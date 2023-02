Ab morgen befindet sich die Region Oberhof für 12 Tage im Ausnahmezustand.

Klimaneutrale Energieversorgung: Die Wintersporthochburg Oberhof setzt auf die Nutzung von Abwärme. Die Weltelite des Biathlons ist zu Gast im Thüringer Wald und kämpft auf der Strecke und am Schießstand um die WM-Medaillen. Zehntausende Fans werden in der Biathlon ARENA am Rennsteig erwartet. Was beim Anfeuern der Spitzensportler vielleicht in den Hintergrund tritt: Der Wintersportstandort bereitet sich seit 2019 mit umfangreichen Modernisierungsarbeiten auf die WM 2023 vor. Es erfolgt eine Anpassung an sportliche Standards sowie an aktuelle Klima- und Energieanforderungen. Die Experten des Stuttgarter Beratungsunternehmens Drees & Sommer SE unterstützen den Thüringer Wintersportstättenverband bei der Konzeption und Umsetzung eines klimaneutralen Energiekonzepts. Das Ziel: Eine nachhaltige, autarke und möglichst kosteneffiziente Wärme-, Kälte- und Stromversorgung für die Sportstätten und den Standort Oberhof.

Bei den Sportanlagen in Oberhof werden die LOTTO-Thüringen-Skisporthalle und die Eisarena Oberhof ganzjährig teilweise gekühlt. Schnee wird teilweise künstlich erzeugt und Flutlicht, Beschneiung und Kühlanlagen benötigen viel Energie. Klimawandel, Ressourcenknappheit und die aktuelle Energiekrise zwingen die Wintersporthochburg Thüringen – wie viele Standorte weltweit – zunehmend zum Umdenken. Nachhaltigkeit und Wintersport – geht das? „Der Thüringer Wintersportzentrenverband stellt sich diesen Herausforderungen“, ist Dr. Hartmut Schubert überzeugt. In Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften 2023 werden die Trainings- und Wettkampfanlagen umfassend modernisiert. „Im Rahmen dieser Umbaumaßnahmen fokussieren wir uns auch darauf, eine klimaneutrale Energieversorgung am Standort zu verankern – um nicht nur den Anforderungen des Sports gewachsen zu sein, sondern auch in Umwelt- und Energiefragen zukunftssicher aufgestellt zu sein “, erklärt Schubert. Das Expertenteam von Drees & Sommer spielt eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung eines ganzheitlichen Energiekonzepts, das auf der Idee der Verbindung von Ökologie und Ökonomie basiert, und unterstützt den Verein bei der Umsetzung. Die Vorgehensweisen und Instrumente sind optimal auf die klimatischen Bedingungen in Oberhof und die standortspezifischen Bedingungen der Wintersportanlagen abgestimmt.

Energiegewinnung aus der Abwärme der Eisanlagen

Mit der LOTTO Thüringen EISARENA (Rodelbahn) und der LOTTO Thüringen Skisport-HALLE gibt es zwei Sportstätten, die bei Versorgung mit Kühlsystemen große Mengen an Abwärme erzeugen. „Bisher werden Rückkühlanlagen betrieben, die Abwärme erzeugen. Das ist wertvolle Energie, die nicht mehr an die Umwelt verschwendet werden darf. Stattdessen wollen wir die Abwärme nutzen, indem wir sie in ein sogenanntes Kältenetz einspeisen und speichern.“ dort“, erklärt Christian Krajci, Senior Team Leader bei Drees & Sommer. Das Kältenetz funktioniert ähnlich wie ein Heizungsnetz – nur mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur. Diese Energie wird dann direkt vor Ort mit Hilfe von Wärmepumpen genutzt, um die Sportstätten zu heizen oder Warmwasser bereitzustellen. „Im November 2022 wurden Teile der Kaltnetzstrecke erfolgreich in Betrieb genommen. Das ermöglicht bereits für die WM eine optimale Nutzung der unvermeidbaren Abwärme und damit dauerhaft kostenlos verfügbare Energie“, fasst Krajci zusammen.

Lieferung an diverse Verbraucher in Oberhof

„Auf dem Weg zur Unabhängigkeit von externen Wärme- und Stromlieferanten sind neben der Nutzung von Abwärme in einzelnen Jahreszeiten auch alternative Quellen gefragt“, ergänzt Fabian Esslinger, Projektleiter bei Drees & Sommer. Aktuell fokussieren sich die Projektverantwortlichen auf den Neubau einer Energiezentrale an der „Tambacher Straße“ inklusive der Errichtung eines Fernwärmenetzes. Drei Biomassekessel sorgen dort für zusätzliche Wärme, indem sie Holzhackschnitzel aus der Region verwenden und verbrennen. Auch ein Biomethan-Blockheizkraftwerk erzeugt sowohl Wärme als auch Strom. Zukünftige Abnehmer der unterschiedlich gewonnenen Energie sind zum Beispiel die städtische Sportschule, die nahe gelegene Bundeswehrkaserne am Rennsteig, ein noch zu bauendes Bio-Hotel und die Friedrich-Schiller-Grundschule. Eine spätere Erweiterung des Fernwärmenetzes auf weitere Verbraucher in Oberhof ist möglich und erwünscht.

Photovoltaikanlagen zur Erhöhung der eigenen Stromversorgung

Um sowohl die Wärme- als auch die Strom-Eigenversorgung zu erhöhen, wurden seit Sommer 2022 auf allen bauphysikalisch geeigneten Dächern der Wintersportanlagen knapp 2.000 Photovoltaik-Module installiert. Der ökologisch erzeugte Solarstrom wird über eine a neu errichtete Stromnetz und wird künftig gut 15 Prozent des Energiebedarfs vor Ort decken. Die Lüftungsanlage ist ein weiterer Baustein für den Gesundheitsschutz im Gebäude: Beim sogenannten Schichtlüftungsprinzip breitet sich frische Zuluft wie ein „Frischluftsee“ in Bodennähe aus. Durch die vom Menschen abgegebene Wärme steigt die verbrauchte Luft auf und saugt Frischluft aus dem Boden an. Auf diese Weise steht den Mitarbeitern stets frische Luft zur Verfügung, während ausgeatmete Partikel wie CO2, Aerosole oder Viren in Richtung Decke abgeführt und aus dem Raum gesaugt werden. Das in der Wintersportbranche einzigartige Energiedesign-Projekt wird auf Bundesebene vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und auf Landesebene vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz gefördert. Die Experten von Drees & Sommer unterstützen den Thüringer Wintersportstättenverband beim Fördermanagement. Das neue Energiekonzept soll voraussichtlich 2026 umgesetzt werden und die Sportstätten Oberhof auf einem guten Weg in eine klimaneutrale Zukunft sein

