Abby Dows heldenhaftes Rückkehr-Highlight für England beim WM-Auftakt; Schwarze Farne sahen verwundbar aus | Rugby-Union-Nachrichten

Abby Dows erfolgreiche Rückkehr für England war zweifellos einer, wenn nicht sogar der Höhepunkt ihres WM-Eröffnungssiegs gegen Fidschi, und jeder, der ihre Geschichte kennt und sie in Neuseeland auf dem Platz gesehen hat, könnte sich nicht mehr für sie freuen.

Einige Spieler kommen nicht von der Verletzung zurück, die sich Dow im April zugezogen hatte, als sie sich während des Sechs-Nationen-Duells mit Wales an mehreren Stellen das Bein brach. Also zurückzukommen und nach nur sechs Monaten internationales Rugby zu spielen – nachdem ihr auch Schrauben aus ihrem Bein entfernt wurden, weil es ein bisschen Ärger gab – ist absolut bemerkenswert. Es ist nicht so, dass Abby einfach über das Spielfeld schlendert, sie ist eine absolute Athletin, es war phänomenal, ein- und auszusteigen und ihren Versuch so zu beenden, wie sie es tat.

Es war ein wirklich kluger Anruf von Simon Middleton und dem Trainerstab, ihr einige Spielminuten zu geben. Dies war der Schlüssel, um zu sehen, wo sie steht, denn es gab immer das Potenzial, dass Abby hätte spielen können, aber weit von ihrer besten Form entfernt war, nur in Bezug auf die Match-Fitness, aber sie sah nicht so aus, als wäre sie seit sechs Monaten draußen. Abbys Versuch war kein einfacher Abschluss nach einem so schweren Beinbruch und es hat wirklich bestätigt, dass sie zurück ist und aus allen Rohren feuert.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht anzeigen Privatsphäre-Einstellungen

Abby ist ein fester Bestandteil der englischen Hintermannschaft und natürlich ist dieses 15-Trikot immer noch zu haben. Ellie Kildunne, Helena Rowland und Sarah McKenna haben alle dort gespielt, und jetzt wissen Sie, dass Sie auch Abby Dow wieder in dieser Mischung haben, das festigt England auf dieser Seite. Abby ist eine physisch balltragende Außenverteidigerin und hat hart daran gearbeitet, ihr Kickspiel zu entwickeln. Als Person ist sie sehr geerdet, sehr sprudelnd und sehr selbstbewusst. Daher hätte ein Wechsel gegen Fidschi absolute Wunder für sie bewirkt, wenn es darum geht, das Kästchen „Return to Play“ anzukreuzen und einen wirklich guten Flügelspielerversuch zu bekommen.

Abgesehen von Dows Rückkehr und Leistung fand ich, dass Abbie Ward in den Stürmern wirklich gut lief, England verließ sich auf ihre treibende Aufstellung und sie beherrschte diesen Raum wirklich gut für sie. Hannah Botterman, als sie eingewechselt wurde, und Maud Muir waren ebenfalls sehr gut, besonders als sich das Spiel zu öffnen begann. Meiner Ansicht nach setzen sie wirklich den Standard für „moderne“ Requisiten.

Fidschi forderte England auf eine noch nie dagewesene Weise heraus

Es ist erwähnenswert, dass England wahrscheinlich von seinem Start enttäuscht sein wird, aber wahrscheinlich mit dem Gesamtpaket von 80 Minuten gegen Fidschi zufrieden sein wird. Ihre Aufstellung war wahrscheinlich der Schlüsselfaktor und der Bereich, der es ihnen ermöglichte, sich ins Spiel einzufinden, als es so aussah, als wäre alles andere etwas klobig. Sie fingen und passten nicht so gut, wie sie es getan hatten, sie machten untypische Fehler und tatsächlich wussten sie, dass sie sich auf diese Aufstellung verlassen konnten.

Es ist jedoch wichtig, Fidschi Anerkennung zu zollen, die nach nur 21 Tests in ihrer gesamten Geschichte und mit insgesamt nur 97 Länderspielen im gesamten Kader nur 10 Punkte hinter der Nummer 1 der Welt lagen (24-14). zur Halbzeit. Ihre ersten 40 Minuten waren brillant und diese erste Halbzeit war eine großartige Werbung für frei fließendes Frauen-Rugby. Ich glaube, ich habe es während des Kommentars als „verrückt“ bezeichnet – Sie wussten wirklich nicht, was sie als nächstes tun würden, aber es war eine gute Idee unterhaltsame Zeit.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht anzeigen Privatsphäre-Einstellungen

Bei ihrer ersten Weltmeisterschaft hatten sie offensichtlich ihre Hausaufgaben in Bezug auf England gemacht, hatten einen guten Kampf gegen dieses treibende Maul, aber die Roten Rosen nutzten einfach ihre Erfahrung und ihr Rugby-Nous, um Fidschi zu besiegen. Fidschi hat England auf eine angreifende Weise herausgefordert, wie sie nicht mehr herausgefordert wurden, vielleicht nie, aber sicher schon seit sehr langer Zeit nicht mehr.

Was Fidschi im Stich gelassen hat, war ein bisschen Cleverness, sie waren ein bisschen locker und mussten manchmal einfach ein bisschen klüger spielen – vor allem, um ihre eigenen 22 zu verlassen. Sie haben die schwierigen Dinge getan, wie einige erstaunliche Breaks gemacht, aber das war es dann Pass ging nicht ganz auf und England wurde vom Haken gelassen. Wenn Fidschi ein bisschen mehr Gleichgewicht in ihrer Spielweise finden kann, könnten sie in dieser Gruppe Teams wirklich herausfordern, insbesondere Frankreich, das bei seinem Sieg am Eröffnungstag gegen Südafrika nicht so gut war und sicherlich nicht viel darauf hindeutete, dass England es sein sollte zu besorgt, wenn sie sich nächsten Samstag gegenüberstehen.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht anzeigen Privatsphäre-Einstellungen

Neuseeland wird von Australien wachgerüttelt

Australien hat Neuseeland in den ersten 55 Minuten des letzten Wettbewerbs am Eröffnungstag im Eden Park wirklich unter Druck gesetzt, aber obwohl sie zur Pause mit 17-12 führten, hätte ich nie gedacht, dass eine Überraschung bevorstehen würde.

Diese erste Phase war eher ein Weckruf für die WM-Gastgeber, aber sie zeigte, dass Neuseeland anfällig sein kann. Sie begannen in den letzten Phasen damit davonzulaufen (um schließlich 41-17 zu gewinnen) und ich fand Ruby Tui herausragend. Ihr letzter Versuch zeigte eine Spielerin mit viel Selbstvertrauen und zeigte wirklich, was für eine natürliche Finisherin sie ist. Wir wissen, was Portia Woodman auf dem anderen Flügel kann, aber ich dachte, Tui ist aufgestanden und hat gezeigt, dass es nicht nur einen Flügelspieler von Black Ferns gibt.

Twitter Aufgrund Ihrer Zustimmungseinstellungen können Sie dies nicht anzeigen Privatsphäre-Einstellungen

Zumindest die ersten 40 aus Australien und Fidschi haben gezeigt, was das Turnier braucht und dass wir keine Niederlagen wollen. Ja, Frankreich hat viel auf Südafrika gesetzt (40-5), England hat viel auf Fidschi gesetzt (84-19), aber wenn Sie sich die Spiele angesehen haben, waren es alle Eröffnungsspiele von guter Qualität, und ich würde sicherlich sagen, dass sich das Spiel bewegt hat seit der letzten Weltmeisterschaft im Jahr 2017. Das braucht dieser Wettbewerb, der Spaß und die Spiele haben gerade erst begonnen und es verheißt Gutes für die kommenden Wochen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich alle Mannschaften verbessern, wenn sie wirklich im Turnier-Rugby stecken bleiben. Beobachten Sie diesen Raum, dass die Frauen-Weltmeisterschaft angekommen ist!