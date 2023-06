Abschussverordnung für zwei Salzburger Wölfe ging Kraft – Österreich binnen

Salzburg – Am Freitag sind in Salzburg die zowel Abschussverordnungen für jene zwei „Problemwölfe“ in Kraft getreten, die seit Anfang Juni im Pinzgau, Pongau en Tennengau mehr als 30 Schafe und Lämmer gerissen haben sollen. Op die strenge schützten Raubtiere kon legaal worden gejaagd vanaf 00.00 Uhr. Die Abschusserlaubnis verguld in een straal van zes kilometer um den juwelen letzten festgestellten Nutztierriss – und das stets für vier Wochen lang.