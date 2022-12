ABC holt Backstreet Boys Holiday Special nach einer Klage, in der Nick Carter der Vergewaltigung beschuldigt wird

ABC wird sein geplantes Backstreet Boys-Weihnachtsspecial nach einer kürzlich eingereichten Klage, in der eines der Bandmitglieder der Vergewaltigung beschuldigt wird, nicht mehr ausstrahlen.

„A Very Backstreet Holiday“ sollte am 14. Dezember laufen, wurde laut The Hollywood Reporter jetzt aber durch Comedy-Wiederholungen ersetzt. Das Special sollte die ikonische Boyband enthalten, die Lieder aus ihrem kürzlich veröffentlichten Weihnachtsalbum singt.

Berichten zufolge kam die Entscheidung, nachdem am Donnerstag eine Klage eingereicht worden war, in der Nick Carter beschuldigt wurde, 2001 einen 17-jährigen Fan in einem Tourbus vergewaltigt zu haben. Der Vorfall ereignete sich angeblich nach einem Konzert in Tacoma, Washington.

Die in Nevada eingereichte Zivilklage der inzwischen 39-jährigen Shannon „Shay“ Ruth behauptet, die Sängerin habe sie aus einer Gruppe von Autogrammsuchenden ausgewählt, um ihn im Tourbus zu begleiten. Ruth sagt, sie habe ein alkoholisches Getränk namens „VIP-Saft“ bekommen, bevor sie angegriffen wurde.

NICK CARTER WIRD IN EINEM NEUEN KLAGEVERFAHREN DER VERGEWALTIGUNG EINES AUTISTISCHEN FANS BESCHULDIGT

Die Klage umfasst angebliche Vorfälle von drei anderen anonymen Jane Does, die Carter zwischen 2003 und 2006 ähnlicher Angriffe beschuldigten.

Eine der drei namentlich nicht genannten Personen war zu diesem Zeitpunkt angeblich minderjährig.

In einer mit Page Six geteilten Erklärung nannte Carters Anwalt Michael Holtz die Anschuldigungen „nicht nur rechtlich unbegründet, sondern auch völlig falsch“.

Nick Carter bestreitet die Behauptung der Sängerin, er habe sie sexuell angegriffen

Carter wurde 2017 des sexuellen Übergriffs beschuldigt, nachdem Melissa Schuman, ein ehemaliges Mitglied der Gesangsgruppe Dream, sagte, er habe sie 2003 angegriffen, als sie 18 Jahre alt war.

Damals wies Carter die Vorwürfe zurück und sagte, alles, was er und Schuman getan hätten, sei einvernehmlich gewesen.

Die Staatsanwaltschaft untersuchte die Behauptungen und entschied, Carter nicht strafrechtlich anzuklagen, da die Verjährungsfrist abgelaufen sei.

ABC hat auf die Bitte von Fox News Digital um eine Stellungnahme noch nicht geantwortet.