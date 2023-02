Istanbul, Turkije

CNN

—



Bijna 200 mensen zijn gearresteerd wegens vermeende slechte bouwconstructies na de catastrofale aardbeving die Turkije eerder deze maand trof, zei het Turkse ministerie van Justitie.

Door de aardbeving van 6 februari kwamen in heel Turkije en Syrië ongeveer 50.000 mensen om het leven.

Het ministerie zei dat 626 mensen “verdachten” waren nadat gebouwen volledig waren ingestort of ernstig waren beschadigd in de nasleep van de aardbevingen. Sommige verdachten zijn omgekomen bij de aardbeving terwijl de politie nog op anderen jaagt.

De Turkse minister van Justitie, Bekir Bozdag, zei zaterdag dat er bewijsmateriaal was verzameld bij duizenden gebouwen.

Volgens de rampendienst van het land zijn meer dan 5.700 gebouwen in Turkije ingestort en zijn er vragen gesteld over de integriteit van structuren in sommige delen van de getroffen regio’s.

“Wat het meest opvalt, is het type instorting – wat we de pancake-instorting noemen – het type instorting dat wij ingenieurs niet graag zien”, zegt Mustafa Erdik, een professor in aardbevingstechniek aan de Bogazici Universiteit in Istanbul. . “Bij dergelijke instortingen is het moeilijk – zoals je kunt zien – en zeer tragisch om levens te redden. Het maakt de operatie van de zoek- en reddingsteams erg moeilijk.”

Erdik vertelde ook aan CNN dat de beelden van wijdverspreide vernietiging en puin aangeven “dat er zeer variabele kwaliteiten van ontwerpen en constructie zijn.” Hij zegt dat het soort structurele mislukkingen na een aardbeving meestal gedeeltelijke instortingen zijn. “Totale ineenstorting is iets dat je altijd probeert te vermijden, zowel in codes als in het eigenlijke ontwerp,” voegde hij eraan toe.

Na eerdere rampen werden de bouwvoorschriften aangescherpt, wat ervoor had moeten zorgen dat moderne gebouwen bestand waren tegen grote trillingen. Toch leken veel beschadigde gebouwen in de getroffen regio nieuw gebouwd te zijn. Bewoners en experts vragen zich nu af of de overheid niet de nodige maatregelen heeft genomen om de bouwvoorschriften te handhaven.

Yasemin Didem Aktas, bouwkundig ingenieur en docent aan het University College London, vertelde CNN dat hoewel de aardbeving en de naschokken “een zeer krachtige gebeurtenis vormden die zelfs gebouwen die aan de code voldoen, zou uitdagen”, de omvang van de schade aangeeft dat gebouwen niet voldeden aan de veiligheidsnormen .

“Wat we hier zien, vertelt ons zeker dat er iets mis is in die gebouwen, en het kan zijn dat ze in de eerste plaats niet in overeenstemming met de code zijn ontworpen, of dat de implementatie niet goed is ontworpen”, zei Didem Aktas. .

Verschillende critici zetten ook vraagtekens bij de periodieke goedkeuring door de Turkse regering van zogenaamde “bouwamnesties” – in wezen wettelijke vrijstellingen die ontwikkelaars tegen betaling vergaf voor het bouwen van projecten zonder de nodige veiligheidseisen.

De amnestie was bedoeld om oudere ondermaatse gebouwen te legaliseren die zonder de juiste vergunningen waren opgetrokken. Ze eisten ook niet van ontwikkelaars dat ze hun eigendommen naar de code brachten.