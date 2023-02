CNN

Green Bay Packers quarterback Aaron Rodgers heeft volgens ESPN zijn “retraite in de duisternis” in Oregon voltooid.

Scott Berman, eigenaar van Sky Cave Retreats, vertelde Xuan Thai van ESPN dat de viervoudige MVP “meerdere dagen en nachten” doorbracht in de vestiging in Ashland, Oregon.

CNN heeft contact opgenomen met Rodgers en Berman voor commentaar.

Op 14 februari onthulde Rodgers dat zijn eerder aangekondigde retraite later die week zou beginnen. Hij zei dat zijn tijd in afzondering hem zou helpen innerlijke rust te vinden.

“Ik ga waarschijnlijk een beter idee krijgen van waar ik sta in mijn leven,” zei Rodgers. “Ik zei niet: ‘Ik ga naar mijn duisternisretraite om erachter te komen of ik volgend jaar ga spelen of met pensioen ga.'”

Speculatie wervelt over wat de toekomst in petto heeft voor de 39-jarige quarterback.

“Ik heb een vrij coole kans om een ​​beetje aan zelfreflectie te doen in een isolement, en daarna heb ik het gevoel dat ik een stuk dichter bij een definitieve beslissing zal zijn”, zei Rodgers tijdens zijn reguliere optreden op ” The Pat McAfee Show” eerder deze maand.

Rodgers zei dat hij vier dagen en nachten in totale duisternis zou zijn – hoewel hij op elk moment zou kunnen vertrekken als hij dat wenst – en voegde eraan toe dat de hele ervaring hallucinaties kan veroorzaken die vergelijkbaar zijn met de psychedelische drug dimethyltryptamine (DMT).

‘Het is een toevluchtsoord in de duisternis,’ zei hij, eraan toevoegend dat het iets is dat hij al jaren wilde doen. “Ik heb een aantal vrienden gehad die het hebben gedaan en een aantal diepgaande ervaringen hebben gehad.

“Het is gewoon geïsoleerd zitten, mediteren, omgaan met je gedachten,” zei hij. “Het stimuleert DMT, dus er kunnen wat hallucinaties in zitten, maar het is gewoon in stilte zitten, wat de meesten van ons nooit doen.

“We zetten zelden onze telefoon uit of doen de gordijnen dicht om in het donker te slapen. Ik kijk er echt naar uit.”

Rodgers heeft eerder gesproken over het gebruik van ayahuasca – een psychedelische drank gemaakt van Amazone-planten – tijdens een retraite buiten het seizoen, en de NFL heeft bevestigd dat dit niet in strijd was met haar drugsbeleid.

Volgens de Sky Cave Retreats-website heeft Berman “meer dan 300 donkere retraites ondersteund en gefaciliteerd” in de faciliteit.

De Thai van ESPN meldt dat Rodgers in een kleine hut verbleef – een “gedeeltelijk ondergrondse, Hobbit-achtige structuur met 300 vierkante meter aan ruimte, verstoken van licht, met een queensize bed, een badkamer en een meditatie-achtige mat op de vloer.

Het is volledig aangedreven, dus op elk moment kunnen de lichten vanuit de kamer worden aangezet.”

Rodgers zou de hele tijd alleen zijn gelaten, met uitzondering van een dagelijks bezoek. Volgens de website van het bedrijf, “met uitzondering van het feit dat wij eenmaal per dag van buiten uw kamer komen om in uw materiële behoeften te voorzien, zult u tot het einde van uw retraite totaal ongestoord zijn in de duisternis.”

Toen hem eerder deze maand werd gevraagd naar het vooruitzicht van pensionering, zei Rodgers: “Het is echt, 100 procent.”