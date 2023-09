Es wird auch eine neue werbefreie Option geben. Den Preis für diese Zusatzoption hat Amazon noch nicht bekannt gegeben. Nach Angaben des Webportals Netzwelt soll dieser Aufpreis in den USA 2,99 US-Dollar pro Monat kosten, einen konkreten Betrag für Deutschland nennt Amazon allerdings noch nicht. Mit einem monatlichen Preis von 14,99 US-Dollar, der durch den Aufpreis auf 17,98 US-Dollar steigt, ist Amazon Prime in den USA deutlich teurer als in Deutschland.