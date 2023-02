CNN

Vier dagen lang was de thuisbasis van Green Bay Packers quarterback Aaron Rodgers deze week een pikdonkere kamer. Er waren geen telefoons, geen televisie, geen lichten of afleidingen. Alleen Rodgers, alleen met zijn gedachten, in een hut die speciaal is gebouwd voor langdurig isolement in het donker.

Toen de viervoudig MVP van de NFL eerder deze maand plannen aankondigde om zijn NFL-toekomst in afzondering te overdenken tijdens een “retraite in het donker”, krabden velen achter hun oren.

“Het is gewoon geïsoleerd zitten, mediteren, omgaan met je gedachten”, zei Rodgers eerder deze maand. “We zetten zelden onze telefoon uit of doen de gordijnen dicht om in het donker te slapen. Ik kijk er echt naar uit.”

Rodgers is geen onbekende in alternatieve therapieën. Hij crediteert psychedelica zoals psilocybine en ayahuasca voor het verlichten van zijn angst voor de dood en het verdiepen van een gevoel van eigenliefde. De voetbalster zei dat hij in het verleden “veel meditatie- en yoga-retraites” heeft gedaan en verdedigde zijn beslissing om duisternistherapie te proberen als een van de vele praktijken “die mijn geest hebben gestimuleerd en me hebben geholpen om in een betere headspace te komen en meer vrede in mezelf te hebben.” mijn leven.”

Maar wat gebeurt er precies in een retraite in het donker? En is het gewoon weer een nieuwe rage of misschien iets waar de rest van ons baat bij zou kunnen hebben?

Een retraite in het donker is precies hoe het klinkt: een langdurig verblijf in een ruimte zonder licht. Een van de centra die de praktijk aanbieden, is Sky Cave Retreats, genesteld in de Cascade-Siskiyou-wildernis, in Zuid-Oregon, in de buurt van Klamath Falls.

“De redenen om dit te doen variëren van mensen die zichzelf meer willen leren kennen, tot mensen die willen rusten, resetten en ontspannen, tot degenen die het bewustzijn willen verkennen en hun meditatiebeoefening willen verdiepen,” zei Scott Berman, eigenaar van Sky Cave Retreats langs met zijn vrouw Jill helpt het toevoegen van de duisternis om te verhelderen wat er echt toe doet door het constante bombardement van zintuiglijke input en stimulatie weg te nemen die veel mensen ervaren in hun hectische moderne leven.

“Als iemand de duisternis ingaat, worden al deze dingen die belangrijk voor hem waren, zoals geld, roem, macht, status, waardig zijn – ze worden allemaal onbeduidend en zinloos in het donker,” zei Berman. “In het donker is alles wat je hebt het huidige moment dat onthult wat echt betekenisvol is – of het nu liefde, vergeving, vrede is – en het begint je te transformeren als je echt authentiek raakt aan wat voor jou het belangrijkst is.”

Het centrum exploiteert momenteel drie vrijstaande hutten die speciaal zijn gebouwd voor langdurige isolatie in de donkere, door de aarde beschutte grotten, die aan de buitenkant enigszins doen denken aan een Hobbit-huis. Elke ruimte bevat een bed, een toilet, een wastafel en een ligbad, evenals een lage tafel om aan te eten en een ruimte met vloerbedekking voor yoga en meditatie. Deelnemers kunnen op elk moment vertrekken – de deuren zijn nooit op slot – en er is een lichtschakelaar voor noodgevallen die wordt beschermd door een kinderveilige beveiliging zodat deze niet per ongeluk wordt ingeschakeld.

De kosten zijn inclusief drie maaltijden per dag, die Berman ’s avonds in één keer persoonlijk bezorgt (via een lichtdichte dubbelzijdige voedseldoos) om de overlast tot een minimum te beperken. Dit is wanneer deelnemers de gelegenheid hebben voor een gesprek, dat volgens Berman 10 seconden of 30 minuten kan duren, afhankelijk van de behoeften van de persoon.

Deelnemers brengen doorgaans drie tot vier dagen in het donker door voor $ 250 per nacht en worden aangemoedigd om een ​​extra dag ervoor en erna te nemen om de ervaring te integreren.

Burak Dalcik, een 27-jarige verkoper uit Arlington, Virginia, zei dat de vier dagen die hij in januari doorbracht in het donker bij Sky Caves Retreats hem duidelijkheid gaven over zijn prioriteiten. Hij merkte dat hij ervaringen niet langer als positief of negatief bestempelde, maar ze eerder liet komen en gaan, wat leidde tot minder stress en angst op het werk en in zijn persoonlijke leven. Hij zei ook dat hij zijn moeder, die in Turkije woont, vaker begon te bellen.

“Het snijdt gewoon echt al het onnodige vet weg en stelt je in staat je te concentreren op enkele van de belangrijkste dingen en stelt je echt in staat om te begrijpen wie je bent”, zei Dalcik. “Hier is niets New Age aan – het komt erop neer dat je gewoon alleen kunt zitten met jezelf? En als je dat niet kunt, moet je waarschijnlijk behoorlijk nieuwsgierig worden naar de reden waarom.”

Berman waarschuwt dat de retraite niet voor iedereen is weggelegd en ook niet moet worden gezien als een snelle oplossing voor iemands problemen.

“Het is niet zoals deze magische, verbluffende, geweldige ervaring – het kan buitengewoon moeilijk en ongemakkelijk zijn”, zei Berman. “Maar in de duisternis is ongemak de deur naar transformatie. Er is een acceptatie en een diepe liefde die mensen beginnen te ervaren wanneer ze niet langer weerstand bieden aan dat deel van zichzelf.”

Voorlopig is er beperkt onderzoek naar de invloed van terugtrekkingen in het donker op het menselijk brein en lichaam. Sommige centra beweren dat de ervaring kan helpen bij het genezen van trauma’s of het activeren van de pijnappelklier, een andere claim is dat duisternistherapie de melatonineproductie in de hersenen verhoogt.

“Dat is volkomen onwaar”, zei Dr. David Blask, het hoofd van het Laboratorium voor Chrono-Neuro-endocriene Oncologie aan de Tulane University School of Medicine. “Er kunnen enkele psychologische voordelen zijn die mensen halen uit een duisternisretraite waarvan ze denken dat ze belangrijk voor hen zijn, maar zeker niet vanuit een strikt endocrien neuro-endocrien of biochemisch fysiologisch standpunt.”

Dr. Marek Malůš, een psycholoog aan de Universiteit van Ostrava in Tsjechië, die sinds 2010 duisternistherapieën bestudeert, ziet de techniek als een veelbelovend therapeutisch hulpmiddel.

“Je gedachten, herinneringen, emoties, innerlijke wereld en mentale processen worden veel meer gebalanceerd en geïntegreerd,” zei Malůš.

Terwijl hij en zijn collega’s werken aan het veiligstellen van financiering voor aanvullende studies, zei Malůš dat voorlopig onderzoek aantoonde dat slechts vier dagen in een donkere kamer voldoende was om de opmerkzaamheid en het gevoel van eigenwaarde te vergroten, de symptomen van depressie en angst te verminderen en tegelijkertijd de functies van het parasympathische zenuwstelsel te verbeteren. , wat helpt bij stressmanagement en het verminderen van burn-outsymptomen. Onderwerpen meldden drie weken na de ervaring de voordelen te voelen.

Berman zei dat hij hoopt op meer wetenschappelijk onderzoek naar de voordelen van retraites in het donker, maar waarschuwt tegen iedereen die de retraite wil gebruiken voor een soort van natuurlijke high.

“Als iemand hier komt omdat ze een zogenaamde DMT-ervaring willen hebben, dan ben je hier aan het verkeerde adres”, zei hij. “Maar het heeft veel voordelen om niet buiten onszelf te zoeken naar bevestiging van onze waarde en de duisternis te gebruiken om onze ware aard te verlichten.”

Voor degenen die geen tijd of geld kunnen besteden aan een retraite in het donker, maar wel een voorproefje willen van enkele van de voordelen, stelt Berman voor om thuis klein te beginnen.

“Het gaat erom gewend te raken om echt te vertragen, de telefoon weg te leggen, de lichten uit te doen, de jaloezieën te sluiten en gewoon te rusten,” zei hij. “Niet om ergens te komen, niet om te helen maar gewoon om nieuwsgierig te zijn naar wat er werkelijk in jezelf gebeurt.”