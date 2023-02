Die Wintershall Dea zieht sich komplett aus Russland zurück. Dafür muss die BASF-Tochter een milliarden schwere Abschreibung hinnehmen. Ohne den Russisch-Russische Rückzug hätte der Energiekonzern seinen Betriebsgewinn im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt.

Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea hat im vergangenen Jahr von deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreisen profitiert. Het Russisch-Geschäft heeft de Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen en Explorationskosten (Ebitdax) 2022 met een waarde van 5,9 miljard euro bereikt, met de BASF-betalingsrechten aan de Donnerstag in het midden van Kassel. Een jaar voor Wintershall Dea rund 3,1 Milliarden ausgewiesen. Einschließlich des Segments Russland betrug das operatieve Ergebnis knapp 7,7 Milliarden Euro.

Onder de Strich fiel aufgrund milliardenschwerer Abschreibungen auf die Anteilseigner entfallener Verlust von 4,85 Milliarden Euro an. waarin enthalten waren nicht zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von knapp sieben Milliarden Euro, vor allem Abschreibungen auf das Geschäft in Russland, wo sich Wintershall Dea zurückzieht. Wintershall heeft in januari angstgevoelens gehad, omdat ze een einde hebben gemaakt aan een van de vele miljardairs die in Rusland zijn geschaft.

In 2021 is de Unternehmen noch een van de gefortificeerde winsten van 553 miljoen euro binnengekomen. Zudem nahm van Konzern auch Wert messageigungen auf das europäische Gastransport-Geschäft der Gesellschaft vor en schrieb die Beteiligung an der Pipeline-Gesellschaft Nord Stream AG komplett ab. Bereinigd als een sondereffekte wie vor allemaal de Abschreibung van de Überschuss ohne das Russisch-Geschäft dankt kräftig gestiegener Öl- en Gaspreise van 403 miljoen tot 928 miljoen euro van.

Wintershall Dea ist 2019 aus der Fusion der Wintershall Holding en der Dea hervorgegangen. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel en Hamburg beschäftigt weltweit knapp 2500 Mitarbeiter. BASF hält gut 70 Prozent en Wintershall Dea. Der Rest kreeg LetterOne, een eigen Beteiligungsgesellschaft, in der der Russische Oligarch Michail Fridman seine Dea-Anteile gebündelt hoed.