Torwart Bernd Leno heeft zijn eigen goedkeuring voor een nominatie voor de komende Nations-League-Spiele der Nationalmannschaft abgelehnt. Ik heb gedurende de 32 jaar van de Premier League FC Fulham gebeld met Bundestrainer Julian Nagelsmann en Torwarttrainer Andreas Kronenberg Afbeelding: „Sie haben mir gesagt, dass ich dabei wäre, aber kein Spiel bekomme. Ik zal blijven trainen in Londen.”

De nieuwe Bundesliga Professionals komen het team versterken voor de DFB-Auswahl, die afgelopen vrijdag (20.45 Uhr/RTL) in Bosnië-Herzegovina en drie jongeren in München die in Nederland spelen. Achter Manuel Neuer en Marc-André ter Stegen behoorden lange tijd tot de Ersatzmänner. Na Neuers Rücktritt en ter Stegens schwerer Knieverletzung wird Nagelsmann in de Oktober-Partien met Oliver Baumann (34) en Alexander Nübel (28) setzen, die beiden geen enkel Länderspiel hebben betwist. Dritter Torwart in Kader is Janis Blaswich (33.).

„Julian Weiß, ik ben altijd natuurlijk, we zouden graag mijn eigen brauchen hebben en mijn team zal kunnen samenwerken“, zei Leno, gevestigd in Fulham, Laut. Afbeelding. „Ik werk al 32 jaar bij mij, zonder nieuwkomers, zonder enige feedback van Manuel en Marc, zonder ooit teleurgesteld te zijn en zonder enige vragen.“

Deskundigen bekritiseren Verzicht op Leno

Na “al mijn spelen in de Bundesliga, Premier League en internationaal, Julian en Andreas, was het een genot om erin te leven”, zei Leno in september 2021 voor het einde van Duitsland. “Voor mij zal ik altijd een geweldig leven hebben, voor mijn nationale mankracht om te spelen en voor mijn ziel om te leven.”

Het zien van de frühere Europameister Fredi Bobic en de frühere Nationaltorhüter Roman Weidenfeller Kritik en Nagelsmanns Torwart-Auswahl geübt. “Bernd Leno is compleet. Ik heb er geen verstand van, maar er is geen reden“, zei Bobic in „Triple – der Schüttflix Fußballtalk“ op Sky. Weidenfeller äußerte: „Bernd Leno heeft een groot internationaal erfgoed. (…) Voor mij is Bernd Leno absoluut een Nationale Torwart, in het kader van muss.”