Abgeordnete genehmigen Machtteilungsabkommen mit Nordirland | Politiknachrichten

Die Abgeordneten haben Rishi Sunaks Plan zur Wiederbelebung der Machtteilungsregierung in Nordirland gebilligt, obwohl die Gewerkschafter in Westminster einigen Unmut geäußert haben.

Das Unterhaus hat am Donnerstagnachmittag das erforderliche Gesetz verabschiedet und wird nun zur endgültigen Genehmigung an das Oberhaus weitergeleitet.

Der Deal der Regierung Routinekontrollen bei Warentransporten von Großbritannien nach Nordirland abschaffen hat großen Beifall geerntet und soll die Rückkehr von Stormont nach einer zweijährigen Pause einläuten.

Die Einigung wurde nach intensiven Gesprächen mit der Democratic Unionist Party (DUP) erzielt, die aus Protest gegen den Premierminister das Nordirland-Parlament auflöste Windsor-Framework – wird auch bedeuten, dass das Austrittsgesetz geändert wird, sodass EU-Recht in Nordirland nicht mehr automatisch gilt.

DUP-Chef Sir Jeffrey Donaldson sagte, seine Partei habe „klare“ Änderungen am Windsor-Rahmen ausgehandelt, indem sie routinemäßige Warenkontrollen beendete, die nach Ansicht einiger Gewerkschafter den Platz Nordirlands als Teil des Vereinigten Königreichs untergraben würden.

Während Sir Jeffrey und andere Parteien das Abkommen begrüßten, sagte Sammy Wilson, der DUP-Abgeordnete für East Antrim, dass es weiterhin EU-Grenzposten in Nordirland belassen würde – etwas, das umstritten ist.

In seiner gestrigen Rede im Unterhaus brandmarkte Herr Wilson die Regierung als „rückgratlos, schwachsinnig und ‚Brexit-verräterisch‘“.

Und er äußerte in der heutigen Debatte erneut Bedenken und behauptete, dass einige Güter immer noch unnötigen Kontrollen unterliegen würden.

Aber der nordirische Minister – und ehemalige führende Brexit-Befürworter – Steve Baker wies seine Einschätzung zurück und sagte: „Wir haben acht Jahre voller Dramatik hinter uns.“

„Dass wir an diesem Punkt angelangt sind, an dem wir das EU-Recht auf dieses Ausmaß reduziert haben und an dem wir eine rote Spur zum Schutz der legitimen Interessen Irlands und der EU eingerichtet haben, darauf sollten wir alle sehr stolz sein.“ alles, mit dem wir konfrontiert waren, und alle Risiken, die uns in eine viel, viel schlechtere Lage hätten bringen können.

Die heutige Unterzeichnung des Plans erfolgte, nachdem die Regierung am Donnerstag im Parlament zwei Gesetzesvorhaben beschleunigt durchgesetzt hatte, die die in ihrem gestern veröffentlichten Führungspapier „Safeguarding The Union“ eingegangenen Verpflichtungen in die Tat umsetzen werden.

