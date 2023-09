Der Premier-League-Star Brad Friedel ist sich sicher, dass die Zeit von Aaron Ramsdale bei Arsenal zu Ende geht.

Ramsdale, der 25-jährige englische Nationalspieler, saß in den letzten beiden Spielen bei den Gunners auf der Bank und machte den Platz für den Sommer-Neuzugang David Raya frei.

3 Ramsdale könnte Raya Platz machen Bildnachweis: Getty

3 Friedel ist überzeugt, dass Ramsdale einen neuen Verein brauchen wird

Raya kam von Brentford mit einem Darlehensvertrag über 3 Millionen Pfund mit einer Kaufoption von 27 Millionen Pfund und wird seit langem vom neuen Manager Mikel Arteta bewundert.

Arteta hat gegenüber den Medien darauf bestanden, dass er seinen Torhüter aus taktischen Gründen auswählen wird, aber die Tatsache, dass Raya sowohl in der Premier League als auch jetzt in der Champions League gestartet ist, lässt viele seine Aussagen in Frage stellen.

Einer von ihnen ist Friedel, der die drittmeisten Einsätze aller Torhüter in der Geschichte der Premier League hat und talkSPORT seine umfassenden Erkenntnisse zur Verfügung stellte.

Auf die Frage, ob es für Ramsdale vorbei sei, wenn Raya an diesem Wochenende im Nord-London-Derby gegen Tottenham in der Startelf stünde, antwortete der Amerikaner: „Absolut.

„Ich dachte, von dem Moment an, als sie ihn unter Vertrag genommen haben, hätten sie ihn als neue Nummer 1 verpflichtet. Ich glaube nicht, dass man so viel Geld für jemanden zahlt, dessen Vertrag noch ein Jahr läuft. Ich weiß, dass er einen zusätzlichen Vertrag unterschrieben und weitergemacht hat Darlehen, aber das hatte andere Gründe.

„Ich denke, sie mochten Raya wirklich, und als er verfügbar wurde, drängten sie auf ihn.“

Ramsdale wechselte im Sommer 2021 zu Arsenal und verließ Sheffield United für 30 Millionen Pfund.

Letzte Saison hätte er den Gunners beinahe zum ersten Meistertitel seit fast zwei Jahrzehnten verholfen, und Friedel geht davon aus, dass er sich einem anderen Topverein anschließen wird, bei dem er jedes Spiel bestreiten kann.

„Es ist sehr hart gegen Ramsdale, aber es ist die Entscheidung des Trainers“, sagte der ehemalige Torwart von Liverpool und Tottenham.

„Ich gehe davon aus, dass Ramsdale am Ende dieser Saison das tun muss, was Matt Turner am Ende der vorherigen Saison getan hat, und einen anderen Platz zum Spielen finden muss.

„Ich weiß, es ist noch früh und die Leute werden sagen, man muss abwarten, was er macht, aber ich denke, Raya wurde als Nummer 1 geholt. Man dachte, sie könnten vielleicht tauschen, wenn sie in der Champions League gegen Ramsdale gespielt hätten, aber das ist es.“ ist nicht passiert.

„Ich denke, wir werden Raya im Tor sehen und er wird in dieser Saison die amtierende Nummer 1 sein.“

Friedel erinnerte sich an eine ähnliche Situation, als er zu den Spurs wechselte und Konkurrenz im Tor hatte, erklärte jedoch, dass der Unterschied darin bestehe, dass er wusste, dass dies der Deal sei.

„Bei den Spurs war ich nicht frustriert, weil mir gesagt wurde, was los war“, sagte er. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass Raya etwas gesagt wurde und jetzt passiert es.“

„Wenn ich Ramsdale wäre, wäre ich wirklich frustriert, aber die gute Nachricht für ihn ist, dass er ein Top-Torwart ist und ich denke, dass er irgendwo landen wird, und zwar bei einem Top-Klub. Er hat letzte Saison wirklich gut gespielt.“

„Mikel Arteta sagte, er möchte auf jeder Position zwei oder drei Spieler tief stehen, aber ich denke, als Torwart ist es schwierig, das zu erreichen. Ich denke, deine Nummer 1 muss wissen, dass du die Nummer 1 bist, und dann wirst du es schaffen.“ das Beste von ihnen.

„Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass die Nummer 1 konstant mit der Viererkette spielt, und wenn man tauscht, glaube ich nicht, dass das sehr gut funktioniert.

„Wenn Ihr Torwart Fehler macht, müssen Sie ihn unterstützen. Sie unterstützen ihn, weil er Ihre Nummer 1 ist und jeder Torwart Fehler machen wird.

„Es ist wirklich schwierig, als Torwart zu spielen, wenn man jedes Mal, wenn ich einen Fehler mache, denkt, dass ich fallen gelassen werde. Ich glaube nicht, dass das eine gute Psyche ist.“