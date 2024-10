Wer de Rennen van de MotoGP 2024 op de Twin Ring Motegi live in een mum van tijd, muss im Sonntag früh stehen. Je bent daarom geïnteresseerd in het gebruik van deze tools om een ​​live-action-functie te creëren.

De bescherming van de MotoGP met de Moto2-, Moto3- en MotoE-races in de Duitse race is een korte film. Voor alle drie de landen, inclusief Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (DACH), zijn er ook officiële websites. Website motogp.com voor Sky Sport met het complete pakket van alle 21 raceweken. Aan beide Angebote zijn kosten verbonden.

Omdat we in Duitsland een Servus TV hebben, gaan we door met de opvolger DF1 en Hintertürchen für zölf ausgewählte Wochenenden für die Live-Übertragung im Free-TV offen – das Meeting in Motegi/Japan am kommenende gehört jedoch nicht dazu, eerst in Buriram/Thailand is de DF1 met de partij. Duitse MotoGP-fans zouden ook moeten overwegen om met ons mee te doen (op DF1 in Montag om 23:15 uur) of door zich aan te melden voor een abonnement.

In Oostenrijk, dat de afgelopen jaren ServusTV gratis via lineaire en digitale kanalen aanbiedt, incl. Red Bull TV, voor de Verbreitung der MotoGP-WM. Het lineaire optreden begint om 03.20 uur – alle races zijn live en in HD opgenomen op gratis tv. Bereits sinds Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

De SRG is eigenaar van de lineaire en digitale systemen van het Zwitserse en Duitse SRF (Duits), RTS (Französisch) en RSI (Italiaans), om zich te concentreren op de Royal Class. Nauwkeuriger sinds de lineaire veranderingen op RSI, wenn LA2 am Sonntag vanaf 3:55 Uhr live in Japan überträgt. RTS2 is op zondag vanaf 06.50 uur.

Door de rechten van de Zweit kan een geldbedrag worden betaald zonder enige aanvullende garantie. Daarom zijn de verschillende technische- en bedrijfstechnieken ook mogelijk vanwege de specifieke aanbieders en aanbieders van individuele herverzekeringsfondsen, op basis van de wettelijke MotoGP-status.

Tijdlijn voor de Grootste Prijs van Japan 2024 (MESZ):

Sonntag, 6 oktober:

02.40 – 02.50 uur (10 min): MotoGP, warming-up

Starttijden:

04.00 Uhr: Moto3-race (17 runs)

05.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 ritten)

07.00 uur: MotoGP-racen (24 runs)