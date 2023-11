Aaron Rodgers von den Jets gibt Hinweise auf den Zeitplan für seine Rückkehr – „Ein paar Wochen“

Reicher CiminiESPN-Mitarbeiterautor4-minütige Lektüre

Rodgers spielt den 58-Yard-Wurf für McAfee herunter Aaron Rodgers erzählt Pat McAfee, dass seine Würfe vor dem Spiel auf dem Spielfeld nur ein Stressabbau seien und kein Zeichen dafür, dass er bereit sei, zurückzukehren.

Zum ersten Mal seit seinem Achillessehnenriss gab der Quarterback der New York Jets, Aaron Rodgers, einen vagen Zeitplan für seine Rückkehr bekannt und deutete am Dienstag an, dass er in sechs Wochen wieder auf dem Feld stehen könnte.

„Es wird ein paar zwei Wochen dauern“, sagte Rodgers während seines wöchentlichen Spots in „The Pat McAfee Show“.

Rodgers, der acht Wochen von der Operation entfernt war, löste Spekulationen über seine Rückkehr am Montagabend nach der 27:6-Heimniederlage der Jets gegen die Los Angeles Chargers aus. Während des Händeschüttelns nach dem Spiel sagte er Derwin James, Safety der Chargers, dass er beabsichtige, in „ein paar Wochen“ zu spielen. Sein Kommentar wurde von der Kamera festgehalten und das Video ging viral.

Einen Tag später versuchte Rodgers, seine Bemerkung herunterzuspielen und sagte, er mache einen Scherz mit James, den er gut kenne, weil sie von derselben Agentur vertreten würden.

„Offensichtlich wurde das mit einem kleinen Augenzwinkern gesagt“, sagte Rodgers. „Es wäre schön, in ein paar Wochen zurück sein zu können. Das ist wahrscheinlich nicht annähernd ein realistischer Zeitplan.“

Auf Drängen ließ Rodgers die „Vierzehntage“-Zeile fallen. Für diejenigen, die mit altem Englisch nicht vertraut sind: Zwei Wochen sind zwei Wochen. Eine sechswöchige Rückkehr würde ihn in die Weihnachtswoche führen; Die Jets empfangen am 24. Dezember die Washington Commanders.

Für einen NFL-Spieler wäre es eine beispiellose Rückkehr nach einer Achillessehnenverletzung. Der 39-jährige Rodgers ist nur acht Wochen von der Operation entfernt, hat aber wiederholt gesagt, dass sein Ziel darin besteht, in dieser Saison wieder zu spielen. Vor dem Spiel begeisterte er die Zuschauer, indem er einem Teammitarbeiter 55-Yard-Pässe zuwarf und damit zeigte, dass er seine Beine für lange Pässe einsetzen kann. Er machte auch zum ersten Mal Crossover-Schritte.

Trainer Robert Saleh lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob Rodgers ihm einen geplanten Zeitplan mitgeteilt hat, und sagte am Dienstag: „Ich werde nichts von dem sagen, was er mir gesagt hat, aber ich weiß, ob er wirklich hart daran arbeitet, hierher zurückzukehren.“

Dies wäre keine einseitige Entscheidung von Rodgers. Er müsste von den Ärzten freigegeben werden und die Jets müssten sich abmelden – eine große, risiko- und lohnenswerte Entscheidung.

Rodgers, der während des gesamten Prozesses darauf bestanden hat, keinen konkreten Zeitplan zu haben, erwähnte zum ersten Mal die Idee, irgendwann wieder in die Praxis zurückzukehren.

„Wir sind noch ein kleines Stück davon entfernt“, sagte er. „Ich muss Markierungen treffen und auf das Übungsfeld gelangen. Dann müssen sie das Fenster öffnen, damit ich davon zurückkomme. Es muss also noch viel passieren. Das tue ich nicht.“ Ich sage, dass es nicht beschleunigt werden kann, aber es gibt noch eine Menge Dinge, die ich tun muss, bevor wir überhaupt darüber reden können, das Feld zu verlassen.

Rodgers sagte, er bewege sich bei seiner Genesung in die „Gefahrenzone“. Der Zeitraum von acht bis zwölf Wochen gilt als letztes Heilungsstadium der Sehne. Wenn er zu viel Druck macht, könnte er einen Rückschlag riskieren. Er geht seit etwa einem Monat ohne Krücken, joggt aber immer noch nicht.

Die Jets (4-4) müssten Playoff-Anwärter sein, sagte er, damit er in dieser Saison wieder spielen könne. Ohne Rodgers hat die Offensive große Probleme, da sie nur acht Touchdowns erzielt hat. Backup Zach Wilson hat eines seiner schlechtesten Spiele hinter sich.

„Natürlich müssen wir mitmischen, daran gibt es keinen Zweifel“, sagte Rodgers und zeigte sich zuversichtlich, dass das Team im Rennen bleiben kann. „Aber darüber hinaus muss ich in der Lage sein, gesund zu sein, mich bewegen zu können, mich zu schützen und bei allen Würfen stark zu sein.“