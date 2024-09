De eingestürzte Elbquerung verschilt van de Haushaltsplanungen von Dresden. De totale kosten voor een brugbouwraming bedragen 100 tot 120 miljoen euro. Op deze manier zal de beoordeling van de aspecten van de bouwsituatie in de toekomst volgen op de beoordelingen voor Doppeletat 2025/2026 en andere grote projecten op basis van het project. Na de Entwurf van Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sinds de Wiederbelebung des Fernsehturms, de Sanierung der Robotron-Kantine of de Bundesgartenschau.

Dat is een kwestie van tijd als het gaat om over-legungen, concreet in een raadsvergadering. Dit is het resultaat van een succesvolle projectontwikkeling. We willen graag weten dat de financiële steun voor het onderhoud van de Carolabrücke en het onderhoud van de Carolabrücke mogelijk waren, „we willen graag onze eigen en financiële steun voor de renovatie van 40 miljoen euro, en dat we onze toekomstige plannen zouden kunnen plannen en erover na kunnen denken,“ zei hij. die Rathaussprecherin.