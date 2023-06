Den musikalischen Auftakt bildeten die erfolgreichen Pädagogen der praxisintegrierten Form mit einer „A-cappella“-Version von „Eye of the Tiger“ unter der Leitung von Hiltrud Erning. © BKLM

Unter dem Motto „Wir strahlen gemeinsam“ wurden die Absolventen des Lise-Meitner-Berufskollegs in einer unterhaltsamen Zeremonie verabschiedet.

2023-06-20 04:00:00

Fast 200 erfolgreiche Schüler und Studenten aus 12 Klassen in sechs verschiedenen Studiengängen des Lise-Meitner-Berufskollegs wurden bei der feierlichen Feier unter dem Motto „Wir strahlen gemeinsam“ geehrt. Das Moderatorenteam Verena Munser und Christoph Gerdemann begrüßte den komplett gefüllten Kulturplatz mit Rappen, inklusive folgender Textzeile: „Wir sind aus Fleisch und Blut, nicht aus Kabeln und Blech – wir sind keine Roboter“. Sie wurden direkt vom Publikum gefeiert.

Den musikalischen Auftakt bildeten die Lehrer der praxisintegrierten Form mit einer A-cappella-Version von „Eye of the Tiger“ unter der Leitung von Hiltrud Erning. Den feierlichen Abschluss fand das Publikum mit dem umgeschriebenen Song „How beautiful you Shine“. Einen stimmungsvollen Abschluss präsentierte der Projektchor, bestehend aus Schülern und Lehrern.

Neben nachdenklichen Worten über die Lage in der Welt fand Schulleiterin Jenny Dalhaus motivierende Denkanstöße für die Zukunft: „Menschen erzählen Geschichten. Geschichten, die Zeugnis ablegen vom Leben der Menschen, von existenziellen Fragen, von dem, was uns tief im Inneren berührt. „Man ist gewachsen, man hat viel Erfahrung gesammelt und diese produktiv genutzt, man hat viel gelernt“, sagt die Schulleiterin.

Die angehende Heilpädagogikschwester Verena Koppisch gratulierte den erfolgreichen Absolventen: „Heute ist der Tag, an dem sich die Eltern freuen, dass ihre Kinder die Schule geschafft haben und die Lehrer sich freuen, dass sie wieder eine Generation zum Abschluss geführt haben.“ strahlt gemeinsam, ihr strahlt gemeinsam und das dürft ihr“, sagte die Schulsprecherin.

Einen glanzvollen Charakter erhielt die Feier auch durch die „Oscar-würdige Verleihung“ der „BKLM Shine Awards“ durch die Studierenden Christoph Lösing und Frieda ter Huurne. Die preiswürdigen Unterstützer wurden in einer interaktiven Abfrage ermittelt. Die Eltern erhielten den „Educational Excellence Award“, die Partner einen „Supporter Award“, die Lehrer wurden mit einem „Top of Education“ und der beste Klassenkamerad als „Klassenkamerad des Jahres“ ausgezeichnet. Der stellvertretende Schulleiter Alfred Schröer wurde mit dem „Best of Head 2023“ ausgezeichnet, weil er mit dem Stundenplan besonderen Einfluss auf das Schulleben nimmt.

Dann war es endlich soweit: Es folgte der Moment, auf den wir hingearbeitet hatten und auf den sich alle freuten. In einer schwungvollen Urkundenübergabe überreichten Schulleiterin Jenny Dalhaus und die jeweiligen Klassenleiter den Schülern der 12 Klassen die langersehnten Urkunden.