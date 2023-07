Die EU-Gesundheitsaufsichtsbehörde ermittelt gegen das dänische Unternehmen Novo Nordisk wegen gemeldeter Nebenwirkungen seiner Produkte

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) prüft mehrere Impfungen zur Gewichtsabnahme auf das gemeldete Risiko, bei Anwendern Selbstmordgedanken und Selbstverletzung hervorzurufen. Ein potenzielles Problem mit den Medikamenten wurde erstmals von der isländischen Gesundheitsbehörde gemeldet, die mindestens drei Fälle eines solchen Verhaltens meldete.

Das Problem steht Berichten zufolge im Zusammenhang mit mehreren Impfungen, die Liraglutid enthalten, das vom dänischen Pharmaunternehmen Novo Nordisk, nämlich Wegovy und Saxenda, hergestellt wird, sowie mit einer ähnlichen Impfung gegen Typ-2-Diabetes von Ozempic. Die Angelegenheit wird vom Pharmakovigilanz-Risikobewertungsausschuss (PRAC) der EMA geprüft.

Während sich die Untersuchung nur auf Verbindungen konzentriert, die Liraglutid enthalten, könnte sie am Ende auf andere ähnliche Behandlungen in derselben Medikamentenkategorie ausgeweitet werden, sagte ein EMA-Beamter am Montag gegenüber dem britischen Staatssender BBC.

„Die Überprüfung wird im Rahmen eines Signalverfahrens durchgeführt, das von der isländischen Arzneimittelbehörde nach drei Fallberichten eingeleitet wurde.“ sagte der Beamte.









„Die Fallberichte enthielten zwei Fälle von Selbstmordgedanken – einer nach der Einnahme von Saxenda und einer nach der Einnahme von Ozempic. Ein weiterer Fall berichtete von Selbstverletzungsgedanken bei Saxenda. sagte der Beamte.

Alle untersuchten verschreibungspflichtigen Medikamente enthalten bereits Warnhinweise vor einer beträchtlichen Anzahl möglicher Nebenwirkungen, darunter unter anderem Erbrechen, Müdigkeit, Durchfall und Verstopfung. Auch Depressionen und Selbstmordgedanken werden aufgeführt.

Der Hersteller hat die EMA-Untersuchung zur Kenntnis genommen und erklärt, dass das Unternehmen dies annimmt „Alle Berichte über unerwünschte Ereignisse bei der Anwendung unserer Arzneimittel werden sehr ernst genommen“ und dass die Patientensicherheit erhalten bleibt „höchste Priorität.“

„EMA überwacht kontinuierlich Sicherheitssignale, ebenso wie Novo Nordisk. Novo Nordisk engagiert sich weiterhin für die Gewährleistung der Patientensicherheit.“ sagte ein Unternehmenssprecher.

Die Entwicklung hat offenbar bereits einen Einbruch in den Marktwert von Novo Nordisk hinterlassen, wobei die Aktien des dänischen Unternehmens am Montag nach Bekanntwerden der Nachricht um rund 1 % fielen.