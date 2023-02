Ab sofort konkurrenzfähig: Die kürzeste Saison, die Schalke 04 je hatte

Der FC Schalke 04 nutzt die Wintertransferphase für zahlreiche Korrekturen im Kader. Sechs neue Spieler kommen, ein Talent aus der U23 macht ebenso Hoffnung wie die Rückkehr verletzter Leistungsträger. Das Problem ist allerdings, dass es der Bundesliga-Spielplan nicht gut meint.

Rund um die Stadt Gelsenkirchen gibt es Baustellen, die so gigantisch sind, dass man sich nicht einmal vorstellen kann, dass sie jemals verschwinden werden. Betroffen sind die Pendler auf der A43, die täglich am Herner Kreuz vorbeischleichen, wo die A42 kreuzt, die einige der Reisenden nach nur wenigen Kilometern nach links zu einer der größten Baustellen des deutschen Fußballs führt: dem FC Schalke 04 Auch dort haben wir in den letzten Wochen hart gearbeitet und auch dort geht es darum, die Dinge wieder zum Laufen zu bringen. Aber sie hatten auf Schalke nicht so viel Zeit, wie den Arbeitern am Kreuz geschenkt wurde. Der „Deadline Day“ am 31. Januar hatte den Baustopp massiv beendet.

Zeit für eine erste Bilanz: Der klappernde Riese aus dem Ruhrgebiet hat sechs Spezialisten für sechs Monate eingestellt. Nur Konkurrent FC Augsburg war mit sieben Neuzugängen noch stärker auf dem Transfermarkt unterwegs. Die Leiharbeiter sollen helfen, den zweiten GAU-Abstieg innerhalb von zwei Jahren zu verhindern. In den verbleibenden 16 Runden der Bundesliga gilt es noch 48 Punkte auszugraben und in den eigenen Lkw zu packen. Vieles ist noch möglich. In der Theorie. In der Praxis ist das zumindest eine Mammutaufgabe für die Gelsenkirchener. Und um das Mammut bei dieser Aufgabe zu entdecken, genügt ein einfacher Blick auf die Zahlen. Nach 18 Spieltagen sind zehn Punkte auf dem Konto. Es gab nur zwei Siege und schlappe 14 Tore. In der zweiten Serie bräuchte Schalke die Bilanz eines Europa-League-Anwärters, um den Abstieg zu verhindern. Dass das Jahr mit einem von neun Punkten und einem Torverhältnis von 1:9 begann? Nun ja.

Auswärts ist Schalke ein Wolf ohne Zähne

Den umgekehrten Fall hat Schalke schon erlebt. Vor ziemlich genau drei Jahren begann der gnadenlose Absturz. Nach einer starken ersten Saisonhälfte unter Trainer David Wagner und einem überzeugenden Start in die Rückrunde unterlag Borussia Mönchengladbach mit 0:2, plötzlich ging nichts mehr. Wäre das Polster nicht so groß gewesen, wären die Königsblauen ungebremst in die 2. Bundesliga gestürmt, was mit einem Jahr Verspätung schließlich auch geschah. Kein einziges Spiel wurde gewonnen.

Zurück ins Hier und Jetzt. Aufholen ist das Stichwort. Und sie soll mit dem massiv umgebauten Kader gegen den Gegner antreten, der vor dem Crash das letzte Erstliga-Halleluja hatte. Und auch hier lässt sich die Mammutaufgabe schnell in Zahlen verraten: Schalke hat seit dem 23. November 2019 auswärts im Oberhaus nicht mehr gewonnen. Sie sind so gefährlich wie ein Wolf ohne Zähne. Um die Dimension dieser Serie von 36 verzweifelten Versuchen noch deutlicher zu machen: Damals war Corona in China noch ein weitgehend unbekanntes Virus.

Zeiten ändern sich. Die Pandemie hat auf der ganzen Welt gedonnert. Die Impfungen sind gekommen, das Virus ist mutiert, die Masken gefallen. Schalke hat in dieser Zeit acht Trainer verschlissen und eine Masse an Transfers bewältigt, die man sonst nur quantitativ von Chelsea kennt. Auch in diesem Winter warfen die „Blues“ die Fuffis wie wild durch die Gegend, doch die Logik hinter den Transfers verstehen wohl nur Eingeweihte. 330 Millionen Euro verließen das eigene Konto, während Schalke nur schlappe 450.000 Euro Leihgebühren (laut transfermarkt.de) an diverse Klubs überwies. Aber zumindest mit Plan. Angepasst an die von Thomas Reis.

„Wir sind jetzt konkurrenzfähig“

Seit Oktober letzten Jahres ist er der Hoffnungsträger. Fast der Einzige. Mit dem VfL Bochum hatte er zwei „Wunder“ in Folge geschafft, Auf- und Abstieg. Sportdirektor Peter Knäbel betonte zuletzt, man solle ihm Zeit geben, diese Dinge auf Schalke zu wiederholen. Bedeutet: Der Klub würde mit Reis auch in die 2. Liga aufsteigen. Ein anderes Szenario wird bevorzugt: Einfach aufbleiben. Und zur Halbzeit der Saison sieht man sich in der Lage, dieses Ziel zu erreichen. „Wir sind jetzt konkurrenzfähig“, sagt Sportvorstand Peter Knäbel, ebenfalls ein bemerkenswertes Eingeständnis, dass im vergangenen Sommer vieles schief gelaufen ist.

Mit Innenverteidiger Moritz Jenz von Celtic Glasgow sowie den Mittelfeldspielern Éder Balanta (aus Brügge) und Niklas Tauer (Mainz) galten nun Spieler im Kader, die dem rasselnden Giganten mehr Stabilität verleihen sollten. Flügelstürmer Tim Skarke (von Union) und Stürmer Michael Frey (Antwerpen) sollen den lähmenden Angriff flexibler machen. Knäbel sieht alle Neuzugänge als Spieler, „die uns Dynamik verleihen“. Dynamik, zumindest in Bochum, das war Reis‘ Schlüssel zu der teils spektakulären Spielweise. „Ich bin froh, dass sich der Kader verändert hat und niemand mehr aussteigen kann“, gab der Trainer am Donnerstag nach Ablauf der Transferperiode zu. „Es ist schön, dass einige Spieler zurückgekommen sind. Es ist jetzt anders. Es gibt auch Qualität.“

Tatsächlich konnten gegen Mönchengladbach nicht nur alle sechs Leihspieler in der Startelf stehen, sondern auch drei weitere Spieler des schnellen Flügelstürmers und U23-Aufsteigers Soichiro Kozuki, Spielmacher Rodrigo Zalazar und der Abräumer Alex Král, der in der ersten Runde keine Rolle gespielt hatte die Hälfte der Saison oder für längere Zeit verletzt waren. Zudem ist Ralf Fährmann die neue Nummer eins. Bedeutet: Fast ein kompletter „neuer“ Elf steht Reis zur Verfügung. Auch der offensive Außenverteidiger Thomas Ouwejan soll in naher Zukunft zurückkehren. Während am Autobahnkreuz Herne noch bis 2025 gebaut wird, steht Schalke an diesem Abend in Mönchengladbach vor der ersten Materialprobe, bevor die intensiven Belastungstests gegen den VfL Wolfsburg und Union Berlin folgen: Pfusch am Bau oder stabile Fundamente?