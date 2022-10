Aaron Rodgers gibt sein lang erwartetes Debüt in London, aber die Green Bay Packers verlieren gegen die New York Giants

CNN

—



Eine Person, die einen Käsekeil auf dem Kopf trägt, mag den meisten seltsam erscheinen, aber wenn die Green Bay Packers in der Stadt sind, ist das einfach ein fester Bestandteil eines Spieltags.

Die Packers spielten am Sonntag in London, das erste Mal, dass die Franchise in Großbritannien spielte – und das letzte der 32 Teams der NFL, das dort spielt.

Auch wenn bei einigen Spielen in London oft geteilte Zuschauermassen vorkamen – viele waren nur dort, um den Sport zu sehen, den sie lieben –, war das Spiel von Green Bay gegen die New York Giants im Tottenham Hotspur Stadium definitiv ein Heimspiel für das Team aus Wisconsin.

Und besonders ein Trikot war beliebter als die anderen – ein grün-gelbes mit dem Namen „Rodgers“ und der Nr. 12 auf der Rückseite.

Sie alle sind gekommen, um den großartigen Aaron Rodgers, den amtierenden Most Valuable Player (MVP) der NFL, zu sehen. Und wer könnte es ihnen verdenken, auch mit 38 Jahren gehört er immer noch zu den besten Quarterbacks der Liga.

Vor dem Spiel am Sonntag drückte Rodgers seine persönliche Begeisterung darüber aus, mehr zu tun, als nur in London zu spielen.

„Ich wollte früh hingehen, um ein bisschen von dieser Kultur zu erleben, rauszukommen, einige Sehenswürdigkeiten zu sehen und mit Fans zu interagieren, in eine Kneipe zu gehen und ein Guinness oder was auch immer das lokale Gebräu ist“, sagte er.

„Ich habe jahrelang davon gesprochen, das zu tun, seit sie damit begonnen haben – ich konnte es kaum erwarten, darüber hinwegzukommen. Aber niemand will ein Heimspiel in Green Bay aufgeben, also ist es aufregend, endlich die Chance zu bekommen, hinüberzugehen.“

Und für diejenigen, die von überall her angereist waren, um den legendären Quarterback zum ersten Mal zu sehen, wurde Rodgers mit einer besonderen Leistung in der ersten Halbzeit, aber einer ruhigen zweiten Halbzeit verwöhnt.

Rodgers warf für zwei Touchdowns, jeweils einen für Allen Lazard und Marcedes Lewis, als die Packers in der ersten Halbzeit in Führung rasten, nur damit die Giants zurückkamen und 27-22 gewannen.

Green Bay baute zur Halbzeit einen 10-Punkte-Vorsprung auf, als es aussah, als würden sie rollen, aber einige offensive Fehler und einige gute Giants-Verteidigungen stoppten die Packers und wendeten schließlich das Blatt in Richtung New York.

Giants Running Back Saquon Barkley setzte seinen starken Start in die Saison fort und beendete das Spiel mit einem Touchdown und 106 Yards insgesamt, als die New Yorker Verteidigung Rodgers gegen Ende des vierten Quartals den Sieg sicherte.

Weniger als zwei Minuten vor Schluss hatte Rodgers die Offensive bis an die 10-Yard-Linie der Giants getrieben. Die defensiven Linemen und Linebacker von Giants lenkten jedoch Rodgers ‚Pässe ab und erlaubten den Giants, die Uhr herunterzulaufen.

Im letzten Spielzug des Spiels, mit nur einer letzten Gelegenheit, einen Sieg aus der Tasche zu ziehen, wurde Rodgers von Oshane Ximines gefeuert und fummelte den Ball und übergab den Sieg an Giants.

Für viele war es ein Tag der Premieren, aber auch nur ein weiteres Auswärtsspiel.

Das Spiel am Sonntag war das erste Londoner Spiel zwischen zwei Mannschaften mit Siegesrekorden.

Die Ankunft von Green Bay in Großbritannien ermöglichte es vielen, ihren Lieblings-Quarterback zum ersten Mal zu sehen. Für einige war es jedoch ein Wiedersehen über den Atlantik hinweg.

Für Sue war es eines der traditionellen Auswärtsspiele ihrer Saison.

„Ich versuche, zwei oder drei Spiele im Jahr und mindestens ein Auswärtsspiel zu besuchen, und das ist unser Auswärtsspiel“, sagt sie und erklärt auch, dass ihre Reise aus den USA zu ihren geliebten Packers ein Jubiläum ist.

„Ich bin seit 41 Jahren Packers-Fan. Ich würde sagen (der größte Star der NFL) ist Rodgers, aber Tom Brady hat sich auch wirklich gut geschlagen.“

Am anderen Ende der Skala waren Martin und Nicola – beide in ihren eigenen Rodgers-Trikots gekleidet – einen Tag lang Stellvertreter-Fans des großen Mannes.

„Eigentlich bin ich kein Packers-Fan. Wenn ich zu einem Spiel gehe, unterstütze ich die Heimmannschaft. Ich war also bei vielen Spielen in den Staaten“, sagte Martin, der sagt, er habe viele großartige Spieler – einschließlich Brady – bei Spielen in den USA gesehen.

„Ich war letzte Woche hier und es war großartig.“

Nach dem Spiel sagte Rodgers, der Empfang in Großbritannien sei „besonders“ gewesen, sagte, die Atmosphäre sei wie bei einem Heimspiel, entschuldigte sich aber auch für die „unzusammenhängende Leistung“.

Egal, ob sie als Touristen nach Großbritannien gekommen sind, um die Packers in London spielen zu sehen, oder ob sie sie zum ersten Mal persönlich spielen sehen, sie wurden trotz des Ergebnisses bei seinem lang erwarteten Londoner Debüt mit etwas Rodgers-Magie verwöhnt .