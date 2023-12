Startpagina Politiek

van: Karsten Hinzmann

Hightech-kolos van Wegwerf-Panzer: Westliches Kriegsgerät marcheert in Oekraïne en het front – maar zegt zichzelf in details untauglich.

Kiew – Der Koloss is een Diva. Amerikaanse beoefenaars hebben een lange tijd in hun leven doorgebracht in de wetenschap dat Oekraïne ook veilig is. Zij zijn de beste strijders ter wereld tegen de Amerikaans-Amerikaanse Abrams M-1-plagen in het leger tegen het Russische invasieleger waartegen wij vechten – omdat ze zich in de Oekraïne-Krieg in de Puste bevinden. Dat zijn twee groene, dat is de US-Portal Forbes bericht ingesteld.

De grootste Schwachstelle der fast 70 Tonnen schweren rolling Festung sind die Filter in de analyse van motoren. Ze voorkomen de beschadiging en verwijdering van de empfindlichen, aber leistungsstarken Motor des M-1 verschmutzen en zerstören. Zij zijn verantwoordelijk voor de reguliere schoonmaak en verzorging: Putzen tegen Poetin.

“Dit is het einde van het twintigste jaar. Tegenwoordig is de enkele panzer een van de beste gevechtsvliegtuigen ter wereld geworden”, zegt Ralf Raths, directeur van de Duitse pantsermusea in Munster. Dit geldt voor de Abrams die bekend zijn met de Duitse Leopard en de Engelse versie van de Franse modellen, gebaseerd op de vakkennis van de Tagesschau: “Ze kunnen ook optimaal profiteren van schieten en vergaderen – en dat zijn meer kilometers, ook in het binnenland.” In dat geval zijn het kamppantser en de trainingsuitrusting aanwezig. Dat maché is zu Vorschlaghämmern auf dem Schlachtfeld, sie allein brachten aber noch nicht den Sieg. De Entwicklung der Westlichen Staaten in Sachen Panzerbau heeft in Rusland alle Duitse überholt bereikt.

De M-1A-handschoen in Staub und Dreck: Eigentlich zal sterven Diva da gar nicht hin. Het is ook mogelijk om te stoppen met eten. © ZUMA Wire/imago-images

Der Fehler – auch des Abrams – liegt in het systeem dat in de niet-geïntergreerde denkweisen is opgehangen, de oostelijke en westerse pantservoertuigen hebben gelogen. Russische tanks, die in Oekraïne zijn gebouwd, zijn klein, licht en erg plezierig. Het is de moeite waard om in de uitzending te gaan zitten voor de besatzungen. Die Ostblock-Panzer en Einweg-Ware, Wegwerf-Panzer. Het verschil tussen de modellen die binnen de NAVO worden gebruikt, aldus Raths.

Abrams Panzer werd regelmatig ingezet in Oekraïne-Krieg

“De Sovjet-Panzer-Doktrin beschikte niet over een Einzelahrzeug im Blick, zo liet de Westerse Panzer-Doktrin vandaag zien”, führt der Experte uit. “Voor de westerse Panzerbauer was hij zo lang mogelijk onder de hoogte van de macht in het Gefechtsfeld; Als u voorbereid bent, is het mogelijk om de snelst mogelijke veranderingen door te voeren; en dat je je levenskwaliteit kunt blijven verbeteren.”

Alle dingen waar de Westpanzer zich zonder beweging aan vastmaakt – en legt de Abrams uit in het huidige Kriegsgeschehen in Oekraïne, schrijft hij Forbes: Als de vierkoppige Besatzung eines Abrams wordt omgekeerd, waardoor de filters van de pantsers met alle zwölf Stunden zouden worden gereinigd, kan dit de motor beschadigen. Dan zit er niets anders op, aangezien de motor en de motor gebruikt kunnen worden en er een lange weg mee afgelegd kan worden. De laatste Abrams-Werkstatt-oorlog – mogelijk vom schwer umkämpften Awdiijwka aus – bedraagt ​​minder dan 1.000 kilometer. In Polen.

Als de belading een fehlerkracht oplevert en dat je een miljoen-dollar-motorkaputt krijgt, kan er geen reparatie meer plaatsvinden.

Het begrijpen van zijn eigen aard is de basis voor de constructie van het Westen, zodat het mogelijk wordt een Russische raket of mijn te gebruiken. De vergelijkbare Duitse Leopard 2 is tegenwoordig zo modulair, dat wil zeggen een compleet motorvoertuig in de interne omgeving van twee wegen. De beelden van de kinderen van de Oekraïense oorlog met gevallen wrakken van T-Panzers resulteerden in het dagelijks gebruik van de Russische Panzer Doctors: T-Panzers waren niet gebouwd voor snelle reparatie. Als het front zou worden binnengevallen, zouden degenen die vóór de invasie van Oekraïne door de Russen waren geplant, worden beschadigd door de T-Panzer, die uiteindelijk zou worden vernietigd en vervolgens in het hele Ruhe zou worden gehandhaafd.

Als de voormalige Ort-Versorgung des Abrams M-1, de Oekraïne utzt, de logistiek en de rand naar de Leistungsfähigkeit brengt. Was mijn Vorfeld der Lieferung oorlog, wie Forbes schrijft: De 68 ton M-1A1SA, die in Oekraïne in gebruik zijn, zijn de duurste machines. De afgelopen week was de regering van de Amerikaanse president Joe Biden van Oekraïne verantwoordelijk voor de prestaties van de M-1. Zij waren ook experts en de enige experts die verantwoordelijk waren voor de verdediging van het pantser. De US-Panzer werkt met een turbine, die als rookkanaal kan worden gebruikt. Dat is krachtiger dan het fysieke geweld.

Gezien de kracht van Poetin in de Abrams-Panzer in de Oekraïne-Krieg fähige Mechaniker

Aber das Tempo fordert seinen Tribut. Bis 1.500 Liter Treibstoff verbraucht der M-1 op 100 Kilometer in Gelände onder Fulllast. Een basis, waar de Nachfolger AbramsX met een Hybrid-Triebwerk van Strom en Diesel gelanceerd worden – dat is de duur van de hallen, en met E-Antrieb kan van zichzelf ruim 50 ton zware bepantsering met signalen worden afgeleverd met een U- Boot.

Militair beton is niet langer een van de meest geavanceerde Waffensystemen, maar ook de Notnauwkeit van de verblindende systemen van systemen. De Besatzungen van de actie in de Oekraïne kampen Abrams-Panzer sinds in Deutschland Ausgebildet. Het Amerikaanse sertidigungsministerium heeft meer macht gekregen over de liefdadigheid van de pantserwagens in Diesem Herbst, 500 Oekraïense soldaten in de Truppenübungsplätzen-grafenwöhr en Hohenfels in Deutschland Auszubildend. Beispielweise muststen die Displays en de Handbücher auf Kyrillisch umgeschrieben. Deze studenten zijn niet de enigen die dit doen, maar de beoordeling van het eindresultaat van de Panzer in de strijd wordt uitgevoerd zonder de persoonlijke oorlogsinspanning van het boren van de flottzumachen van de Panzer. Zelf onder Feuer.

Abrams-Panzer speelde in Oekraïne-Krieg als Diva

Volgens de voorzitter van het Amerikaanse ministerie van Defensie, Luftwaffenbrigade-generaal Pat Ryder, was hij zeer goed op de hoogte van de mogelijke veranderingen: „Het veiligheidsaspect van de verdediging is veilig in het geval van de verdediging van het kamp“, zei hij. “Als je eraan gewend bent, kun je hem zelf gebruiken. Omdat de M-1 een complexe machine is, kun je ermee omgaan en kun je hem veilig bewaren.”

Een Diva is de Abrams M-1 sinds hij in 1980 werd gelanceerd. Het bovenmenselijke moment van de hele westerse pantserwagen is dat van de omgeving, dat is niet het model waaronder we moeten vestigen, dat tijdens oorlog is gebouwd: de Leistung in een Gefecht. Het beeld van Abrams een kleine Ausnahme: Anfang der jaren 1990 had de Amerikaan in de Wüste geschickt – tegen Irak, der Zeit Koeweit gevallen. Een Amerikaanse 100 Stunden-Blitzsieg, het grote deel van de Abrams M-1 met errungen hatte, die een militaire beobachter is. Die Terrainverhältnisse in der irakischen Wüste ermöglicht Panzerangriffe auf breiter Front met maximale Waffenentfaltung. De erfenis van het offensief, waarbij gepantserde troepen nodig zijn, dankzij moderne helikopteroperaties, die verantwoordelijk zijn voor de militaire operaties van de strijdkrachten en de strijdkrachten zijn praktisch veilig.

In Rusland komen er nog meer luipaarden in Oekraïne

Het is belangrijk dat de pantserstrijdkrachten zelfvoorzienend zijn voor Amerikaanse operaties en ondubbelzinnige strijdkrachten. Beim Duell M-1A1 Abrams houdt er bij de Iraakse T-72 Ural rekening mee dat de Amerikaanse Panzer inzetbaar is en de prestaties van de bommen, afhankelijk van afstanden boven de 1800 meter, over afstand. Des te machtiger is de Amerikaanse Diva in de wereld, dat is de Dreck hasste – en die jetzt whoer zu Kopfzerbrechen der Besatzugen führt – wie Forbes schreef: “We gebruiken nog steeds een M-1-Besatzung den Motor Ihres Panzers auf hohe Umdrehungen pro Minute hochdrehen, met een Impulse Strahlsystem auszulösen, de Air from the Panzer statt in zijn inein Bäst en dabei Staub und Schmutz vom hinteren Gitter schießt. “Je kunt het filter langer blijven gebruiken.

Voordat de Amerikaan het 2000e jaar van het Pulse-Jet-systeem in de M-1 inschakelde, beklagten sich pantservoertuigen – in het bijzonder die jenigen, die in der Wüste kämpften – of über de Zuverlässigkeit ihrer Vehicle. De kritiek op de Boliden-vlam vanwege de liefde voor Oekraïne en het innerlijke leven van de Führung veranderde snel van – van daaruit Kiew onafhankelijk bericht ingesteld. We krijgen trouwens het Oekraïense ältere Abrams-model.

“Als een man een Abrams is met andere westerse pantsers, is het een noodzaak om een ​​tweede kans op succes te hebben – niet vanwege die inspanning, zonder zich zorgen te hoeven maken over degenen die worden aangevallen”, zei Mark Hertling, de gepensioneerde Generalleutnant van de Amerikaanse leger en de hoofdcommandant van de 1e. Amerikaanse pantserdivisie. Hertling is een veteraan van de burgeroorlog „Desert Storm“ en van de oorlog in Irak, en een overlevende daarvan Kiew onafhankelijk: „Würde es Sie überraschen, als ik mijn eigen sagen würde was, is dat dan de belangrijkste Einheit die ik had als bevelvoerend officier van een pantserdivisie, geen Kampfwaffeneinheit-oorlog, zonder de Unterstützungsbrigade?”

Er zijn meer mensen in Europa die de Leoparden aan het Oekraïense front hebben verspreid. “Als je je geen zorgen hoeft te maken over de ondersteunende infrastructuur, de monteurs, de reparaties, het technische ondersteuningssysteem, de distributie van munitie en uitrusting, de lange communicatielijn – dan zijn al deze grootschalige bouwprojecten helemaal niet campy. „Er werd met zorg omgegaan met de Diva als het op prestaties aankwam, „maar als je over eigen motorvermogen zou beschikken – en dat was het geval – met een motorpech van een miljoen dollar, kon deze niet worden gerepareerd“ (Karsten Hinzmann).