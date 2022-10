Abschlusssymposium zum Projekt National Cancer Plan

Die Teilnehmer des Symposiums werden gemeinsam konkrete Umsetzungsvorschläge für die Umsetzung des onkologischen Modellcurriculums in der medizinischen Ausbildung erarbeiten und in einer „Heidelberger Erklärung“ veröffentlichen. Die Ergebnisse des Projekts stellen auch einen wichtigen Baustein für die Umsetzung der in der Approbationsordnung für Ärztinnen und Ärzte 2012 enthaltenen Vorgabe dar, dass die Durchführung ärztlicher Gespräche Gegenstand der ärztlichen Ausbildung und Inhalt der abschließenden Staatsprüfung ist.

Empfehlungen für den Nationalen Krebsplan in der Umsetzungsphase

Im Juni 2008 hat das Bundesministerium für Gesundheit gemeinsam mit der Deutschen Krebsgesellschaft, der Deutschen Krebshilfe und der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren den Nationalen Krebsplan auf den Weg gebracht. Ziel ist es, die im internationalen Vergleich gute onkologische Versorgung in Deutschland sowie die Krebsfrüherkennung weiterzuentwickeln und die Patientenorientierung zu stärken. Die zahlreichen Empfehlungen zu den 13 Zielen des Nationalen Krebsplans werden derzeit umgesetzt.

Weitere Informationen zum Projekt „Kommunikative Kompetenz von Ärzten in der Onkologie – Entwicklung eines longitudinalen onkologischen Modellcurriculums zur Kommunikation auf Basis der Umsetzungsempfehlungen des Nationalen Krebsplans“ und der „Heidelberger Erklärung“ finden Sie unter: www.medtalk-education. de/projects/longkomm -Symposium