loszuwerden. Der HSV-Trainer muss nun schnellstmöglich Lösungen präsentieren, sonst könnte die Stimmung in der Hansestadt schnell umschlagen.

Am kommenden Wochenende kommt die Spitzenmannschaft von Fortuna Düsseldorf mit Ex-Trainer Daniel Thioune nach Hamburg. Zumindest kein Aufsteiger, aber: Thioune ist mit der Mentalität des Underdogs bestens vertraut: Mit den Osnabrückern gelang ihm als Spieler (2000) und Trainer (2019) der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Walter und seine Spieler stehen in diesem Duell bereits unter Höchstdruck.

Woher der plötzliche Leistungseinbruch nach dem guten Saisonstart kam, konnte sich am Freitagabend niemand erklären. „Wir müssen es besser machen“, stammelte Kapitän Ludovit Reis in die Mikrofone. „Wir sollten in den nächsten Wochen Qualität auf den Platz bringen, anstatt über unsere Ansprüche zu reden“, kritisierte Heuer Fernandes. „Wir wollen mehr, wir können mehr, aber im Moment zeigen wir es einfach nicht.“ Warum das so ist, bleibt beim HSV ein Rätsel.