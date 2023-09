Nachdem die Verbandsspitze bei der Verpflichtung des neuen Sportdirektors Andreas Rettig und den daraus resultierenden Konsequenzen für Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Mintzlaff angeblich einen Alleingang beging, übte Lothar Matthäus scharfe Kritik am DFB. Zuvor hatte das Duo seinen Rückzug aus der nach der verpatzten WM in Katar gegründeten Task Force angekündigt – offenbar, weil das Gremium vorab nicht über Rettigs Engagement informiert worden war.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

„Das passt ins Bild“, sagte Matthäus am Sonntagabend in der Sendung „Sky90“ über das Vorgehen des DFB und betonte, dass es seiner Meinung nach seit „sechs, sieben Jahren“ beim Verband gewaltig schiefgelaufen sei. Zuletzt habe es unter dem 2015 zurückgetretenen Präsidenten Wolfgang Niersbach „funktioniert“, sagte der Sky-Experte: „Die Kontakte waren immer noch gut und man hat immer noch Gespräche miteinander geführt.“ Danach geriet es etwas außer Kontrolle.“ Er könne daher den Rückzug Rummenigges und Mintzlaffs „verstehen“.

„Wenn es keine Zusammenarbeit gibt, wird der DFB keinen Erfolg haben. „Es ist nicht immer nur die Schuld der Mannschaft“, erklärte Matthäus, der auch Zweifel äußerte, ob die gesamte Vereinsführung hinter Rettigs Engagement steht. Laut Matthäus hätte sich Vizepräsident Hans-Joachim Watzke, der auch als Geschäftsführer von Borussia Dortmund tätig ist, möglicherweise einen anderen Kandidaten gewünscht: „Ich glaube nicht, dass Herr Watzke mit seiner Einstellung zum Fußball zufrieden ist.“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Rettigs Engagement habe ihn auch „überrascht“, sagte Matthäus und bezeichnete es als „sicherlich nicht sehr klug“, dass die Task Force offenbar nicht vorab über die Personalie informiert worden sei. Das Gremium wurde gegründet, um im Hinblick auf die Heim-EM im nächsten Jahr dringend notwendige Veränderungen beim DFB und rund um die Nationalmannschaft einzuleiten. Der Expertenrat blieb jedoch weitgehend wirkungslos. An der Suche nach dem Nachfolger von Bundestrainer Hansi Flick ist die Task Force nicht beteiligt. Damit beschäftigen sich derzeit DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Watzke und DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

Ohne Kooperation wird der DFB keinen Erfolg haben. Lothar Matthäus

Auch Rettigs Installation ging offenbar am Ausschuss vorbei. Rummenigge erklärte, man sei über die Medien von der „durchaus sensiblen personellen und diskussionswürdigen Entscheidung“ erfahren worden. Der 67-Jährige beklagte weiter, dass der „hochrangige Expertenrat“ nie mit den entsprechenden Entscheidungsbefugnissen ausgestattet sei, um effektiv, effektiv und zielgerichtet arbeiten zu können. Auf dieser Basis ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht möglich.

Dem von Watzke und Neuendorf geleiteten Expertenrat gehörten neben Rummenigge und Mintzlaff auch weitere Fußballgrößen wie Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn, Rudi Völler und Matthias Sammer an. Auch Ex-Nationalspieler Sammer äußerte zuletzt deutlich seine Unzufriedenheit mit der Arbeit im Gremium. „Der Arbeitsnachweis nach neun Monaten ist die Installation von Rudi Völler und Hannes Wolf. „Das ist meiner Meinung nach etwas wenig“, sagte der ehemalige DFB-Sportdirektor kürzlich in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“: „Was bisher beschlossen wurde, ist zu wenig.“ Es mangelt an Inhalten und Strukturen, und vor allem fehlt es an einer Führungskraft.“

Durch das Vorrunden-Aus bei der WM in Katar und die Trennung von Geschäftsführer Oliver Bierhoff wurde Ex-Teamchef Völler kommissarisch zum Sportdirektor der A-Nationalmannschaft der Männer ernannt und U20-Trainer Wolf zum Sportdirektor Nachwuchs befördert , Ausbildung und Entwicklung. Der 63-jährige Völler sprang im Test gegen Frankreich (2:1) sogar als Nothelfer auf der Trainerbank der Nationalmannschaft ein.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

DFB: Die Suche nach einem Bundestrainer beschäftigt auch den DFB

Konkret äußerte sich Mintzlaff zum Fall Rettig nicht, als er seinen Rückzug ankündigte. Er werde die Task Force jedoch verlassen, „da ich einer weiteren Zusammenarbeit kritisch gegenüberstehe.“ „Ich bin fest davon überzeugt, dass Rudi Völler bald den richtigen Trainer für die deutsche Nationalmannschaft finden wird.“ Der heiße Kandidat ist der ehemalige Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der im März vom Rekordmeister entlassen wurde und dort noch einen Vertrag bis Sommer 2026 hat .