COLDSPRING, Texas (AP) – Sheriff Greg Capers war das klassische Bild eines texanischen Gesetzeshüters, als er die Festnahme eines mutmaßlichen Massenmörders verkündete: weißer Cowboyhut auf dem Kopf, goldener Stern an der Brust, weißes Kreuz an seinem Gürtel und ein … große Pistole mit seinem Namen an der Hüfte.

Vier Tage lang war Francisco Oropeza Hunderten Beamten ausgewichen, nachdem er angeblich fünf Nachbarn getötet hatte, als diese sich darüber beschwerten, dass seine nächtlichen Schüsse ihr Baby wach hielten. Der Sheriff sagte, seine Stellvertreter seien in 11 Minuten eingetroffen, aber Oropeza sei verschwunden. Nachdem die Suche beendet war, hatte Capers eine Botschaft an die Familien der Opfer.

„Sie können jetzt beruhigt sein“, sagte Capers im Mai vor einer Reihe von Fernsehkameras. Der stämmige Sheriff schleppte den „Feigling“ später persönlich über einen Stadtplatz ins Gericht.

Eine Untersuchung von Associated Press ergab jedoch, dass das Büro des Sheriffs fast viermal so lange brauchte, bis die Beamten zu der Massenerschießung kamen, wie Capers ursprünglich sagte.

Die AP stellte außerdem fest, dass die Tatsache, dass Capers im nationalen Rampenlicht stand, jahrelange Beschwerden über Korruption und Funktionsstörungen widerlegte, die außerhalb der Kiefernwälder von San Jacinto County zuvor unbekannt waren.

Capers antwortete nicht direkt auf Anfragen nach Kommentaren.

Was sich unter seiner Aufsicht abgespielt hat, ist bezeichnend für die Herausforderungen, mit denen die Polizei im ländlichen Amerika konfrontiert ist, wo kleine Stäbe weite Gebiete patrouillieren müssen. Es zeigt auch, wie schwierig es ist, einflussreiche Strafverfolgungsbeamte in abgelegenen Gebieten mit wenig Kontrolle von außen zur Rechenschaft zu ziehen.

Ehemalige Abgeordnete sagten, das Büro von Capers habe die grundlegende Polizeiarbeit lange Zeit vernachlässigt und gleichzeitig Vermögensbeschlagnahmungen durchgeführt, die das Budget von 3,5 Millionen US-Dollar in die Höhe trieben, aber vor Gericht nicht immer standhielten.

Die Beamten verhafteten Oropeza letztes Jahr nicht, nachdem er wegen häuslicher Gewalt angezeigt wurde, und kontaktierten nie die Bundesbehörden, um seinen Einwanderungsstatus zu überprüfen, obwohl Einwanderungsbeamte sagen, er sei illegal im Land gewesen. Die Abteilung von Capers scheint auch wenig unternommen zu haben, um Nachforschungen anzustellen, nachdem eine andere Familie bei der Notrufnummer 911 anrief und berichtete, dass die Schüsse eines anderen Mannes im Hinterhof ihre kleine Tochter beinahe getroffen hätten.

Der Landkreis zahlte im Jahr 2020 240.000 US-Dollar, um die Klage eines Whistleblowers beizulegen, in der Capers weitreichendes Fehlverhalten vorgeworfen wurde. Letztes Jahr beauftragte die Bezirksleitung ein Polizeiberatungsunternehmen mit der Untersuchung des Büros des Sheriffs, missachtete jedoch dessen Empfehlung, die öffentliche Korruptionskommission der Texas Rangers mit der Untersuchung zu beauftragen.

Das LION-Institut fand Beweise dafür, dass Capers eine „angstbasierte“ Kultur pflegte und die unzulässige Beschlagnahmung von Eigentum im Wert von Zehntausenden Dollar überwachte. In dem Bericht der Gruppe, der der AP vorliegt, wird außerdem behauptet, dass die Abgeordneten es versäumt hätten, Berichten über 4.000 Straftaten nachzugehen, darunter sexueller Missbrauch und Kindesmissbrauch.

„Der Sheriff und sein engster Kreis tun, was sie wollen, unabhängig vom Gesetz, ohne Konsequenzen“, sagte Michael Voytko, der fast fünf Jahre als Abgeordneter im San Jacinto County tätig war, bevor er 2020 das Unternehmen verließ, um eine andere Stelle bei der Strafverfolgung anzunehmen. „Für keinen der Abgeordneten gab es dort eine Rechenschaftspflicht.“

Nach der Massenerschießung am 28. April außerhalb von Cleveland, 46 Meilen (74 Kilometer) nordwestlich von Houston, sagte der Stellvertreter von Capers, der Sheriff habe zunächst seine „beste Meinung“ über die Reaktionszeit abgegeben. Chief Deputy Tim Kean fügte hinzu, dass es aufgrund der niedrigen Bezahlung an Beamten mangele, die im Landkreis patrouillieren könnten, wo 27.000 Menschen verstreut auf unbefestigten Straßen durch dichte Wälder leben.

Kean wies die Anschuldigungen des Beraters auch als „offensichtliche Lügen“ zurück, die von den politischen Gegnern des Sheriffs erfunden worden seien, und sagte, der Landkreis habe die Whistleblower-Klage beigelegt, um einen kostspieligen Prozess zu vermeiden.

„Dieser Ort steht den Texas Rangers jederzeit offen“, sagte Kean in einem Interview. „Jeden Tag können sie hier reinkommen und das ganze Gebäude von oben bis unten durchgehen.“

Als Wilson Garcia und seine Frau im April versuchten, ihren weinenden kleinen Jungen zu beruhigen, hallten Schüsse vom Nachbargrundstück von den Kiefern rund um ihr Haus wider.

Garcia sagte, er sei zu Oropeza gegangen und habe ihn gebeten, seine Schießübungen weiter von ihrem Zuhause zu verlegen. Als Oropeza sich weigerte, tätigten Garcia und seine Frau um 23:34 Uhr ihren ersten von vielen Notrufen

Zu diesem Zeitpunkt war Oropeza bereits auf dem Radar des Sheriffs.

Den Anrufprotokollen zufolge wurden in den vergangenen zwei Jahren mindestens dreimal Beamte zu Oropezas Haus gerufen. Einer ereignete sich letzten Juni, als seine Frau berichtete, er habe sie geschlagen und getreten, ihren Kopf auf den „Kies der Einfahrt“ „geschlagen“ und gedroht, sie zu töten, heißt es in Gerichtsakten. Aus den Protokollen geht hervor, dass ein Stellvertreter 46 Minuten später eintraf; Oropeza war weg.

Laut Kean wurde ein Haftbefehl gegen Oropeza Ende nächsten Monats fallen gelassen, nachdem seine Frau erklärt hatte, sie wolle keine Anklage erheben. Ihr wird vorgeworfen, seine Festnahme bei der Massenerschießung behindert zu haben.

Experten sagen, Oropezas Einwanderungsakte verbiete ihm den Besitz einer Schusswaffe. Der 38-jährige mexikanische Staatsbürger wurde nach Angaben der US-Einwanderungs- und Zollbehörde vor 2016 viermal abgeschoben und reiste illegal wieder in den Landkreis ein. Sein Anwalt, Anthony Osso, lehnte es ab, sich zum Einwanderungsstatus seines Mandanten zu äußern und sagte, Oropeza werde sich des Kapitalmordes nicht schuldig bekennen.

Kean sagte, die Beamten könnten die Einwanderungsunterlagen nicht selbst überprüfen und hätten sich nicht an die ICE gewandt, weil sie der Meinung seien, dass die Behörde nicht reagiert.

Aus den Protokollen geht nicht hervor, um welche Art von Anrufen es sich bei Oropezas Haus handelte, aber Capers sagte, sein Büro habe bereits früher Beschwerden über die Schüsse des Mannes erhalten.

Garcia erinnerte sich, dass er seiner Frau in jener Aprilnacht gesagt hatte, sie solle „hineingehen“, als er zusah, wie ihr Nachbar zu ihrem Haus rannte und sein Gewehr nachlud. Um 00:11 Uhr hörte ein Disponent Schüsse über die offene Telefonleitung, wie aus einer detaillierten Zeitleiste hervorgeht, die das Büro des Sheriffs der AP als Antwort auf Fragen zur Verfügung gestellt hatte.

Laut Zeitleiste trafen die Beamten fünf Minuten später auf der Straße ein, also 42 Minuten nach dem ersten Notruf. Garcias Frau, sein 9-jähriger Sohn und drei weitere Personen waren tot.

Kean und ein anderer Beamter des Sheriffs sagten, die ersten Anrufe seien als Belästigungsbeschwerden wegen Oropezas Schießerei auf seinem eigenen Grundstück eingegangen und dass für einige Anrufe ein spanischer Übersetzer erforderlich sei. Sie sagten, dass die drei diensthabenden Beamten an einem schweren Raubüberfall arbeiteten und dass die Zeit, die sie brauchten, um zu reagieren, angesichts der Größe des Landkreises und der unebenen Straßen in der Gegend „durchschnittlich“ sei.

Als Keith und Tiffany Pinkston am nächsten Tag von der Schießerei hörten, war ihr erster Gedanke: „Das hätten wir sein können.“

Im Januar genoss die Familie mit Freunden ein Lagerfeuer im Hinterhof, als sie sagten, ihr Nachbar habe mit dem Schießen begonnen. Sie erinnerten sich, dass Kugeln Löcher durch ihren Zaun geschossen und eine Kugel Sandboden auf ihre 8-jährige Tochter geschleudert hatte, die schreiend rannte.

Die Gruppe suchte nach Deckung und rief die Notrufnummer 911. Als die Beamten fast 40 Minuten später eintrafen, sagten die Pinkstons, sie hätten nicht nach dem Ausweis des Nachbarn gefragt.

Zwei Monate später verhaftete die Staatspolizei den Nachbarn wegen fahrlässiger Tötung bei einem tödlichen Autounfall. Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass es sich bei ihm um einen verurteilten Sexualstraftäter handelte, der es im Jahr zuvor versäumt hatte, sich bei der Polizei von Houston zu registrieren. Sein Strafregister verbot ihm den Besitz einer Schusswaffe.

Kean sagte, dass die Beamten „routinemäßig“ Anrufer und jeden, den sie anrufen, identifizieren, sicherstellen, dass niemand gesucht wird, und nach Beweisen für Schüsse suchen, obwohl er nicht sagen konnte, ob sie dies im Haus der Pinkstons getan haben. In Protokollen schrieben die Beamten, dass die Anrufer „stark betrunken“ gewesen seien und ihr Nachbar bestritt, eine Waffe zu besitzen. Die Beamten vermuteten, dass es sich bei den Schüssen um Feuerwerkskörper handelte.

Keith Pinkston, ein selbsternannter „Landjunge“, der oft eine Pistole trägt und im Allgemeinen die Polizei unterstützt, zeigte der AP runde Löcher in seinem Zaun, die seiner Meinung nach von Schüssen des Nachbarn herrührten. Er nannte Capers und seine Stellvertreter „wertlos“.

Capers war jahrzehntelang als Deputy im Raum Houston tätig, bevor er 2014 zum Sheriff gewählt wurde. Er übernahm eine 32-köpfige Truppe mit einer Korruptionsgeschichte, die in dem Buch „Terror on Highway 59“ aus dem Jahr 1984 beschrieben wurde, und inspirierte einen wie geschaffenen Plan -Fernsehfilm. Das Buch dokumentierte, wie Sheriff James „Humpy“ Parker in den 1970er Jahren die Rechte von Autofahrern, insbesondere von Farbigen, missachtete. Parker bekannte sich schließlich schuldig und trat zurück.

„Wir dachten, wir hätten das überwunden“, sagte County Commissioner David Brandon. „Aber das haben wir offensichtlich nicht.“

Letztes Jahr waren die Bezirkskommissare so besorgt über die Personalfluktuation, dass sie dem LION Institute, dem Polizeiberatungsunternehmen, fast 50.000 US-Dollar zahlten, um das Büro des Sheriffs zu überprüfen und Verbesserungen vorzuschlagen.

Der Bericht der Gruppe legt Beweise dafür vor, dass die Mitarbeiter des Sheriffs im Laufe der Jahre Schulungsunterlagen gefälscht und es versäumt haben, 4.000 gemeldeten Straftaten nachzugehen, darunter 106 mutmaßliche sexuelle Übergriffe. In dem Bericht hieß es, Capers habe Bedenken hinsichtlich einer Affäre zwischen einem Stellvertreter und einem Informanten zurückgewiesen und Berichte beiseite gewischt, wonach derselbe Stellvertreter Ermittlungsinformationen an Verdächtige weitergegeben habe.

Als Mike Alexander, CEO von LION, im August versuchte, die Ergebnisse den Kommissaren in einer nichtöffentlichen Sitzung vorzustellen, war er überrascht, den Sheriff dort anzutreffen. Alexander, ein ehemaliger Polizeichef, schrieb in seinem anschließenden Bericht, dass die Anwesenheit von Capers „analog dazu sei, einem möglichen Verdächtigen der organisierten Kriminalität die Anwesenheit bei einer Besprechung zwischen dem ermittelnden Ermittler und dem Staatsanwalt zu ermöglichen.“

Kean bestritt, dass die Beamten die Ermittlungen vernachlässigt hätten, machte hauptsächlich einen „Administratorfehler“ im Computersystem der Abteilung dafür verantwortlich und sagte, einige Opfer hätten ihre Angreifer nicht identifizieren können. Er sagte auch, Alexander habe Capers, ihn oder andere Stellvertreter nie interviewt.

Zwei Kommissare teilten der AP mit, dass sie die Angelegenheit dem Bezirksstaatsanwalt überlassen hätten, anstatt die Angelegenheit an die Texas Rangers weiterzuleiten. Die anderen beiden taten die Untersuchung als „Hexenjagd“ ab, die die Klage eines verärgerten ehemaligen Abgeordneten wieder aufwärmte.

In dieser von Michael Flynt eingereichten Klage wurde dem Büro des Sheriffs Vergeltungsmaßnahmen vorgeworfen, nachdem er Bedenken hinsichtlich des Verhaltens von Capers geäußert hatte. Flynt war ein pensionierter Beamter aus der Gegend von Houston, den Capers Anfang 2017 für die Leitung einer verdeckten Drogeneinheit rekrutierte. Das Büro des Sheriffs hatte ihn im Juni 2018 entlassen und Flynt beschuldigt, Regierungsdokumente gefälscht zu haben, indem er angeblich in seiner Bewerbung gelogen hatte.

Die Richter wiesen die Anklage schließlich zurück und hoben sie auf. Flynt, 57, kandidierte 2020 erfolglos für das Amt des Sheriffs gegen Capers.

In diesem Jahr gab Capers in einer Aussage zu, dass er einem ehemaligen Stellvertreter gesagt hatte, er solle Facebook von Informationen über die Liebesbeziehung des Stellvertreters mit einem vertraulichen Informanten in einer Reihe von Glücksspielfällen befreien. Der Landkreis schloss Flynts Klage zwei Monate später ab.

Nach weniger als zwei Jahren Arbeit inmitten der „Korruption“ von Capers sagte Flynt, er verstehe, „warum Menschen Polizisten hassen“.

Ein Einheimischer, dessen Leben durch die Glücksspiel-Pleite auf den Kopf gestellt wurde, ist Rickie Wood. Selbst nachdem alle gegen ihn erhobenen Anklagen fallengelassen worden waren, sagte Wood, er sei nicht in der Lage gewesen, einen Großteil des Eigentums zurückzugewinnen, das die Beamten bei der Razzia in seinem Gebrauchtwagenhändler im Jahr 2015 beschlagnahmt hatten. Zu den Gegenständen gehörten Titel von mehr als 25 Fahrzeugen und seinem Pickup, sagte er.

„Sie haben alles, was ich besaß, mitgenommen, sodass ich nicht einmal mehr mein Geschäft betreiben konnte“, sagte der 68-Jährige. „Es war verheerend.“

Wood legte dem Büro des Sheriffs im Jahr 2017 eine Liste mit mehr als zwei Dutzend Gegenständen vor und beschrieb einige, darunter seinen Lastwagen, als schwer beschädigt. Andere, darunter zwei Laptops und ein Smith & Wesson-Revolver, wurden vermisst.

Kean sagte, das Büro des Sheriffs habe Haftbefehle für die Beschlagnahmungen und er wisse nicht, dass etwas kaputt gegangen sei oder verloren gegangen sei, und wies darauf hin, dass das Büro eine sorgfältige Bestandsaufnahme des Eigentums führe.

Ehemalige Abgeordnete sagten, fragwürdige Beschlagnahmungen seien häufig, und Capers räumte in seiner Aussage ein, einer Person 2.815 US-Dollar für fehlendes Eigentum, darunter Diamantohrringe, gezahlt zu haben.

Er sagte auch unter Eid, dass er möglicherweise beschlagnahmte Gelder verwendet habe, um an einer Sheriff-Konferenz in Reno, Nevada, teilzunehmen, nachdem die Kommissare sich geweigert hatten, die Rechnung zu bezahlen.

Der Sheriff sagte, die Reise sei zum Training gedacht gewesen, räumte jedoch ein, dass er einen Teil der Zeit auch mit Glücksspielen verbracht habe. ___

Der Associated Press-Videojournalist Lekan Oyekanmi hat zu diesem Bericht beigetragen.

