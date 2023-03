Aberdeen zette hun recente heropleving voort onder interim-baas Barry Robson met een nadrukkelijke 3-0 overwinning in de Schotse Premiership op Hearts in Pittodrie.

De wedstrijd was bij de pauze bijna voorbij, met de Dons drie vooraan dankzij een tweehonkslag van de indrukwekkende Duk en een kopbal van Mattie Pollock.

Er waren geen doelpunten meer in de tweede helft, maar dit was de vierde overwinning van Aberdeen uit hun laatste vijf wedstrijden, aangezien ze op vier punten van hun als derde geplaatste tegenstanders kwamen.

Hearts kon gewoon niet omgaan met de intensiteit van de thuisploeg, die werd getypeerd door Graeme Shinnie’s volhardende, vasthoudende vertoning.

Shinnie speelde inderdaad een grote rol in de opener van Aberdeen in de vijfde minuut door James Hill te verslaan en een lage voorzet van links in te sturen.

Zander Clark kon de bal slechts tot aan Duk pareren, wiens volley van 12 meter in het net nestelde, geholpen door een lichte afbuiging.

De gastheren waren ongebreideld en het was geen verrassing dat ze hun voorsprong in de 21e minuut verdubbelden.

Een mooie spelpassage nabij de zijlijn culmineerde in een precieze voorzet van Pollock en Duk vond ruimte in het strafschopgebied om een ​​kopbal in de verre hoek te werpen.

Pollock ging toen van aanbieder naar doelpuntenmaker in de 28e minuut, aangezien de middag van Hearts geen tekenen van afname vertoonde.

De vrije trap van Leighton Clarkson had zweep en bocht en Pollock, op huurbasis van Watford, kopte voorbij de hulpeloze Clark.

Afbeelding:

Mattie Pollock viert dat hij er 3-0 van heeft gemaakt





Toch hadden het er kort daarna vier kunnen en waarschijnlijk moeten zijn, toen Ylber Ramadani naast schoot vanaf 12 meter nadat hij op de pass van Duk was geracet.

De bezoekers werden uit elkaar getrokken en in een poging de stroom te stoppen, haalde baas Robbie Neilson Alex Cochrane weg voor Stephen Kingsley, hoewel het elke speler in een Jambo’s-shirt had kunnen zijn die de hook had gekregen.

Vroeg in de tweede periode stelde Duk Clark op de proef met een uitwijkende slag van afstand voordat Robert Snodgrass een kans verspilde om er een terug te trekken voor Hearts toen hij op doel doorkwam en Lawrence Shankland een behoorlijke kans liet liggen.

Nu Jay Gorter ziek was, stond de weer fitte Kelle Roos voor het eerst in twee maanden weer in het doel voor Aberdeen, maar zijn tegenhanger Clark bleef het drukker hebben toen hij weer een poging van Duk afhield.

De gastheren kalmeerden naarmate de tijd verstreek en zagen de wedstrijd met minimale poespas uit om een ​​derde thuisoverwinning op rij te boeken en een plaats naar de vierde plaats op de tafel te klimmen.

Wat is het volgende?

Aberdeen terugkeer naar actie in de Schotse Premiership na de internationale ontsnapping naar Sint Janssteen op 1 april.

Harten reis op dezelfde dag naar Kilmarnock. Beide wedstrijden beginnen om 15.00 uur.