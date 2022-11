Aaron Carter, Sänger, starb mit 34

CNN

Aaron Carter, ein ehemaliger Kinder-Popsänger und jüngerer Bruder von Nick Carter von den Backstreet Boys, ist gestorben, sagte eine Quelle, die der Familie nahe steht, gegenüber CNN. Er war 34.

Ein Sprecher der Sheriff-Abteilung von Los Angeles County sagte gegenüber CNN, sie hätten am Samstagmorgen gegen 11 Uhr Ortszeit auf einen Hilferuf in Carters Haus in Lancaster, Kalifornien, reagiert, wo eine verstorbene Person am Tatort gefunden wurde.

Er wurde tot in seiner Badewanne gefunden, sagte die Quelle.

Zu einer möglichen Todesursache machten die Behörden keine Angaben.

Carter, der als Junge mit Popsongs wie „I Want Candy“ und „Crush on You“ berühmt wurde, wird von seinem 11 Monate alten Sohn Prince überlebt.

Sein fünftes und letztes Studioalbum „Love“ wurde 2018 veröffentlicht.

Der Sänger erhielt 2017 eine Menge Liebe und Unterstützung von Fans und anderen Prominenten, nachdem er sich als bisexuell geoutet hatte.

„Ich möchte sagen, dass mir etwas wichtig für mich und meine Identität ist, das fast die Hälfte meines Lebens auf meiner Brust lastet“, schrieb Carter auf Twitter. „Das bringt mir keine Schande, sondern nur eine Last und Last, an der ich lange festgehalten habe und die ich gerne von mir genommen hätte.“

Er erklärte dann, dass er im Alter von etwa 13 Jahren „anfing, Jungen und Mädchen attraktiv zu finden“.

„Es vergingen Jahre, in denen ich darüber nachdachte, aber erst als ich 17 Jahre alt war, hatte ich nach einigen Beziehungen mit Mädchen eine Erfahrung mit einem Mann, zu dem ich mich auch hingezogen fühlte gearbeitet und aufgewachsen.“

Der Sänger sprach 2019 in einer Folge von „The Doctors“ über seinen Kampf mit mehreren psychischen Gesundheitsproblemen, darunter multiple Persönlichkeitsstörungen, Schizophrenie, akute Angstzustände und manische Depressionen.

„Das ist meine Realität“, sagte Carter, als er eine Plastiktüte mit mehreren verschreibungspflichtigen Flaschen in einem Clip hochhielt, der auf der Facebook-Seite der Show zu sehen war.

Im Jahr 2017 wurde Carter in Georgia unter dem Verdacht festgenommen, unter Alkoholeinfluss und Marihuana-Besitz gefahren zu sein, als er und seine damalige Freundin Madison Parker durch Habersham County reisten.

Der Sänger sagte später in einem Interview, dass er nicht trinke und bestritt, ein Drogenproblem zu haben, berichtete CNN zuvor.

„Ich brauche keine Hilfe“, sagte er. „Was ich brauche, ist, dass die Leute verstehen, dass ich ein Mensch bin und Fehler mache wie jeder andere Mensch auf dieser Welt, aber ich würde niemals mein Leben oder das meiner Freundin riskieren.“