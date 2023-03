Seit gut sechs Jahren wird Berlin von einer Koalition aus SPD, Grünen en Linken regert. Nun steht wohl ein Wechsel im Rathaus bevor.

Nach der Wiederholungswahl in Berlijn deutet sich ein Machtwechsel von Rot-Grün-Rot zu Schwarz-Rot an. De SPD zal de coalitie onder handen nemen van de Wahlsieger CDU aufnehmen, wie de regerende burgermeester van Franziska Giffey (SPD) mitteilte. Der SPD-Landesvorstand beschloss das demnach am Abend mit 25 tot 12 Stimmen.

De CDU probeert zelf deel te nemen aan een regierungsbündnis met SPD een. CDU-Spitzenkandidaat Kai Wegner heeft hen tijdens de Donnersdag taggenden Landesvorstand vorschlagen, mit den Sozialdemokraten Koalitionsverhandlungen aufzunehmen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Zuvor hatte die verslag deed van “Berliner Morgenpost”. Ein Parteisprecher wollte das nicht kommentieren.

“Aus Respekt vor dem Wahlergebnis”

Nach den Worten Giffeys entschied sich die SPD “aus Respekt vor dem Wahlergebnis” am 12. Februar für die CDU als mogelijke coalitiepartner. Die bisherige, 2016 gebildete en 2021 erneuerte Koalition mit Grünen en Linken habe bei der Wiederholungswahl um die 250 000 Stimmen verloren. “Das muss man erg nehmen bi den Erwägungen, was man tut.” Zudem gebees mit der CDU eine clearing Wahlsieger. Dem müsse Rechnung werden vertraagd.

Unter dem Strich habe es in den zurückliegenden Sondierungsgesprächen mehr Schnittmengen mit der CDU as mit den bisherigen Partnern gegeben. Zoals Beispiele nannte Giffey een “functionerende stad”, Wohnungsbau, Ordnung en Sicherheit, aber auch die Verkehrspolitik en Klimaschutz. Bij de aankoop van SPD en CDU kan een geldig 29-Euro-Monatsticket worden verkregen. Een pauze van een grotere woonomgeving, die voor iedereen de Linke forderte, soll es nicht geben. Grüne en Linke hätten in de Sondierungenvieles infrage gestellt, was 2021 vereinbart vereinbart sei, ergänzte Giffey.

“Wir tun das aus Verantwortung für Berlin”, sagte sie zum Vorgehen der SPD. Het is de beste die Hoffnung auf een wirklichen Neubeginn. Nach Luss der Verhandlungen mit der CDU-vliegtuig die SPD een Mitgliederbefragung over den Koalitionsvertrag.

Bei CDU/SPD-Bündnis wäre Kai Wegner nieuwe directeur

Sollte Schwarz-Rot klapte, würde Giffey ihr Amt Berlins Regierende Bürgermeisterin verloor. Als je vorstellend kunt zijn, in een van de zwart-wit landregierungen als senator in andere landen. “Ja ich bin bereit, auch as Senatorin meinen Beitrag dazu zu leisten, dass gute Regierungsarbeit gelingt”, zei Giffey. “Ich mache das für Berlin, ich mache das für die SPD.”

Ik heb een reactie gegeven aan de CDU-Vorsitzende Wegner. Einen Regierungschef in Berlijn verklaarde dat CDU bij Eberhard Diepgen zal zijn, tussen 1984 en 1989 en tussen 1991 en 2001.

Neben Schwarz-Rot of Schwarz-Grün hätte auch the bisherige Dreierkoalition im new Parlament one Mehrheit. Seit 17. Februar heeft de Parteien in Sondierungsgesprächen ausgelotet, ob sie one gemeinsame Basis for one Regierungsbildung haben.

Grünen-Spitzenkandidaat Bettina Jarasch bekritiseerde een van de vele zweierbündnis van SPD en CDU. “Als de SPD en de CDU offensief zijn, zeggen ze, als ze komen, zullen ze in Wahlkampf ondergedompeld worden in hun eigen Rückschrittskoalition”, aldus de verklaring. Der Linke-Bundesvorsitzende Martin Schirdewan waarschuwde voor einer “rückwärtsgewandten Betonkoalition” in Berlijn. Een solcher Schritt sichere der Union auch im Bundesrat eine “Blockademehrheit”.

Het is een gezamenlijke coalitie van de CDU

Ganz unumstritten is ein black-rotes Bündnis opnieuw in der SPD noch in der CDU. Als de Sozialdemokraten een nicht wenige Anhänger der rot-grün-roten Variante hebben, hebben alle drie de partijen van de Wahl en de Zustimmung verloren. “Wir zijn uns jeder Bestrebung, eine Koalition mit der CDU zu bilden, entgegenstellen”, zei de Juso-Landesvorsitzende Sinem Taşan-Funke. Der Parteivorstand volgde indes mehrheitlich der Linie von Giffey en ihrem Co-Landesvorsitzenden Raed Saleh.

Aus Berliner CDU-Kreisen wiederum hieß es, im Landesvorstand gebe es durchaus unterschiedliche Einschätzungen zu den Koalitionsoptionen. Als u niet weet of de SPD de voorkeur geeft aan uw partner. Als je Stimmen krijgt, die sich für ein Bündnis mit den Grünen äußerten, insbesondere mit Blick auflange Sicht. Allerdingen hebben de SPD nach Wahrnehmungvieler CDU-Sondierer inhaltlich das bessere Angebot gemacht en sich voor allem bereits klar positioniert.

De CDU heeft de Wiederholungswahl op 12 februari met 28,2 Prozent gewonnen. SPD en Grüne behaalden beide 18,4 procent. Die Sozialdemokraten hebben 53 Stimmen nur einen hauchdünnen Vorsprung vor den Grünen. Sie schnitten so bad ab wie nor nie bei einer Abgeordnetenhauswahl. Die Linke kwam uit op 12.2 Prozent, die AfD op 9.1. Die FDP flog mit 4.6 Prozent aus dem Parlament, das non fünf statt bisher sechs Fraktionen hat.

Die Wahl ben 26. September 2021 hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof weegt “schwerer systemischer Mängel” en zahlreicher Wahlfehler für ungültig erklärt. Das Gericht ordnete een komplette Wiederholung een. Een der Dauer der fünfjährigen Legislature Period ändert sich nichts. Zie ook eind 2026.

dpa