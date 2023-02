De aanvoerder van Frankrijk, Wendie Renard, heeft aangekondigd dat ze dit jaar niet zal deelnemen aan de Women’s World Cup om “haar geestelijke gezondheid te beschermen”.

Renard is misschien wel de grootste vrouwenvoetballer van Frankrijk met 142 interlands en 34 doelpunten voor de ploeg.

Ze is ook productief geweest in het binnenlandse voetbal en won 15 landstitels en acht Champions League-trofeeën met Lyon.

Hoewel Renard stopte met stoppen, zei ze dat ze zich niet langer in staat voelde om voor het nationale team te spelen.

Een verklaring op sociale media zei: “Ik hou meer van Frankrijk dan van wat dan ook, ik ben niet perfect, verre van dat, maar ik kan het huidige systeem niet langer accepteren dat ver verwijderd is van de eisen die op het hoogste niveau worden gesteld.

“Het is een trieste dag, maar een noodzakelijke om mijn geestelijke gezondheid te beschermen. Met pijn in het hart informeer ik u met dit bericht over mijn beslissing om een ​​stap terug te doen bij het Franse team.

“Helaas speel ik onder deze omstandigheden niet op het WK.”

Renard ging niet verder in detail, maar er zijn al jaren sterke spanningen in de Franse ploeg tussen de spelers en coach Corinne Diacre, die sinds 2017 de leiding heeft over de ploeg.

Toen Diacre het roer overnam, ontdeed ze Renard van de aanvoerdersband voordat ze die in 2021 aan haar teruggaf.

Na de beslissing van Renard op vrijdag kondigden spits Marie-Antoinette Katoto en aanvaller Kadidiatou Diani ook aan hun internationale carrière on hold te zetten.

Katoto postte op Twitter: “Ik heb de beslissing genomen om mijn internationale carrière opzij te zetten totdat de nodige veranderingen zijn doorgevoerd.”

Diani zei ook op Twitter dat ze alleen zal terugkeren naar de nationale ploeg als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht.

Wat is het WK-schema?

De groepsfase begint op 20 juli en loopt over een periode van twee weken eindigend op 3 augustus en zie hoe groepswinnaars en tweedeprijswinnaars doorgaan naar de achtste finales, die plaatsvindt vanaf 5 augustus naar 8 augustus.

Op het programma staan ​​de kwartfinales, die worden gehouden in Wellington, Auckland, Brisbane en Sydney 11 en 12 augustus.

Daarna wordt de eerste halve finale gespeeld 15 augustus in Auckland, met de andere halve finale op 16 augustus in het Accor Stadium in Sydney, waar dan de finale plaatsvindt 20 augustus.

Een dag voor de finale wordt er een play-off voor de derde plaats gespeeld 19 augustus in Brisbane.