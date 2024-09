28. juni 2024

Beste mama,

Ik was een deinem Grab. Ik ben blij, dat is het eerste, zo schrijf ik.

Dein Grijp.

Als ik op de Parkplatz des Waldfriedhofs heb geparkeerd, dan is de Sonne durch die Bäume gebeurd, de vogels waren zo helder, dat ik al snel genervt haben ben geworden. Was voor een absurd mooie idylle voor zo’n tragische ervaring. Het maakt je hier niet uit. Die paar mannetjes, die hier bij ons waren, die naar papa of oma of opa Grab waren gegaan, jij hebt altijd gezegd: Bonzenfriedhof.