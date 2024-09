Als je een paar weken in Samsung’s Fertigungsparte verblijft, wordt nu de maakindustrie in Zuid-Korea en de VS stopgezet. Het resultaat zijn de fasen 2 tot en met 4 van de P4-werkzaamheden in Pyeongtaek, Zuid-Korea, evenals Taylor 2, evenals de twee fabrieken in Texas, VS. Zat er geld in de Amerikaanse Chips Act?

Deze week brodelten we in de Gerüchteküche. Dit is het geval, dat Samsung binnen 30 minuten gebruik kan maken van de eigen middelen. De belangrijke voedsel- en boterproducten van het chipproces voor alle DRAM en NAND zijn niet zo sterk dat ze zich niet zo sterk zorgen maken, maar het zijn ook hier Einsparungen en het plan, dat niet zo is, die uiteindelijk werden geplant, worden verbouwd .

Nicht die eerste rapportage van Verzögerungen

Davon betreft ook Samsung’s Mega-Campus in het Zuid-Koreaanse Großstadt Pyeongtaek – en is nog steeds niet de eerste Mal, zo blijkt uit deze meldingen. In februari duurt het jaren voordat de Baustelle Ruhe een feit is. Er wordt besloten over de vierde fabriek in Standort (P4), die in fasen wordt gebouwd.

De basis van de voortdurende groei van Samsung in de gieterijsector was ook niet verenigbaar met producten en grote opbrengstproblemen, zodat de oplossingen voor de nieuwe producten zowel werden ontwikkeld als met de productie van DRAM, HBM en NAND. Geschäft (Auftragsfertigung). In dit segment zie je echter de lange termijnvisie van de nieuwe organisatie in de markt en de opslag van het product. Schnell neue Kapazität braucht der Markt anscheinend eerste eeninmal nicht.

In de VS is er veel werk – en geld?

Voordat de Schwäche in Foundry-Geschäft Auswirkungen op het Samsung-project in de VS heeft. In Taylor, Texas zal, na de eerste werkzaamheden aan het productiesysteem, het eerste product vanaf 2026 verkrijgbaar zijn. Hier werd gesproken over 5nm-chips, maar die zullen ook op 4nm verkrijgbaar zijn. Ik ben bezig met het schrijven van werk, Taylor 2 is een product dat 2 nm van de band bevat. Der Baustart hier voor nieuwe updates Berichten worden eerst ingediend.

Voor dit werk, inclusief een verpakkingsontwerp en een onderzoeks- en ontwikkelingscampus – alles in de Kleinstadt Taylor – sowieso een nieuwe investering, die voornamelijk in de fabriek in Austin ligt, met Samsung in de toekomst sindsdien Amerikaanse Chipswet 6,4 miljard dollar is bereid te betalen. Natuurlijke vlucht van Geld niet zacht. Het is nu duidelijk wanneer en hoe de Samsung voor altijd zal blijven leven.

Laut DigitaalDagelijks Hoe Samsung er duidelijk over is, er is geen officiële update over de plannen voor de toekomst. Uiteraard zijn er een aantal wijzigingen in de bouwplannen en de inrichting van de markt, die in de toekomst eenvoudig kunnen worden gewijzigd. De resultaten zullen gedurende de laatste jaren van het project in aanmerking worden genomen, waarna per project de eindresultaten en de officiële ontwikkeling van de verschillende projecten worden uitgewerkt.