Bojan Miovski scoorde zijn 17e doelpunt van het seizoen toen Aberdeen Livingston met 1-0 versloeg en terugging naar de top zes van de Premiership.

De international van Noord-Macedonië schoot aan het einde van de eerste helft een volley van dichtbij binnen.

De thuisploeg toonde een vroege intentie met Luis ‘Duk’ Lopes die het zijnet vond nadat Jack MacKenzie’s bal over de bovenkant was geknipt, maar de buitenspelvlag ging uiteindelijk omhoog.

Wedstrijden tussen deze partijen zijn vaak een gevecht en vanaf een inworp van Sean Kelly verdedigde Aberdeen krachtig en gooide lichamen voor de bal voordat Stephen Kelly over de lat sloeg.

Duk had veel succes langs de flanken voor de Dons en de Kaapverdische man ontketende een uitstekende counter met een draai in de buurt van zijn eigen hoekvlag voordat hij de bal naar de linkerflank schakelde. Ylber Ramadani probeerde Duk te kiezen die zijn run had voortgezet, maar de bal was net buiten bereik.

Een meer directe benadering bood Ross McCrorie vier minuten voor rust een kans toen hij op een lange bal van doelman Jay Gorter stuitte, maar zijn inzet werd geblokt toen een hele reeks bezoekende verdedigers op hem neerdaalden.

De impasse werd echter voor de pauze doorbroken. De hoekschop van Leighton Clarkson werd gedeeltelijk weggewerkt, maar Ryan Duncan raapte de restjes op en schoot een plagerige voorzet binnen die door Mattie Pollock over het doel werd geschoten en Miovski boorde van dichtbij een mooie volley langs Shamal George.

Livi kwam met alle wapens tevoorschijn aan het begin van de tweede helft en kreeg een hoopvolle penaltyclaim beoordeeld door de VAR toen Nicky Devlin’s voorzet van MacKenzie kwam, maar er gebeurde niets.

Terwijl het spel vorderde, kreeg Joel Nouble een schot weg, maar Angus MacDonald positioneerde zich goed om van de lijn te koppen.

Aan de andere kant stuitte MacDonald op een hoekschop van Clarkson vanaf de linkerkant en hij vindt misschien dat hij het beter had moeten doen met de kopbal die hij over de lat stuurde.

De wedstrijd ontaardde in een pittig gevecht op het middenveld, maar hoewel de bezoekers meer ballen in het strafschopgebied begonnen te krijgen, voelde Aberdeen zich grotendeels op haar gemak bij het zien van de wedstrijd.

Wat is het volgende?

van Livingston volgende Schotse Premiership-wedstrijd is thuis Hiberniaans op 4 maart. Aftrap 15.00 uur.

Het is een aftrap voor 18.00 uur Aberdeen als ze naar toe reizen Dundee verenigd op dezelfde dag.