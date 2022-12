Aaron Rodgers: Green Bay Packers Head Coach und GM bestehen darauf, dass sie die Rückkehr des erfahrenen QB im Jahr 2023 wollen | NFL-Nachrichten

Aaron Rodgers unterzeichnete im vergangenen März bei den Green Bay Packers eine dreijährige Verlängerung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, die bis zur Saison 2024 läuft. Es enthielt einen garantierten Bonus von 58,3 Millionen US-Dollar für die nächste Saison, der nur ungültig würde, wenn er in den Ruhestand ging





Der Quarterback Aaron Rodgers von den Green Bay Packers feiert am Sonntag seinen Sieg gegen die Chicago Bears

Green Bay Packers Head Coach Matt LeFleur und General Manager Brian Gutekunst haben betont, dass sie wollen, dass der zukünftige Hall of Fame-Quarterback Aaron Rodgers 2023 im Team bleibt.

Die Spekulationen über die Zukunft des 39-Jährigen mit dem Team haben in den letzten Wochen zugenommen, da die Packers (5-8) in der NFC etwas vom Playoff-Tempo entfernt waren und Rodgers nach dem 28-19-Comeback von Green Bay das Feuer weiter schürte am Sonntag gegen die Chicago Bears gewinnen, indem er sagte, er würde 2023 nur zurückkehren, wenn es einen „gegenseitigen Wunsch auf beiden Seiten“ gebe.

Da Rodgers die meiste Zeit der Saison mit einem gebrochenen Daumen spielte und sich in der Woche vor dem Spiel der Bears eine Rippenverletzung zugezogen hatte, gab es einige Diskussionen darüber, ob die Packers klug wären, den zweifachen amtierenden MVP zu bevorzugen von für Jordan Love im dritten Jahr als Backup für den Rest der Saison – ein Interessent, dem Rodgers sagte, er sei „aufgeschlossen“.

Rodgers unterzeichnete im vergangenen März mit dem Team eine dreijährige Verlängerung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar, die bis zur Saison 2024 läuft. Es enthielt einen garantierten Bonus von 58,3 Millionen US-Dollar für die nächste Saison, der nur ungültig würde, wenn er in den Ruhestand ging. Er hat in dieser Saison bisher 2.864 Yards und 22 Touchdowns mit neun Interceptions geworfen.

Auf die Frage nach Rodgers ‘Kommentaren und ob er möchte, dass der Star-Quarterback nächstes Jahr wieder als Starter der Packers auftritt, sagte LaFleur: “Ja, absolut. Natürlich.

„Aber ihr wisst, wie ich mich fühle. Es fällt mir schwer, an den LA Rams vorbeizuschauen [in Week 15] gerade jetzt … das ist, wo meine Gedanken sind. Aber ja, absolut.“

Der General Manager von Packers, Brian Gutekunst, war in seiner Antwort etwas gemäßigter, antwortete aber ebenfalls mit Ja.

„Nun, das ist sicherlich eine Art Entscheidung außerhalb der Saison, aber sicherlich, ja“, sagte er bei einer Rückkehr von Rodgers im Jahr 2023.

„Ich meine, wir wollen alle unsere Jungs zurück. Wir haben uns in dieser Nebensaison sehr für ihn engagiert, also war uns das offensichtlich sehr wichtig.

„Aber wie wir in der Vergangenheit besprochen haben, werden wir uns nach der Saison mit ihm zusammensetzen und es wird etwas sein, was wir gemeinsam tun und auf diese Weise vorankommen.“

Zu möglichen Gesprächen, die bereits mit dem Quarterback stattgefunden haben könnten, fügte Gutekunst hinzu: „Wir sprechen während der Saison nicht sehr oft über diese Dinge.

„Wir sprechen einfach mehr über unser Team, wenn wir sprechen. Sicherlich werden wir dazu kommen.

„Aber noch einmal, wir haben in der Nebensaison etwas durchgemacht, wo es eine sehr große Verpflichtung unsererseits war. Es war sicherlich nicht für ein Jahr.“

„Wir haben von Jordan Love gesehen, was wir brauchen“

Die Packers befinden sich derzeit in ihrer Abschiedswoche, bevor sie ihre letzten vier Spiele der Saison mit einem Monday Night Football-Match gegen den amtierenden Super Bowl-Champion Rams (3-9) beginnen, der seine eigene albtraumhafte Saison durchmacht.

Sollten die Packers in der Saison auf 5-9 fallen, wäre ein Wechsel zu Love als Starting Quarterback für die verbleibenden drei Spiele auf ihrer Tafel etwas, was das Team laut Gutenkunst erwägen würde.

Jordan Love beeindruckte, als er in Woche 12 als Ersatz für Aaron Rodgers gegen die Philadelphia Eagles spielte

„Ich denke, wenn wir an diesen Punkt kommen, werden wir uns diese Dinge natürlich ansehen“, sagte er. „Aber selbst wenn wir aus den Playoffs ausscheiden, was nicht ideal wäre, werden wir trotzdem das Spiel gewinnen – und ich denke, das ist wirklich wichtig.

„Es gibt ein paar Jungs in dieser Umkleidekabine, die das verdienen, also werden wir die Entscheidungen treffen, die in unserem besten Interesse sind, um das Spiel zu gewinnen.“

Die Packers müssen bis nächsten Mai entscheiden, ob sie die Option für das fünfte Jahr auf Loves Rookie-Vertrag für die Saison 2024 ausüben, der in der Region einen Wert von 20 Millionen US-Dollar haben würde.

Love hat in seinen ersten drei Spielzeiten in Green Bay nur ein Spiel gestartet, eine Niederlage gegen die Kansas City Chiefs im Jahr 2022. Aber er zeigte sich vielversprechend, als er Rodgers bei der 40: 33-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles vor etwas mehr als einer Woche erleichterte – los 6-of-9 für 113 Yards Passing, einschließlich eines 63-Yards TD gegen Christian Watson.

Gutekunst fügte hinzu, dass die Packers Love nicht unbedingt in weiteren Aktionen sehen müssen, um zu entscheiden, ob sie die Option für seinen Vertrag in Anspruch nehmen.

„Offensichtlich haben wir ihn drei Jahre lang in der Praxis gesehen und die Dinge getan, die er tut“, sagte Gutekunst über Love. „Ich denke, es gibt hier eine Dehnung, während Aaron dort verprügelt wurde, wo er viel hatte [first-team] Wiederholungen, was wirklich eine gute Erfahrung für ihn war.

„Ich denke, Quarterbacks müssen ein paar Spiele spielen, bevor sie lernen, wie man gewinnt, aber ich denke, wir sind sehr zuversichtlich, dass Jordan den Ball bewegen, Punkte erzielen und die Dinge tun kann, die wir von unseren Quarterbacks verlangen.

„Ich denke, von unserer Seite aus haben wir gesehen, was wir sehen müssen.“

