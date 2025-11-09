Am Sonntag finden in Portimao die Rennen aller WM-Klassen statt. Gefahr! Diesmal startet die Moto2. Das Moto3-Rennen wird erst nach dem MotoGP-Grand-Prix gestartet.

Die Übertragungsrechte der Motorrad-Weltmeisterschaft mit den Serien MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE im deutschsprachigen Raum sind ein Flickenteppich. Für alle drei Länder, also Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH), überträgt neben der offiziellen Website motogp.com nur Sky Sport das komplette Paket aller 22 Rennwochenenden. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 stellte der österreichische Privatsender ServusTV vom Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland ein; seitdem besteht eine Zusammenarbeit mit DF1 für MotoGP-Übertragungen.

Zwölf ausgewählte Events aus der Königsklasse des Motorradrennsports werden auch 2025 wieder live und kostenfrei auf DF1 im linearen TV übertragen; Diese Rennen sind digital auf den Streamingdiensten ServusTV On und Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät zu sehen sind. Es gibt Zusammenfassungen der verbleibenden Sitzungen.

Der Große Preis von Portugal in Portimao an diesem Wochenende gehört zu den Veranstaltungen, die in Deutschland live übertragen werden. Am Sonntag werden die Rennen aller Klassen ab 11.35 Uhr live auf DF1 übertragen

In Österreich überträgt ServusTV die MotoGP-Weltmeisterschaft kostenlos über seine linearen und digitalen Kanäle, darunter auch Red Bull TV. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 11.30 Uhr die Rennen der Moto2-, MotoGP- und Moto3-Klassen live. ServusTV On ist seit Freitag auf Sendung.

Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und sendet auf SRF (Deutsch), RTS (Französisch) und RSI (Italienisch). Am Sonntag startet SRF Zwei um 14:30 Uhr mit der Live-Übertragung des MotoGP-Rennens. Das Moto3-Rennen wird ab 15:20 Uhr live übertragen. Die Rennen der MotoGP- und Moto3-Klassen werden am Sonntag live im Stream und in der SRF-Sport-App übertragen.

RSI überträgt die Rennen der MotoGP- und Moto3-Klasse am Sonntag ab 14:15 Uhr live auf LA2. Eine Zusammenfassung des Moto2-Rennens wird um 16:35 Uhr gezeigt. Eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens folgt um 20:05 Uhr. RTS2 wird am Sonntag ab 14:30 Uhr eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens übertragen

Durch die Einräumung von Zweitrechten kann eine Übertragung teilweise auch bei nicht aufgeführten Anbietern erfolgen. Zudem lässt sich aufgrund der unterschiedlichen Sende- und Empfangstechnologien sowie der konkreten Wahl des Anbieters und seiner Kanalzusammensetzung nur im Einzelfall klären, ob MotoGP legal empfangen werden kann.

Zeitplan für den Großen Preis von Portugal 2025 (MEZ):

Sonntag, 9. November:

10.40 – 10.50 Uhr (10 Min.): MotoGP, Aufwärmen

Startzeiten:

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

14 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)

15:30 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)