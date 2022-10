Aber kein Ende für Technoclub?: Insider nimmt Berghain-Aussagen zurück

Kürzlich machten Aussagen eines Insiders über die bevorstehende Schließung des legendären Berliner Clubs Berghain die Runde. Angeblich ist den Betreibern die Lust vergangen. Doch nun rudert der mutmaßliche Urheber der Gerüchte zurück.

Verwirrung um das Berliner Berghain: Mehrere Medien, darunter ntv.de, berichteten am Freitag über eine mögliche Schließung des weltberühmten Technoclubs. Doch der darin zitierte Insider hat seine Aussagen korrigiert. Ihm zufolge handelte es sich um Falschinformationen. Eine offizielle Stellungnahme der Clubbetreiber gibt es nicht.

Der frühere Redakteur des Szenemagazins „Frontpage“, Jürgen Laarmann, schreibt auf Facebook, er habe das Gerücht über die Schließung „mit einem großen Fragezeichen“ und der Frage, ob jemand etwas Genaueres wisse, gepostet. Dann rief er einige Medienvertreter an. Er teilte ihnen „einige Stunden später“ mit, dass es sich bei seinen Angaben um „Falschinformationen“ gehandelt habe. Allerdings ging das Gerücht bereits um die Welt.

Am Freitag berichtete das Musikmagazin „Faze Mag“ über einen Insider-Beitrag. Laut „Tagesspiegel“ war dies Laarmann. Darin stand: „Das Berghain schließt für immer! Das endgültige Ende kommt noch dieses Jahr!“ Einer der Gründer wurde bereits ausbezahlt und hält sich auf dem Land in Brandenburg auf, die anderen haben einfach „keine Lust mehr“. Weitere Konzepte wie der Verkauf an einen anderen Betreiber oder die Weiterführung als Kunsthaus seien „offenbar nicht erwünscht“, schrieb Laarmann.

Die Spekulationen über ein Ende des Berghain sind nicht neu. Die Corona-Pandemie hat die Vereine hart getroffen. Sollte es in diesem Winter erneut zu Clubschließungen oder Quasi-Schließungen wegen einer Maskenpflicht kommen, werde es wohl keine umfassende Hilfe vom Berliner Senat geben, schreibt die „Berliner Zeitung“. Anfang Oktober wurde die Gerüchteküche weiter angeheizt, als die Berghain-Buchungsagentur Ostgut-Booking überraschend ihr Ende verkündete. Sie folgte damit dem Label Ostgut Ton, das mit dem Club verbunden ist und seit letztem Dezember nichts mehr veröffentlicht hat.