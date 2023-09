Der Bundesstaat New South Wales in Australien hat ein Abholzungsverbot angekündigt, um die lokale Koalapopulation vor der Ausrottung zu schützen.

Australiens bevölkerungsreichster Bundesstaat hat am Dienstag ein Abholzungsverbot in einem Koala-Waldparadies verkündet, um die lokale Bevölkerung vor der Ausrottung zu schützen.

Nach Angaben der Regierung von New South Wales wurde der Holzeinschlag in 8.400 Hektar Wald, in dem sich 106 „Koala-Zentren“ befinden, die stark von Beuteltieren bevölkert sind, eingestellt.

Das koalareiche Gebiet würde einen wichtigen Teil eines geplanten 315.000 Hektar großen Great-Koala-Nationalparks an der mittleren Nordküste bilden und „Koalas vor dem Aussterben im Staat retten“, hieß es.

Der Schritt sei ein „historischer Schritt vorwärts“, sagte der amtierende Geschäftsführer des Nature Conservation Council, Brad Smith, und beschrieb das Gebiet als „den wichtigsten Koala-Lebensraum der Welt“.

„Diese Entscheidung ist auch eine Anerkennung dafür, dass die Abholzung verheerende Auswirkungen auf Koalas und die Artenvielfalt hat“, fügte er hinzu.

WWF-Australien-Sprecher Dr. Stuart Blanch sagte, die Koalazahlen in NSW hätten einen dramatischen Rückgang erlitten und seien zwischen 2000 und 2020 aufgrund von Abholzung, Dürre und Buschbränden um mehr als 50 % zurückgegangen.

Der Schritt der Regierung sei „eine Chance, diese Tragödie umzukehren“, sagte er.

„Wenn wir Koalas in diesem Jahrhundert vor dem Aussterben bewahren wollen, brauchen wir riesige neue Schutzgebiete, die Millionen Hektar Wald umfassen.“

Doch die Umweltsprecherin der Grünen, Sue Higginson, kritisierte den Schritt als „ein Geschenk an die Holzindustrie“.

Sie sagte, dass 58 % der Koalapopulation im geplanten Parkgebiet durch das Abholzungsverbot ungeschützt bleiben würden, und fügte hinzu: „Aufgrund des langen Berichtszeitraums der Regierung wird die Abholzung wahrscheinlich bis 2025 im gesamten Gebiet des Great-Koala-Nationalparks fortgesetzt.“ für sich selbst festlegen.

„Die Regierung muss jetzt die Arbeit erledigen, um mit dem Übergang der öffentlichen einheimischen Forstwirtschaft zu beginnen, bevor es für Koalas und die anderen bisher vom Wald abhängigen Arten zu spät ist.“

Die Landesregierung sagte, sie werde bald Konsultationen mit der staatlichen Holzeinschlagsbehörde Forestry Corporation NSW aufnehmen, um „Optionen für die Holzversorgung festzulegen“.