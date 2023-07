Während der Transferperiode ist im Fußball alles möglich. Für den FC Bayern liegt daher das seit Monaten Undenkbare in der Luft: der mögliche Abgang von Joshua Kimmich. Trainer Thomas Tuchel hält das für unwahrscheinlich, schließt aber nichts aus.

Für Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern München wäre der Abgang von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich „eine große Überraschung“. Allerdings wollte er nicht ausschließen, dass der 28-Jährige den deutschen Rekordmeister noch in diesem Sommer verlassen würde. „Meine Güte, eine Transferperiode ist eine Transferperiode“, sagte Tuchel am Rande des Trainingslagers am Tegernsee, „deswegen habe ich generell gesagt: Es ist immer alles möglich. Ich werde es nicht leugnen, das tut es nicht.“ Das ergibt keinen Sinn.

Das Fachblatt „Kicker“ hatte berichtet, dass die Bayern bei einem lukrativen Angebot bereit sein könnten, mit Kimmich zu sprechen. Sie sind immer noch auf der Suche nach Verstärkung für seine defensive Mittelfeldposition, wobei der französische Nationalspieler Aurelien Tchouameni derzeit von Real Madrid gehandelt wird.

An einem Transfer seien „immer drei Parteien beteiligt“, sagte Tuchel, „wenn wir einen Vertrag haben und ihn nicht wollen, geht keiner.“ Kimmich ist bis 2025 gebunden. „Wir arbeiten hier mit Jo zusammen, es gibt absolut keinen Grund, das zu kommentieren“, fügte Tuchel hinzu. Zuletzt hatten der FC Barcelona und sein Trainer Xavi großes Interesse an Kimmich bekundet.

Kim trägt eine besondere Trikotnummer

Tuchel schwärmte von Neuzugang Min-Jae Kim. „Min-Jae hatte eine sensationelle Saison in der Champions League und La Liga und schoss auf höchstem Niveau fehlerfrei. Ein Top-Neuzugang.“ Der südkoreanische Nationalspieler habe „eine sehr ungewöhnliche Karriere hinter sich, aber es zeigt einfach, dass er sich durchgesetzt hat und seine Qualität sich durchgesetzt hat“. Kim ist „groß, schnell, super zuverlässig“ und „ein richtiger Kerl“.

Der neue Abwehrchef reiste auf eigenen Wunsch ins Trainingslager am Tegernsee – Tuchel hatte ihm die Option eingeräumt, erst bei der Asienreise (24. Juli bis 3. August) dabei zu sein. „Es zeigt, wie ernst er es nimmt“, sagte er. Beim 27:0 (18:0)-Sieg gegen den FC Rottach-Egern aus der Bezirksklasse war Kim noch nicht dabei, will danach aber mit dem Training beginnen.

Der Innenverteidiger vom SSC Neapel wurde am Dienstagabend als dritter Neuzugang in diesem Sommer verpflichtet. Kim unterschrieb beim deutschen Rekordmeister bis zum 30. Juni 2028. Zuvor hatten die Münchner Konrad Laimer (Vertrag bis 2027) und Raphaël Guerreiro (bis 2026) verpflichtet. Kim wird in München die Rückennummer 3 tragen, eine Nummer mit langer Geschichte. Spieler wie Paul Breitner, Bixente Lizarazu und Lucio spielten mit dieser Nummer.