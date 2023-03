Wetgevers binnen Arkansas, Florida, Idaho, Missouri, Noord-DakotaOhio en Oklahoma debatteren deze sessie over wetsvoorstellen die de indieningskosten verhogen, het aantal handtekeningen verhogen dat nodig is om op de stemming te komen, beperken wie handtekeningen kan verzamelen, een bredere geografische spreiding van handtekeningen verplicht stellen en de stemdrempel verhogen om een ​​amendement van een meerderheid naar een supermeerderheid. Hoewel de wetsvoorstellen qua bewoordingen verschillen, zouden ze dezelfde impact hebben: de macht van kiezers beperken om abortusbeperkingen op te heffen die de Republikeinen hadden opgelegd en die van kracht werden nadat het Hooggerechtshof de wet had vernietigd Roe v. Wade vorig jaar.

Na te hebben gezien hoe de pro-abortusrechtenkant in 2022 alle zes de stemrondes met betrekking tot abortus won – ook in conservatieve staten zoals Kansas en Kentucky – vrezen conservatieven een herhaling en mobiliseren ze zich om herhaling te voorkomen.

“Het was een wake-up call die ons leerde dat we heel veel werk te doen hebben”, zegt Kelsey Pritchard, de staatsdirecteur public affairs van Susan B. Anthony Pro-Life America, dat van plan is tientallen miljoenen dollars uit te geven aan steminitiatief vecht de komende twee jaar tegen abortus. “We gaan ons echt bezighouden met deze stembiljetten, die vaak erg radicaal zijn en veel verder gaan dan wat Roe ooit gedaan.”

In Mississippi, waar een gerechtelijk bevel alle stempogingen in 2021 heeft bevroren, zijn GOP-wetgevers dat ook voortschrijdende wetgeving dat zou het mechanisme herstellen, maar kiezers verbieden abortusgerelateerde maatregelen op het stembiljet te zetten.

“Ik denk dat het gewoon het beleid van Mississippi en onze staatsleiders voortzet dat we een pro-life-staat zullen worden”, zei Nick Bain, vertegenwoordiger van de staat Mississippi, die het wetsvoorstel op de House-vloer presenteerde.

Maar in de meeste staten zijn de GOP-voorstellen om de beperkingen op stembiljetinitiatieven aan te scherpen niet expliciet gericht op abortus. De druk om de regels te veranderen begon jaren voor de Dobbs besluit vernietigd Roe tegen Wade in juni 2022 — aangespoord door progressieve inspanningen om marihuana te legaliseren, Medicaid uit te breiden en het minimumloon in verschillende rode staten te verhogen – hoewel het afgelopen jaar nieuwe hoogten bereikte toen kiezers en gekozen functionarissen botsten over het abortusbeleid.

Toch maken sommige anti-abortusactivisten zich zorgen dat de trend averechts kan werken, waardoor groepen ervan worden weerhouden de tactiek te gebruiken om hun eigen grondwetswijzigingen door te voeren via volksstemming.

“In Florida is het een tweesnijdend zwaard”, zegt Andrew Shirvell, de leider van de groep Florida Voice for the Unborn die werkt aan een anti-abortusmaatregel voor de stemming in 2024. “Dus we hebben er een conflict over, omdat er een groot contingent is van pro-life pleitbezorgers die vinden dat onze gouverneur en wetgevende macht ons veel te lang in de steek hebben gelaten in deze kwestie en het heft in eigen handen willen nemen.”

De belangstelling van links voor het gebruik van stembiljetinitiatieven om de toegang tot abortus te beschermen of uit te breiden explodeerde in de nasleep van de tussentijdse verkiezingen van 2022. In Missouri, Ohio en South Dakota worden al pogingen ondernomen om taal die het recht op abortus herstelt op te nemen in de grondwetten van de staten, terwijl advocaten in verschillende andere staten hun opties overwegen.

De campagne is het verst gevorderd in Ohio, waar voorstanders van abortusrechten deze week begonnen met het verzamelen van handtekeningen. Een coalitie van anti-abortusgroepen genaamd Protect Women Ohio vormde zich als reactie hierop en kondigde deze week een advertentie-aankoop van $ 5 miljoen aan om een ​​spot van 30 seconden uit te zenden waarin werd gesuggereerd dat de voorgestelde wijziging het recht van ouders zou ontnemen om te beslissen of hun kinderen abortussen en andere soorten gezondheidszorg.

Tegelijkertijd dringen sommige wetgevers in Ohio aan op een voorstel dat de goedkeuringsdrempel van de kiezers voor grondwetswijzigingen zou verhogen van een gewone meerderheid tot 60 procent.

In Missouri, waar progressieve groeperingen verschillende versies van een stembiljet voor abortusrechten ter beoordeling aan de staatsautoriteiten hebben voorgelegd, zijn wetgevers op dezelfde manier weging voorstellen om een ​​meerderheidsvereiste op te leggen en te verplichten dat de maatregel in meer dan de helft van de Missouri House-districten van kracht wordt.

“Het gaat erom ervoor te zorgen dat iedereen een stem heeft, en dat geldt ook voor Midden-Missouri”, zegt Susan Klein, uitvoerend directeur van Missouri Right to Life. “We weten al een tijdje dat de dreiging om abortus te legaliseren door verschillende staten ging en uiteindelijk naar Missouri zou komen. We zijn hard aan het werk geweest om deze uitdaging voor te bereiden en we zijn er klaar voor.”

In Idaho, wetgevers proberen vereisen dat ondersteuners van initiatiefpetities handtekeningen verzamelen van 6 procent van de geregistreerde kiezers om in aanmerking te komen voor de stemming.

“Ik noem deze rekeningen ‘dood door duizend bezuinigingen’,” zei Kelly Hall, de uitvoerend directeur van de progressieve stemmingsinitiatiefgroep The Fairness Project. “Als je over elk afzonderlijk hoort, lijken ze niet zo’n groot probleem. Maar samen hebben ze een uitsluitend effect op de deelname van mensen aan de democratie.”

Conservatieve wetgevers en pleitbezorgers die de regelwijzigingen doorvoeren, zeggen dat ze hun overtuigingen weerspiegelen over hoe wetten tot stand moeten komen en niet alleen over abortus gaan – maar ze zijn openhartig over het feit dat ze het moeilijker willen maken om het soort brede beschermingskiezers in Californië, Michigan en Vermont te passeren vorig jaar ingevoerd.

“Ik ben hier niet mee begonnen vanwege abortus, maar… Planned Parenthood probeert actief een gebrek aan bescherming voor ongeborenen in grondwetten vast te leggen”, zei senator Janne Myrdal van de staat North Dakota, hoofd van de Pro-Life Caucus van de staatswetgever. “Je kunt in Californië of New York of Washington zitten en een dart gooien, er een paar miljoen dollar aan vastmaken en je verandert onze grondwet.”

De resolutie Myrdal sponsort, die vorige maand door de Senaat werd aangenomen en in afwachting is van een stemming in het Huis, zou vereisen dat voorgestelde grondwetswijzigingen twee keer worden aangenomen – tijdens de voorverkiezingen en algemene verkiezingen – en de vereiste voor het verzamelen van handtekeningen verhoogt van 4 procent naar 5 procent van de inwoners. Indien goedgekeurd, zouden de voorgestelde wijzigingen verschijnen op de stemming van de staat in 2024.

Grote nationale anti-abortusgroepen zeggen dat ze deze inspanningen niet formeel goedkeuren, maar de GOP-wetgevers achter hen steunen.

“Het begint het belang van een grondwet te verminderen als deze kan worden gewijzigd door de grillen van de huidige cultuur”, zei Carol Tobias, de voorzitter van de National Right to Life Committee.

Zelfs in staten die nog geen stappen hebben ondernomen om een ​​maatregel voor abortusrechten op de stemming te zetten, leiden conservatieve angsten voor een dergelijke stap tot verrassende wetgevende maatregelen.

In Oklahoma betoogt de anti-abortusleider Lauinger tegen wetgevers dat peilingen overweldigende steun tonen voor uitzonderingen op verkrachting en incest – zoals een wetgever heeft voorgesteld in een wetsvoorstel dat vorige maand door de eerste commissie werd goedgekeurd – en overweldigende oppositie tegen het laten van het staatsverbod zoals het is.

Als de staat geen proces voor het meten van stembiljetten had, zei hij, zou hij geen uitzonderingen steunen. Maar aangezien die dreiging bestaat, betoogde hij: “We mogen niet toestaan ​​dat het perfecte de vijand van het goede wordt.”

“De abortusindustrie heeft het wapen om wat wij beschouwen als het ideale beleid te verslaan”, zei Lauinger tegen de wetgevers. “De initiatiefpetitie is hun troefkaart.”

Lauinger reageerde niet op meerdere verzoeken om commentaar. Toch vertelde National Right to Life, de oudergroep van zijn organisatie, aan POLITICO dat het zijn argument steunt dat het beter is om uitzonderingen te maken voor verkrachting en incest dan het risico te lopen een massaal stembiljet in te dienen dat het recht op abortus verankert in de staatsgrondwet.

‘Dit is geen verraad,’ hield Tobias vol. “Als je echt kijkt naar waar we voor staan, kunnen we 95 procent van alle baby’s redden of we kunnen alles verliezen en alle baby’s kunnen sterven. Het is best moeilijk om de realiteit niet te zien.”

Voorstanders aan beide kanten van de abortusstrijd benadrukken echter dat een verkiezingsstrijd in Oklahoma nog steeds mogelijk is – zelfs waarschijnlijk – of de staat nu uitzonderingen voor verkrachting en incest goedkeurt of niet.

“Ze zullen waarschijnlijk toch proberen om er een te doen, wat we ook doen”, zei de vertegenwoordiger van de staat Oklahoma, Jim Olsen, een Republikein die samen met andere conservatieve wetgevers in de staat een poging deed om de uitzonderingswet te verslaan. “Het gevecht is nog niet eens gekomen en we trekken ons al terug.”