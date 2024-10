Neumunster. Thomas Rink is een geboren Hamburger, schrijver, diplomabibliotheek, muziek- en literatuurwetenschapper en afkomstig uit het team van de stadsboekenschrijvers. Deze zijn een week lang in de Ruhestand voorbereid, maar nu zit er 69 jaar ervaring in onze muzikale carrière.

Lees verder nach der Anzeige

Lees verder nach der Anzeige

Seine Gäste erwartet am Sonntag, 13. Oktober, ab 11 Uhr een Mittagskonzert im Caspar-von-Saldern-Haus von Neumünster (Haart 32) met Kompositionen von Georg Philipp Telemann (1681-1767) in Wechsel met gelesenen Teksten uit dessen Leben. Huis Saldern is geopend vanaf 10.00 uur. Rink zal optreden in het Concert met het Orkest Concertino Schleswig-Holstein.

Abschied von Thomas Rink: 35 jaar af en toe amateurfagottist

“Ik heb 35 jaar als amateurfagottist gewerkt bij internationaal gerenommeerde hogescholen en orkestorkesten en 19 jaar geschiedenis met de geschiedenis van de klassieke muziek in Sleeswijk-Holstein”, zegt Rink. Kijk daar naar een prachtig concert. Er zijn dus veel ongelooflijke stukken van de componisten van de Gottorfer Hofkapelle-toneelstukken en het unieke werk van de Husumer-organisten Michael Ernst von Essen met de sopranistin Amelie Müller zum ersten. Zelfs op CD eingesplayelt.

Lees verder nach der Anzeige

Lees verder nach der Anzeige

Karten voor de Konzert van Thomas Rink kommenden Sonntag is voor 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) in de Buchhandlung Krauskopf am Großflecken 32, Restkarten an der Abendkasse.

KN