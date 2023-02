Hongkong

CNN

—



Vrienden en familieleden van het Hongkongse model Abby Choi hebben dinsdag hun laatste eer betoond op de plek waar de politie naar verluidt de in stukken gehakte lichaamsdelen van de socialite heeft gevonden, meldde de openbare omroep RTHK.

Choi’s moeder en weduwnaar staken wierook aan en brachten taoïstische papieren offergaven die gebruikt worden bij traditionele begrafenisrituelen buiten het dorpshuis in de noordelijke buitenwijken van de stad, zei RTHK.

Choi’s ex-man Alex Kwong, 28, zijn broer Anthony, 31, en hun vader, Kwong Kau, 65, worden beschuldigd van moord. De moeder van Alex Kwong, Jenny Li, 63, wordt beschuldigd van het verstoren van de rechtsgang, meldde RTHK maandag.

Alle vier werd borgtocht geweigerd, oordeelde de Magistrates’ Court van Kowloon City maandag, volgens RTHK. Ze moeten nog een pleidooi indienen.

Zondag identificeerden onderzoekers een schedel, verschillende ribben en haar, vermoedelijk de overblijfselen van Choi, in een grote roestvrijstalen soeppan, zei de politie. Andere lichaamsdelen, waaronder Choi’s torso en handen, blijven vermist. Het politieonderzoek duurt voort.

Het volgt op een politieonderzoek dat woensdag begon nadat de 28-jarige Choi als vermist was opgegeven. Twee dagen later werden delen van haar lichaam gevonden in het huis in het Tai Po-district van de stad, aldus de politie. Bij de woning werden ook een vleessnijder, een elektrische zaag en wat kleding gevonden, aldus de politie.

Choi, die meer dan 100.000 volgers op Instagram had, verscheen onlangs als het digitale covermodel voor het luxemagazine L’Officiel Monaco en woonde dit jaar de Paris Fashion Week bij.

De zaak heeft de stad in zijn greep, omdat gruwelijke details van het onderzoek de krantenkoppen domineerden in de lokale media en duizenden mensen hun medeleven betuigden op Choi’s sociale media-accounts.

In een aparte zaak verscheen de ex-man van Choi dinsdag voor de rechtbank wegens vermeende borgtocht op beschuldiging van het stelen van juwelen tussen mei 2013 en januari 2015, meldde RTHK. Alex Kwong had gepleit niet schuldig te zijn aan zeven gevallen van diefstal, maar sloeg zijn proces over, zei RTHK.

De zaak werd dinsdag verdaagd en Kwong werd volgens RTHK weer in hechtenis genomen.