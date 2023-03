JAKARTA, Indonesië (AP) – Reddingswerkers waren op zoek naar 42 mensen die dinsdag nog steeds worden vermist nadat twee aardverschuivingen als gevolg van stortregens dorpen op een eiland in het afgelegen regentschap Natuna in Indonesië troffen, zeiden rampambtenaren.

Tientallen soldaten, politie en vrijwilligers zochten mee in de dorpen Genting en Pangkalan op een afgelegen eiland omgeven door woelig water en hoge golven in de Natuna-groep aan de rand van de Zuid-Chinese Zee. Er waren meldingen van 42 mensen die vastzaten in 27 huizen die begraven waren onder tonnen modder van de omliggende heuvels.

Natuna’s rampenbureau verlaagde het dodental dinsdagochtend van 11 naar 10, ondanks de vrees dat het zou kunnen stijgen. Het zei op zijn website dat reddingswerkers 8 gewonden uit de aardverschuivingen hebben gehaald, van wie er 4 in kritieke toestand verkeerden en met spoed zijn overgebracht naar een ziekenhuis in de stad Pontianak op het eiland Borneo, ongeveer 285 kilometer (180 mijl) verderop.

Door de aardverschuivingen werden meer dan 1.200 mensen ontheemd die naar evacuatiecentra en andere schuilplaatsen werden gebracht.

De woordvoerder van de National Disaster Management Agency, Abdul Muhari, zei dat de autoriteiten nog steeds informatie verzamelen over de volledige omvang van de slachtoffers en schade in de getroffen gebieden. Hij zei dat twee helikopters en verschillende schepen met reddingswerkers en hulpgoederen, waaronder tenten, dekens, voedsel en medische teams, zijn vertrokken uit Jakarta en nabijgelegen eilanden.

“De distributie van hulpgoederen was moeilijk omdat de gewonden en ontheemden verspreid en moeilijk te bereiken zijn”, zei Muhari, en de zoek- en reddingsoperatie werd gehinderd door regenachtig weer rond de rampplek, verbroken communicatielijnen en gebrek aan zwaar materieel. .

Seizoensregens en vloed hebben de afgelopen dagen tientallen aardverschuivingen en wijdverbreide overstromingen veroorzaakt in een groot deel van Indonesië, een keten van 17.000 eilanden waar miljoenen mensen wonen in bergachtige gebieden of in de buurt van vruchtbare uiterwaarden dicht bij rivieren.

In november 2022 kwamen in de stad Cianjur op West-Java ten minste 335 mensen om het leven bij een aardverschuiving veroorzaakt door een aardbeving met een kracht van 5,6, waarvan ongeveer een derde kinderen.

De bijbehorende pers





