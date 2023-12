Abschlussbericht zum Anschlag in Hanau: „Schlag ins Gesicht“ für die Überlebenden

Stand: 5. Dezember 2023 20:51 Uhr

Nach gut zwei Jahren beendet der Ausschuss zur Untersuchung des rassistischen Übergriffs in Hanau seine Arbeit. Der Abschlussbericht wird heute im Landtag vorgestellt und diskutiert. Überlebende vermissen zentrale Dinge.

In den Räumen der „Initiative 19. Februar“ in der Hanauer Innenstadt ist es spürbar ruhiger geworden. Hier herrschte vor allem in den ersten Wochen und Monaten nach dem Anschlag im Frühjahr 2020 reges Treiben. Kurz nach der Tat, bei der neun junge Menschen ums Leben kamen, kamen Überlebende und Unterstützer zusammen. Sie mieteten Räume nur wenige Schritte vom ersten Tatort des Anschlags entfernt, wo sie immer wieder zusammensaßen, Dinge besprachen, Demos planten oder Interviews führten.

„Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir für den Untersuchungsausschuss gekämpft haben“, sagte Etris Hashemi. Bei dem Angriff verlor er seinen Bruder Said Nesar. Er selbst überlebte schwer verletzt. „Wir haben mit vielen Politikern gesprochen und ich weiß noch, wie wir am Anfang dafür ausgelacht wurden.“

Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt bereits laufenden Untersuchungsausschusses zum Mord an Walter Lübcke galt die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zum Anschlag von Hanau als unwahrscheinlich. Es existiert aber auch aufgrund des Engagements der Überlebenden.

Abschlussbericht enthält 642 Seiten

Während unseres Besuchs sitzt Hashemi mit einem Unterstützer in den Räumen der Initiative. Es ist sonst niemand da. Die Stühle und Sofas bleiben hier zunehmend leer. Die Wandgestaltung ist jedoch unverändert geblieben: Große Plakate hängen neben Fotos der Opfer. Dann: Zehn zentrale Fragen, auf die die Initiative zu Beginn des Hanau-Komitees Antworten verlangte – „in der Hoffnung, dass diese zehn Fragen am Ende auch beantwortet werden“, erklärt Hashemi.

„Was wussten die Behörden über den Täter und seinen Vater und wie wurde mit diesen Informationen umgegangen?“ ist eine der Fragen. Ein anderer: „Warum war am Tatabend die Notrufnummer 110 nicht erreichbar? Wer in den Behörden und in der Politik wusste von der Notrufproblematik in Hanau?“

Sagte Etris Hashemi in den Räumen der „Initiative vom 19. Februar“

Antworten auf die Fragen gibt es nun: auf den 642 Seiten des Abschlussberichts. Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses stellten es am Dienstag im Plenum des Hessischen Landtages zur Diskussion.

Etris Hashemi wusste im Voraus von dem Bericht und sei damit unzufrieden. In dem Bericht heißt es, dass es im Zusammenhang mit dem Angriff Versäumnisse gegeben habe. „All das ist jetzt klar, niemand stellt es in Frage“, sagt Hashemi, „aber es werden keine Konsequenzen gezogen.“

Überlebende suchen weiterhin nach Antworten

Neben den notwendigen Informationen gehörten Konsequenzen zu den Kernforderungen der Überlebenden. Auch Armin Kurtovic spricht beim Blick auf den Abschlussbericht von einem „Schlag ins Gesicht“: „Die Worte ‚Versagen der Behörden‘, ‚Versagen des Staates‘ – das will niemand sagen. Aber es ist so offensichtlich“, sagt er sagt.

Kurtovic verlor bei dem Angriff seinen Sohn Hamza. Er starb am zweiten Tatort, in der „Arena Bar“ im Stadtteil Kesselstadt. In seinem Abschlussbericht kam der Untersuchungsausschuss zu dem Ergebnis, dass die Notausgangstür dort verschlossen sei.

Die Staatsanwaltschaft sieht das anders und hat die entsprechenden Ermittlungen eingestellt. „Wie soll ich das in Ruhe lassen?“ fragt er rhetorisch und erklärt, warum er bis heute zum Tod seines Sohnes recherchiert, nach Zeugen und Beweisen sucht und Anzeige erstattet. „Das hätte ich mir gewünscht, nein: Ich war davon überzeugt, dass so etwas in diesem Land nicht möglich ist. Aber je mehr ich mich dafür interessiere und darüber lese, desto mehr sehe ich: Es gibt eine Kontinuität.“

„Werden wir überhaupt ernst genommen?“

Die NSU-Mordserie, der Mord an Walter Lübcke und schließlich der Anschlag in Hanau – immer wieder hieß es: So etwas dürfe nie wieder passieren. Hanau sollte ein Wendepunkt sein. Viele der Überlebenden sind sich sicher, dass der Anschlag von Hanau nur dann einen Wendepunkt darstellen kann, wenn er gravierende Folgen hat. Doch genau diese fehlen ihnen.

„Dann stelle ich die Frage: Werden wir überhaupt ernst genommen?“ sagt Said Etris Hashemi. Auf jeden Fall wird er an diesem Dienstag im Landtag sein. Die Hinterbliebenen wurden in den Hessischen Landtag eingeladen, um über den Abschlussbericht zu debattieren.