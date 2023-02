Hongkong

Vier leden van dezelfde familie die zijn aangeklaagd in verband met de gruwelijke moord op het Hongkongse model Abby Choi, verschenen maandag voor de rechtbank, nadat de politie zei dat ze vermoedelijk delen van haar uiteengereten lichaam hadden gevonden, meldde de openbare omroep RTHK.

Choi’s ex-man Alex Kwong, 28, zijn broer Anthony, 31, en hun vader, Kwong Kau, 65, worden beschuldigd van moord. De moeder van Alex Kwong, Jenny Li, 63, wordt beschuldigd van het verstoren van de rechtsgang, meldde RTHK.

Alle vier werd borgtocht geweigerd, oordeelde de Magistrates’ Court van Kowloon City maandag, volgens RTHK. Ze moeten nog een pleidooi indienen.

Zondag identificeerden onderzoekers een schedel, verschillende ribben en haar in een grote roestvrijstalen soeppan, vermoedelijk het stoffelijk overschot van Choi, aldus de politie. Andere lichaamsdelen, waaronder Choi’s torso en handen, blijven vermist.

Het volgt op een politieonderzoek dat woensdag begon nadat de 28-jarige Choi als vermist was opgegeven. Twee dagen later werden delen van haar lichaam gevonden in een huis in het Tai Po-district van de stad, aldus de politie. Bij de woning werden ook een vleessnijder, een elektrische zaag en wat kleding gevonden, aldus de politie.

De ex-man van Choi is zaterdag gearresteerd bij een veerbootsteiger op een van de afgelegen eilanden van de stad, aldus de politie. Zijn broer en zijn ouders zijn vrijdag gearresteerd.

Een vijfde verdachte, een 47-jarige vrouw, is zondag aangehouden in verband met de zaak, aldus de politie.

Choi, een model en influencer op sociale media met meer dan 100.000 volgers op Instagram, verscheen onlangs als het digitale covermodel voor het luxe tijdschrift L’Officiel Monaco en woonde dit jaar de Paris Fashion Week bij.

De rechtbank verdaagde de zaak tot 8 mei om verder politieonderzoek mogelijk te maken, meldde RTHK.