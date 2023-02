Hongkong

De politie in Hong Kong zei zaterdag dat ze drie mensen hebben gearresteerd na de ontdekking van het uiteengereten lichaam van model en influencer Abby Choi.

Delen van het lichaam van de 28-jarige, samen met een vleessnijmachine, een elektrische zaag en wat kleding werden vrijdagmiddag gevonden in een huurwoning in het noordelijke Tai Po-district van Hong Kong, zei de politie in een persbericht.

De politie meldt dat drie mensen zijn aangehouden en vastgehouden voor verhoor.

Als model had Choi internationale bekendheid genoten en werd vorige maand gefotografeerd tijdens de Elie Saab Spring Summer 2023 Haute Couture-show in Parijs, Frankrijk.

De politie kreeg woensdag een melding van een vermiste persoon voor Choi. Ze was sinds de dag ervoor niet meer gezien.

Het onderzoek, inclusief de doodsoorzaak, gaat door, aldus de politie.